Megszólalt a Foxpost a karácsonyi csúcsidőszakról: könnyen bukhatja a csomagját, aki nem figyel

Pénzcentrum
2025. december 15. 19:33

Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek. Az egyik csomagüldő cég most azt ajánlja, hogy a házhoz szállítandó csomagokat legkésőbb december 17-én, szerdán, a csomagautomatába vagy átvételi pontra szánt küldeményeket pedig december 19-ig, péntekig adják fel.

A karácsony előtti hét hagyományosan a legforgalmasabb időszak a csomagküldésben. Ilyenkor rendkívül nagy mennyiségű csomag érkezik a csomagautomatákba, ezért aki teheti, válasszon kevésbé forgalmas automatát, mert a legnépszerűbb helyszínek gyorsan megtelnek.

A pontos és gyors kézbesítés érdekében figyeljünk a megfelelő címzésre, valamint a gondos csomagolásra, hogy a küldemények ne sérüljenek meg, és ne vesszenek el. A megérkezett csomagokat vegyük ki a lehető leghamarabb, mert ez elősegíti a rekeszek gyorsabb felszabadulását, csökkenti a torlódásokat és a kézbesítési időt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy mindenki időben megkapja a megrendelését.

A FOXPOST mindent megtesz annak érdekében, hogy minden felhasználó időben megkapja a csomagját. A vállalat munkatársai egész decemberben, a hét minden napján szortírozzák és kiszállítják a csomagokat, sűrített járatokkal töltik és ürítik az automatákat.

A Packeta-csoport cégkultúrájából átvett gyakorlat, hogy a csúcsidőszakban azok a munkatársak, akik tehetik, szabadidejükben önkéntesen besegítenek a raktárban vagy az ügyfélszolgálaton, ezzel is támogatva a megnövekedett csomagforgalom gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását. Ez alól a cég ügyvezetője, Radeczky Zoltán sem kivétel, aki szabadidejében a hétvégén beállt automatákat tölteni.

Már hónapok óta készülünk a szezonra, hogy zökkenőmentesen menjen a csomagok kézbesítése. A FOXPOST–Packeta integráció kezdete óta elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően stabil háttérrel tudtuk kezelni a megnövekedett csomagforgalmat. Bővítettük és átszerveztük a hálózatunkat, több régiós csomagelosztó központot integráltunk, a depóhálózatot egységes logisztikai rendszerbe szerveztük, és sűrítettük az automaták töltését és ürítését. Magyarország legnagyobb csomagautomata-szolgáltatójaként ma már több mint 3600 csomagautomatával és 1000 feletti csomagponttal állunk partnereink a «Foxolók» rendelkezésére

– mondta Radeczky Zoltán, a vállalat ügyvezetője.

Fontos információ, hogy a FOXPOST az ünnepek között módosított menetrend szerint működik. December 24. és 28. között nincs csomagbegyűjtés és kiszállítás. December 29. és 31. között a cég a megszokott rendben dolgozik, majd 2026. január 1. és 4. között ismét szünetel a csomagbegyűjtés és kiszállítás. Az új év első munkanapja 2026. január 5., hétfő – ettől a naptól kezdve a FOXPOST ismét a szokásos menetrend szerint működik.

Korábban a Magyar Posta tette közzé, hogy ők meddig javasolják az ajándékok megrendelését: mint írták, szerintük december 12 az a határidő, amíg ha megrendeljük a családtagoknak, barátoknak szánt meglepetéseket, akkor egész biztosan megérkezik. Olvasd el itt:

Rendkívül fontos határidőre figyelmeztet a Magyar Posta: eddig rendelj ajándékot, hogy az biztosan megérkezzen a fa alá
Rendkívül fontos határidőre figyelmeztet a Magyar Posta: eddig rendelj ajándékot, hogy az biztosan megérkezzen a fa alá
A Posta szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok.

 

címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
