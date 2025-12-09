2025. december 9. kedd Natália
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyárak, létszámleépítés, recesszió, munkaerőpiac
HRCENTRUM

Mi lesz 2026-ban a magyar munkaerőpiaccal? Rengeteg dolgozó élete változhat meg egy csapásra: erre készülhetnek

Pénzcentrum
2025. december 9. 19:30

A magyar cégek 2026 első negyedévére óvatosan javuló foglalkoztatási terveket jeleznek a Manpower Magyarország kedden közzétett előrejelzése szerint. A munkáltatók 29 százaléka létszámbővítést tervez, miközben 20 százalékuk csökkentéssel számol.

A ManpowerGroup negyedéves felmérését 41 országban, világszerte 40 ezer munkáltató bevonásával készítette el. Magyarországon 525 munkáltató válaszai alapján mérték fel a 2026 első negyedévére vonatkozó munkaerő felvételi szándékokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szezonálisan igazított nettó foglalkoztatási mutató plusz 11 százalék lett. Ez 2 százalékponttal magasabb az előző negyedévhez képest, és 7 százalékponttal haladja meg a fél évvel korábbi értéket. A prognózis szerint ez fokozatosan erősödő vállalati optimizmust jelez.

Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a közleményben azt mondta, az elemzői várakozások 2026-ra 2 és 3 százalék közötti GDP növekedéssel számolnak. A cégek friss válaszai szerinte ezt a lassan beinduló élénkülést tükrözik, de nem minden ágazatban egyformán. A nagy foglalkoztató gyártás, valamint a kereskedelem és logisztika továbbra is az átlag alatti bővítést vár. Az autóipari cégek a következő negyedévben is változatlan létszámmal terveznek.

Kapcsolódó cikkeink:

Ágazati bontásban a legnagyobb bővülést a vendéglátás jelzi plusz 34 százalékkal, a közmű és természeti erőforrások plusz 31 százalékkal, valamint a pénzügy és biztosítás plusz 19 százalékkal. A gyártás plusz 10 százalékon áll, a kereskedelem és logisztika plusz 8 százalékon. Az építőipar és ingatlan plusz 9 százalékot, az információ plusz 8 százalékot, a technológia és IT plusz 7 százalékot, a közszolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások szintén plusz 7 százalékot jeleznek. Az autóipar 0 százalékon stagnál. A szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások területén mínusz 7 százalékos érték látszik, ami leépítési irányt jelez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A régiók között nagy a szórás. Átlag feletti várakozás jelenik meg Közép Magyarországon plusz 30 százalékkal, az Észak Alföldön plusz 24 százalékkal, Észak Magyarországon plusz 22 százalékkal, a Közép Dunántúlon plusz 17 százalékkal, valamint a Dél Alföldön plusz 16 százalékkal. Budapest plusz 4 százalékon áll. A Dél Dunántúlon mínusz 1 százalék stagnálást jelez, a Nyugat Dunántúlon mínusz 6 százalék alapján enyhe létszámcsökkenés jöhet.

Cégméret szerint a 10 és 249 fő közötti kis és középvállalkozások tervezik a legerősebb bővítést, 17 és 18 százalék közötti nettó mutatóval. A mikrovállalkozásoknál és a 250 fő feletti nagyvállalatoknál az átlag alatti bővülés várható.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #kkv #vendéglátás #foglalkoztatás #munkaerőpiac #munkáltató #létszámleépítés #munkavállalók #autóipar #gdp növekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:30
19:03
18:45
18:28
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.12.03 14:08
Hogyan maradjunk hatékonyak az év végi hajtásban?
Az év végi időszak gyakran jár a szokásosnál nagyobb munkahelyi terheléssel. Ha azonban sikerül jól...
legacykft  |  2025.11.25 17:46
Tényleg külön kell választanunk a munkát és a magánéletet?
Vajon miért érezzük azt olyan gyakran, hogy két külön világ között próbálunk lavírozni? Hogy a munka...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
2 hete
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
2 hete
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
4
3 hete
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
5
1 hónapja
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 19:03
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 18:24
Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: nem tágít, választást akar Ukrajnában a háború alatt is
Agrárszektor  |  2025. december 9. 19:34
Olyan dolog történt, ami nagy változást hozhat a mezőgazdaságban