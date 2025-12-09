Áremelésre és brutális leépítésre kényszerül a magyar óriáscég: rengeteg dolgozó jövője bizonytalan

A Rail Cargo Hungaria jelentős átszervezésre és létszámcsökkentésre kényszerül, miután az Építési és Közlekedési Minisztérium 2026-tól megszünteti a vasúti egyeskocsi-szolgáltatások állami támogatását.

Az osztrák tulajdonban lévő Rail Cargo Hungaria átfogó szerkezeti átalakításokat jelentett be, amelyek részeként 500 fővel csökkenti jelenlegi 1700 fős állományát - számolt be a vg.hu. A vállalat emellett áremelést hajt végre és 10 százalékkal szűkíti szolgáltatási hálózatát.

A drasztikus lépések hátterében az Építési és Közlekedési Minisztérium azon döntése áll, hogy 2026-tól megszünteti a vasúti teherszállítás egyeskocsi-szolgáltatásainak támogatását. A tárca a felszabaduló forrásokat a vasúti infrastruktúra fejlesztésére kívánja átcsoportosítani.

Az egyeskocsi-szolgáltatás lényege, hogy a vasúti árufuvarozók olyan vállalatok rakományait gyűjtik össze és szállítják egy szerelvényen, amelyek önmagukban nem tudnának megtölteni egy teljes tehervonatot. Ez a tevékenység önmagában veszteséges, de nemzetgazdasági szempontból előnyös, mivel környezetkímélőbb, mint a közúti szállítás, és a veszélyes áruk esetében biztonságosabb alternatívát jelent.

A Rail Cargo Hungaria - amely korábban MÁV Cargo néven működött - 2008 óta van az osztrák Rail Cargo Austria tulajdonában. Bár az elmúlt években többször felmerült a vállalat állami visszavásárlásának lehetősége, ez eddig nem valósult meg, miközben a cég magyarországi tevékenységéhez állami támogatást kapott.