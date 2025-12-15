A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Súlyos kijelentést tett az Audi Hungaria elnöke: létszámcsökkentés jöhet a győri gyárban
Az Audi Hungaria elnöke évértékelő interjújában bejelentette, hogy a győri üzemben további létszámcsökkentésre készülnek a hatékonyság növelése érdekében, és jelezte, hogy a jelenlegi magas bérszínvonal hosszú távon nem tartható fenn.
Az Audi Hungaria anyavállalata, a Volkswagen konszern három fő kihívással küzd - nyilatkozta Breme a Kisalföldnek. Az elektromos átállás hatalmas költségekkel jár, hiszen párhuzamosan kell fejleszteni a hagyományos és elektromos modelleket. Emellett a kínai márkák megjelenése és a nemzetközi vámok bevezetése is nehezíti a helyzetet.
A győri üzemben különösen érzékelhető, hogy az elektromobilitás felé történő átállás lassabban halad, mint azt korábban tervezték. Míg a járműgyárban rendkívül magas a megrendelésállomány, addig a motorgyártásban nem olyan a kapacitáskihasználtság, mint amivel korábban számoltak.
A cégvezető kiemelte, hogy azoknak a munkatársaknak, akiket ideiglenesen nem tudnak a motorgyárban foglalkoztatni, más munkahelyet ajánlanak a járműgyárban. Ugyanakkor nem mindenki él ezzel a lehetőséggel, sokan inkább másfelé orientálódnak a munkaerőpiacon.
A következő években nem fog nőni az Audi Hungaria munkaerőállománya, inkább csökkenéssel számolunk
- jelentette ki Breme. A vállalat a nyugdíjazásokat nem pótolja, a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítja meg, és a fluktuációt sem pótolják. Különösen az indirekt munkahelyeken fontos a hatékonyságnövelés.
A 2026-os bértárgyalásokkal kapcsolatban az elnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi bérszínvonal hosszú távon nem tartható. Mint fogalmazott, a vállalat bérszínvonala már most meghaladja nem csak a magyarországi átlagos autóipari bérszínvonalat, hanem jóval magasabb a legjobban fizető magyar vállalatok bérszínvonalánál is.
Az éves eredményekről szólva Breme elmondta, hogy a járműgyártás tekintetében magasabb számmal szeretnék zárni az idei évet, mint 2024-et, míg a motorgyártás várhatóan a tavalyi magas szinten marad.
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
