Még két szendvics sem járna: reagált a dolgozói vádakra az Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat csütörtöki bejelentése szerint a vidékről Budapestre vezényelt mentősök két szendvicset kapnak egy 16 órás műszakra, amit a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) méltatlannak tart a megterhelő munkakörülményekhez. A mentőszolgálat a kritikákra reagálva hangsúlyozta, hogy már 2021-ben elindították a Hambulancia programot, amely kedvezményes étkezési lehetőségeket biztosít, és az étkezést nem tartják a jogszabályok szerint munkáltatói juttatásnak.

Mint arról csütörtök reggel beszámoltunk a Pénzcentrum oldalán, két szendvics jár egy 16 órás műszakra: ennyit biztosít az Országos Mentőszolgálat a vidékről Budapestre vezényelt mentősök számára. Ez a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) szerint méltatlan egy ilyen megterhelő munkakörülmények között dolgozó csapat számára.

Cikkünk megjelenése után az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs és PR Osztálya a következő kiegészítést küldte:

"Nem újkeletű a mentődolgozók étkezését támogató kezdeményezés, az Országos Mentőszolgálat 2021-ben indította el Hambulancia néven a bajtársakat támogató programját, amelyhez eddig már 451 vendéglátóhely csatlakozott. Külön digitális térképet hoztunk létre, melynek segítségével szolgálat közben nem csak a vidéki, hanem a fővárosi bajtársaink is megkereshetik a hozzájuk legközelebbi kedvezményes étkezési lehetőséget, amivel azóta már 435 ezer alkalommal éltek. A jogszabályok szerint a munkáltatói juttatásoknak nem része az étkeztetés, a mentőmunka jellegéből adódóan a központi melegétel ellátás logisztikai kihívást is jelent, de igyekszünk így is támogatni a megterhelő munkát végző bajtársainkat. A szendvics ellátás tehát egy jóindulatú kezdeményezés az OMSZ részéről, ami nyilvánvalóan nem biztosít teljes értékű napi étkezést, de egy kis segítséget jelenthet. A szendvicsek számát igény szerint növelni fogjuk, hogy ezzel is tegyünk valamit bajtársainkért, szemben a mindent harsányan bíráló MOMSZ-szal, akik a feszültségkeltésen kívül még soha semmilyen eredményt nem értek el az érdekképviselet területén."