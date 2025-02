Súlyos csapás a spóroló magyarok tömegeinek az új visszaváltás: erre sokan nem gondoltak

Tavaly január óta része életünknek a kötelező üvegvisszaváltó rendszer (DRS), amelynek egyik sajátossága, hogy a visszaváltandó palackok, dobozok zömének betétdíja egységesen 50 forint, függetlenül attól, hogy maga a termék mennyibe kerül. Ez pedig jelentős aránytalanságokat szül abban az értelemben, hogy ugyanakkora plusz díjat vagyunk kénytelenek kifizetni akkor is, ha egy 100 forintos ásványvizet vásárolunk és akkor is, ha egy sok ezer forintos italt.

Ezen aránytalanságok érzékeltetéséhez kigyűjtöttük néhány ásványvíz, üdítő és alkoholos ital árait és megnéztük, hogyan aránylik azokhoz az 50 forintos betétdíj. Másképpen megközelítve – mekkora áremelkedést jelent a betétdíj felszámítása a termék eredeti árához képest? A számok elég megdöbbentőek – az általunk kigyűjtött legolcsóbb ásványvíz esetében mintegy 42%-os extra sarcot jelent a DRS-rendszer, míg egy jobb minőségű, közel 25 ezer forintos whisky esetében a betétdíj már csak 0,2%-os pluszt jelent. (Azt fontos megjegyezni, hogy a kiszerelést nem vizsgáltuk, tehát nem vettük figyelembe, hogy egy-egy ital mondjuk 0,5 vagy éppen 1 literes-e. Kizárólag az adott termék árát vettük figyelembe.)

Természetesen ennek csak akkor van jelentősége, ha nem váltjuk vissza az üveget/palackot, ennek ellenére mégis érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy mennyivel is kell több pénzt otthagynunk a bolti pénztáraknál. De lássuk a részleteket.

Ásványvizek

Elsőnek az ásványvizeket vizsgáltuk meg, egyrészt azért, mert ezekből szinte mindenki fogyaszt, másrészt azért, mert ezek tartoznak a legolcsóbb italok közé. A betétdíj termékárhoz viszonyított aránya a Spar sajátmárkás terméke, az S-Budget Zafír szénsavmentes ásványvíz esetében volt a legmagasabb – az ital 119 forintos árának a már említett 42%-át teszi ki az 50 forintos betétdíj. Másképpen szólva, ennél a terméknél bő 40%-os áremelkedést okoz az üvegvisszaváltó rendszer.

Az általunk kigyűjtött termékek esetében messze ez a legmagasabb érték, jóllehet a betétdíj árhoz viszonyított aránya más termékek esetében is meghaladja a 30%-ot, a 20-30% közötti arány pedig egészen általánosnak mondható ebben a termékkategóriában.

A legdrágább, 500 – 1000 forintos ásványvizek esetében is még igen magas, 5% feletti arányt ért el a betétdíj. Az általunk kigyűjtött legdrágább víz a 979 forintos Evian szénsavmentes ásványvíz volt – ebben az esetben is még igen magas, 5,1%-os a betétdíj aránya. Az átlagos arány egyébként ebben a kategóriában 22,4% - átlagosan ekkora áremelkedést okoz a betétdíj.

Üdítők

Az üdítőitalok közül elsősorban a kólákra fókuszáltunk, de megnéztünk néhány egyéb italt is. Az általunk kigyűjtöttek közül a 0,5 literes cukros Pepsi volt a legolcsóbb, ami 389 forintba kerül. Ebben az esetben 12,9%-os áremelésnek felel meg a plusz 50 forint. A Pepsi Zero termékek esetében is 8-10%-os áremelkedést jelent a betétdíj felszámítása, míg a Coca-Cola termékeinek esetében 7,2%-os pluszt jelent a palackok díja.

A legdrágább üdítőnek a Tanqueray alkoholmentes italt találtuk, amelynek 0,7 literje 11 699 forintba kerül. Ebben az esetben a betétdíj már csak 0,4% pluszt jelent. Az átlagos arány ugyanakkor jóval magasabb, 7,1% volt ebben a kategóriában.

Sörök

Az általunk kigyűjtött sörök közül a Horizont Tropic Inferno mangós söre a legolcsóbb – egy doboz ára 255 forint, amelynek a 19,6%-át teszi ki az 50 forint. A legtöbb termék esetében egyébként a 10-20% közötti sávban mozgott a betétdíj/termékár arány, de itt is találtunk már olyan drágább termékeket, ahol ez az érték kisebb volt. Az általunk kigyűjtött legdrágább sör az 1 399 forintos BrewDog Punk IPA gluténmentes söre volt, aminek a betétdíj már csak a 3,6%-át teszi ki.

Az összes kigyűjtött sört együttesen vizsgálva a betétdíj átlagosan a 10,4%-át teszi ki termékárnak.

Borok

A borok esetében – drágább termékekről lévén szó – már csak egy terméket sikerült kigyűjtenünk, amely esetében 5%-ot meghaladó volt a betétdíj/termékár aránya – a 899 forintos Tokaji Hárslevelű félédes fehérbor árának az 5,6%-át teszi ki a betétdíj. A másik végletet a Grand Tokaj Tokaji Aszú 6 puttonyos édes fehérbor jelentette – a 9 499 forintos árnak a betétdíj mindössze a 0,5%-át teszi ki.

A kigyűjtött borok esetében az átlagos betétdíj/termékár arány 2,4%-ot tett ki.

Pezsgők

Az általunk átnézett pezsgők esetében nem tapasztaltunk túl nagy szórást a termékárak tekintetében – a legolcsóbb Törley Tokaji Doux édes pezsgő palackja 3 599 forintba kerül, míg a legdrágább Kreinbacher Extra Dry száraz pezsgőé 6 299 forintba. Előbbi esetében 1,4%, utóbbi esetében pedig 0,8% a betétdíj aránya.

Az átlagos betétdíj/termékár arány 1,1% volt a pezsgők esetében.

Vodka

A vodkák esetében a Żubrówka Biała vodkát találtuk a legolcsóbbnak – a 0,2 literes kiszerelésnek 1 529 forint az ára, amelynek a 3,3%-át teszi ki az 50 forintos betétdíj. A másik végletet a Beluga Noble vodka jelentette, amelynek 0,7 literes kiszerelése 19 999 forintba kerül – ennek a betétdíj mindössze a 0,3%-át teszi ki.

Az általunk kigyűjtött vodkák esetében az átlagos betétdíj/termékár arány 1,1% volt.

Whisky

Az általunk talált whiskyk közül a legolcsóbb termékek ára 5 999 forint volt, aminek 0,8%-át teszi ki az 50 forint. Ezzel szemben a legdrágább Talisker Single Malt Scotch már 24 599 forintba kerül – ennek mindössze 0,2%-át teszi ki az 50 forintos betétdíj.

A kigyűjtött termékek esetében átlagosan 0,5% volt a betétdíj/termékár arány.

Minél olcsóbban vásárolunk, annál jobban sújt minket a DRS

A fenti példákból is jól látható, hogy mennyire aránytalanul drágítja meg az egyes termékeket az üvegvisszaváltási rendszer. A drága alkoholos italok esetében – melyeket minden bizonnyal csak a lakosság egy szűkebb rétege, és ők sem napi szinten vásárolnak – az áron felül felszámolt betétdíj csak egészen minimális áremelkedést jelent. Ellenben a sokak által és rendszeresen vásárolt ásványvizek, üdítők, olcsóbb sörök esetében arányaiban igen jelentős áremelkedést jelenthet a plusz 50 forintos betétdíj.

Tehát minél olcsóbb terméket vásárolunk minél gyakrabban, annál inkább sújt minket a tavaly bevezetett rendszer. Természetesen mindennek csak akkor van jelentősége, ha nem akarunk bajlódni a palackok visszavitelével, lemondva az 50 forintokról. Hogy ezzel milyen jelentős összegeket bukhatunk évente, azzal egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk - éves szinten bizony több tízezer forintról lehet szó.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.