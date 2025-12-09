Mi lesz 2026-ban a magyar munkaerőpiaccal? Rengeteg dolgozó élete változhat meg egy csapásra: erre készülhetnek

A magyar cégek 2026 első negyedévére óvatosan javuló foglalkoztatási terveket jeleznek a Manpower Magyarország kedden közzétett előrejelzése szerint. A munkáltatók 29 százaléka létszámbővítést tervez, miközben 20 százalékuk csökkentéssel számol.

A ManpowerGroup negyedéves felmérését 41 országban, világszerte 40 ezer munkáltató bevonásával készítette el. Magyarországon 525 munkáltató válaszai alapján mérték fel a 2026 első negyedévére vonatkozó munkaerő felvételi szándékokat.

A szezonálisan igazított nettó foglalkoztatási mutató plusz 11 százalék lett. Ez 2 százalékponttal magasabb az előző negyedévhez képest, és 7 százalékponttal haladja meg a fél évvel korábbi értéket. A prognózis szerint ez fokozatosan erősödő vállalati optimizmust jelez.

Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a közleményben azt mondta, az elemzői várakozások 2026-ra 2 és 3 százalék közötti GDP növekedéssel számolnak. A cégek friss válaszai szerinte ezt a lassan beinduló élénkülést tükrözik, de nem minden ágazatban egyformán. A nagy foglalkoztató gyártás, valamint a kereskedelem és logisztika továbbra is az átlag alatti bővítést vár. Az autóipari cégek a következő negyedévben is változatlan létszámmal terveznek.

Ágazati bontásban a legnagyobb bővülést a vendéglátás jelzi plusz 34 százalékkal, a közmű és természeti erőforrások plusz 31 százalékkal, valamint a pénzügy és biztosítás plusz 19 százalékkal. A gyártás plusz 10 százalékon áll, a kereskedelem és logisztika plusz 8 százalékon. Az építőipar és ingatlan plusz 9 százalékot, az információ plusz 8 százalékot, a technológia és IT plusz 7 százalékot, a közszolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások szintén plusz 7 százalékot jeleznek. Az autóipar 0 százalékon stagnál. A szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások területén mínusz 7 százalékos érték látszik, ami leépítési irányt jelez.

A régiók között nagy a szórás. Átlag feletti várakozás jelenik meg Közép Magyarországon plusz 30 százalékkal, az Észak Alföldön plusz 24 százalékkal, Észak Magyarországon plusz 22 százalékkal, a Közép Dunántúlon plusz 17 százalékkal, valamint a Dél Alföldön plusz 16 százalékkal. Budapest plusz 4 százalékon áll. A Dél Dunántúlon mínusz 1 százalék stagnálást jelez, a Nyugat Dunántúlon mínusz 6 százalék alapján enyhe létszámcsökkenés jöhet.

Cégméret szerint a 10 és 249 fő közötti kis és középvállalkozások tervezik a legerősebb bővítést, 17 és 18 százalék közötti nettó mutatóval. A mikrovállalkozásoknál és a 250 fő feletti nagyvállalatoknál az átlag alatti bővülés várható.