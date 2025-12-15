Nemcsak a belvárosban szaladtak el az árak: a Városliget mellett is turistákra szabott összegekkel találkozni a karácsonyi vásárban.
Megszólalt a Foxpost a karácsonyi csúcsidőszakról: könnyen bukhatja a csomagját, aki nem figyel
Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek. Az egyik csomagüldő cég most azt ajánlja, hogy a házhoz szállítandó csomagokat legkésőbb december 17-én, szerdán, a csomagautomatába vagy átvételi pontra szánt küldeményeket pedig december 19-ig, péntekig adják fel.
A karácsony előtti hét hagyományosan a legforgalmasabb időszak a csomagküldésben. Ilyenkor rendkívül nagy mennyiségű csomag érkezik a csomagautomatákba, ezért aki teheti, válasszon kevésbé forgalmas automatát, mert a legnépszerűbb helyszínek gyorsan megtelnek.
A pontos és gyors kézbesítés érdekében figyeljünk a megfelelő címzésre, valamint a gondos csomagolásra, hogy a küldemények ne sérüljenek meg, és ne vesszenek el. A megérkezett csomagokat vegyük ki a lehető leghamarabb, mert ez elősegíti a rekeszek gyorsabb felszabadulását, csökkenti a torlódásokat és a kézbesítési időt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy mindenki időben megkapja a megrendelését.
A FOXPOST mindent megtesz annak érdekében, hogy minden felhasználó időben megkapja a csomagját. A vállalat munkatársai egész decemberben, a hét minden napján szortírozzák és kiszállítják a csomagokat, sűrített járatokkal töltik és ürítik az automatákat.
A Packeta-csoport cégkultúrájából átvett gyakorlat, hogy a csúcsidőszakban azok a munkatársak, akik tehetik, szabadidejükben önkéntesen besegítenek a raktárban vagy az ügyfélszolgálaton, ezzel is támogatva a megnövekedett csomagforgalom gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását. Ez alól a cég ügyvezetője, Radeczky Zoltán sem kivétel, aki szabadidejében a hétvégén beállt automatákat tölteni.
Már hónapok óta készülünk a szezonra, hogy zökkenőmentesen menjen a csomagok kézbesítése. A FOXPOST–Packeta integráció kezdete óta elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően stabil háttérrel tudtuk kezelni a megnövekedett csomagforgalmat. Bővítettük és átszerveztük a hálózatunkat, több régiós csomagelosztó központot integráltunk, a depóhálózatot egységes logisztikai rendszerbe szerveztük, és sűrítettük az automaták töltését és ürítését. Magyarország legnagyobb csomagautomata-szolgáltatójaként ma már több mint 3600 csomagautomatával és 1000 feletti csomagponttal állunk partnereink a «Foxolók» rendelkezésére
– mondta Radeczky Zoltán, a vállalat ügyvezetője.
Fontos információ, hogy a FOXPOST az ünnepek között módosított menetrend szerint működik. December 24. és 28. között nincs csomagbegyűjtés és kiszállítás. December 29. és 31. között a cég a megszokott rendben dolgozik, majd 2026. január 1. és 4. között ismét szünetel a csomagbegyűjtés és kiszállítás. Az új év első munkanapja 2026. január 5., hétfő – ettől a naptól kezdve a FOXPOST ismét a szokásos menetrend szerint működik.
címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA
