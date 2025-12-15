Megszólalt a Foxpost a karácsonyi csúcsidőszakról: könnyen bukhatja a csomagját, aki nem figyel

Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek. Az egyik csomagüldő cég most azt ajánlja, hogy a házhoz szállítandó csomagokat legkésőbb december 17-én, szerdán, a csomagautomatába vagy átvételi pontra szánt küldeményeket pedig december 19-ig, péntekig adják fel.

A karácsony előtti hét hagyományosan a legforgalmasabb időszak a csomagküldésben. Ilyenkor rendkívül nagy mennyiségű csomag érkezik a csomagautomatákba, ezért aki teheti, válasszon kevésbé forgalmas automatát, mert a legnépszerűbb helyszínek gyorsan megtelnek.

A pontos és gyors kézbesítés érdekében figyeljünk a megfelelő címzésre, valamint a gondos csomagolásra, hogy a küldemények ne sérüljenek meg, és ne vesszenek el. A megérkezett csomagokat vegyük ki a lehető leghamarabb, mert ez elősegíti a rekeszek gyorsabb felszabadulását, csökkenti a torlódásokat és a kézbesítési időt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy mindenki időben megkapja a megrendelését.

A FOXPOST mindent megtesz annak érdekében, hogy minden felhasználó időben megkapja a csomagját. A vállalat munkatársai egész decemberben, a hét minden napján szortírozzák és kiszállítják a csomagokat, sűrített járatokkal töltik és ürítik az automatákat.

A Packeta-csoport cégkultúrájából átvett gyakorlat, hogy a csúcsidőszakban azok a munkatársak, akik tehetik, szabadidejükben önkéntesen besegítenek a raktárban vagy az ügyfélszolgálaton, ezzel is támogatva a megnövekedett csomagforgalom gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását. Ez alól a cég ügyvezetője, Radeczky Zoltán sem kivétel, aki szabadidejében a hétvégén beállt automatákat tölteni.

Már hónapok óta készülünk a szezonra, hogy zökkenőmentesen menjen a csomagok kézbesítése. A FOXPOST–Packeta integráció kezdete óta elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően stabil háttérrel tudtuk kezelni a megnövekedett csomagforgalmat. Bővítettük és átszerveztük a hálózatunkat, több régiós csomagelosztó központot integráltunk, a depóhálózatot egységes logisztikai rendszerbe szerveztük, és sűrítettük az automaták töltését és ürítését. Magyarország legnagyobb csomagautomata-szolgáltatójaként ma már több mint 3600 csomagautomatával és 1000 feletti csomagponttal állunk partnereink a «Foxolók» rendelkezésére

– mondta Radeczky Zoltán, a vállalat ügyvezetője.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Fontos információ, hogy a FOXPOST az ünnepek között módosított menetrend szerint működik. December 24. és 28. között nincs csomagbegyűjtés és kiszállítás. December 29. és 31. között a cég a megszokott rendben dolgozik, majd 2026. január 1. és 4. között ismét szünetel a csomagbegyűjtés és kiszállítás. Az új év első munkanapja 2026. január 5., hétfő – ettől a naptól kezdve a FOXPOST ismét a szokásos menetrend szerint működik.

Korábban a Magyar Posta tette közzé, hogy ők meddig javasolják az ajándékok megrendelését: mint írták, szerintük december 12 az a határidő, amíg ha megrendeljük a családtagoknak, barátoknak szánt meglepetéseket, akkor egész biztosan megérkezik. Olvasd el itt:

címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA