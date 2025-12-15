Súlyos kijelentést tett az Audi Hungaria elnöke: létszámcsökkentés jöhet a győri gyárban

Az Audi Hungaria elnöke évértékelő interjújában bejelentette, hogy a győri üzemben további létszámcsökkentésre készülnek a hatékonyság növelése érdekében, és jelezte, hogy a jelenlegi magas bérszínvonal hosszú távon nem tartható fenn.

Az Audi Hungaria anyavállalata, a Volkswagen konszern három fő kihívással küzd - nyilatkozta Breme a Kisalföldnek. Az elektromos átállás hatalmas költségekkel jár, hiszen párhuzamosan kell fejleszteni a hagyományos és elektromos modelleket. Emellett a kínai márkák megjelenése és a nemzetközi vámok bevezetése is nehezíti a helyzetet.

A győri üzemben különösen érzékelhető, hogy az elektromobilitás felé történő átállás lassabban halad, mint azt korábban tervezték. Míg a járműgyárban rendkívül magas a megrendelésállomány, addig a motorgyártásban nem olyan a kapacitáskihasználtság, mint amivel korábban számoltak.

A cégvezető kiemelte, hogy azoknak a munkatársaknak, akiket ideiglenesen nem tudnak a motorgyárban foglalkoztatni, más munkahelyet ajánlanak a járműgyárban. Ugyanakkor nem mindenki él ezzel a lehetőséggel, sokan inkább másfelé orientálódnak a munkaerőpiacon.

A következő években nem fog nőni az Audi Hungaria munkaerőállománya, inkább csökkenéssel számolunk

- jelentette ki Breme. A vállalat a nyugdíjazásokat nem pótolja, a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítja meg, és a fluktuációt sem pótolják. Különösen az indirekt munkahelyeken fontos a hatékonyságnövelés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 2026-os bértárgyalásokkal kapcsolatban az elnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi bérszínvonal hosszú távon nem tartható. Mint fogalmazott, a vállalat bérszínvonala már most meghaladja nem csak a magyarországi átlagos autóipari bérszínvonalat, hanem jóval magasabb a legjobban fizető magyar vállalatok bérszínvonalánál is.

Az éves eredményekről szólva Breme elmondta, hogy a járműgyártás tekintetében magasabb számmal szeretnék zárni az idei évet, mint 2024-et, míg a motorgyártás várhatóan a tavalyi magas szinten marad.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA