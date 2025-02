Dübörög a miniház biznisz Magyarországon: vannak kockázatok, de busás lehet a hozam

A természetközeli mini szálláshelyek szerepe egyre inkább felértékelődik a hazai turizmusban. A nagy szállodák és panziók helyett egyre többen választják az elszigeteltebb, romantikus, fenntartható alternatívákat, ahol a csend és a természet közelsége különleges élményt nyújt. De vajon hogyan néz ki mindez befektetői és vendég oldalról? Mennyire jövedelmező egy ilyen szálláshely üzemeltetése, és milyen igényei vannak az idelátogatóknak? Ezzel foglalkozott a héten a CashTag, a Pénzcentrum heti videóblog sorozata.

2025-re, mint oly sok minden, az emberek utazási szokásai is átalakultak. Egyre többen keresnek olyan szálláshelyeket, amelyek elszakítják őket a mindennapok zajától, és lehetőséget biztosítanak a természet közelségének megtapasztalására. Nem véletlen, hogy Magyarországon is egyre népszerűbbé válnak a kisebb, elszigeteltebb, fenntartható turisztikai létesítmények. A hagyományos hotelekkel és panziókkal szemben ezek a szállások intimebb élményt kínálnak, miközben a globális utazási trendekhez is illeszkednek. De vajon miért vonzódnak ennyien ezekhez a helyekhez, és mit jelent ez a változás a befektetők számára? Kiderül a Pénzcentrum eheti CashTag epizódjából.

Változó utazási trendek, szokások

"A globális felmelegedés alapvetően átalakítja az emberek utazási szokásait. Mediterrán térségek felől sokkal inkább északabbra, hűvösebb tájakra vonulnak, illetve erdők közelébe" – emelt ki a változó trendek közül egyet Gosztola Judit, a Pénzcentrum utazás rovatának szerkesztője.

A Magyarországon egyre népszerűbb tiny house-ok nem feltétlenül erdőkben, hanem természetközeli helyeken, mezőkön létesülnek, ami szintén hatalmas vonzerőt jelent. Az utazók szempontjából azt fontos tudni, hogy nem feltétlenül olcsóbb, mint mondjuk egy négycsillagos szálloda, viszont olyan intimitást nyújtanak, amit sosem kaphatunk meg egy nagy hotelben, egy komplexumban.

– tette hozzá Gosztola Judit.

"Vendégházaink kifejezetten két-három éjszakás tartózkodásra fejlesztett prototípusok, amik a változó piaci igényeket szolgálják ki, jellemzően párokra, párok igényeinek a kiszolgálására vannak specifikálva" – erről már a Filmore Vendégházak ügyvezetői, Burján Szilárd és Szakács Botond beszéltek a CashTag videójában.

"Hogyha megnézzük a KSH-nak vagy az Eurostatnak a családmodellről szóló statisztikáit, akkor azt látjuk, hogy demográfiai átalakulások történnek. Természetesen ez egy természetes folyamat. De azt látjuk, hogy az egy és kétfős háztartások aránya a nyugat-európai piacon megközelítette a 60%-ot" - ecsetelte a statisztikákat Burján Szilárd.

Ez természetesen nagy hatással van a fogyasztói magatartásra is. Tehát a nagycsaládos kirándulások, nagycsaládos nyaralások gyengülnek, veszítenek a szerepükből, viszont a jelentősége a páros kikapcsolódásoknak, rövid, két-három éjszakás pihenéseknek felerősödik, mert ezzel párhuzamosan, hogy az 1 és 2 fős háztartások egyre nagyobb szerepet töltenek be Európában

– magyarázta az ügyvezető.

Hozzátette: "az is megfigyelhető, hogy urbanizálódik Európa, urbanizálódik a fejlett világ, egyre inkább városközpontúak az emberek, egyre inkább ezt a tipikus, utópisztikus menedzser pályát, karriert folytatják az emberek, és szükségük van a rövid, intenzív feltöltődésekre, pihenésekre. Úgyhogy nő azoknak az embereknek a száma, akiknek erre igénye van".

Sokan lakáskiadási céllal vásárolnak ilyen házakat

Futó Péter, a Portfolio elemzője szerint a budapesti lakáspiacon azt látjuk most, hogy nagyjából 4 és 6 százalék közötti bruttó hozamok érhetők el hosszú távú lakáskiadással. "Itt azért látni kell, hogy nettóban ezek az értékek ennél alacsonyabbak, hiszen felújításra is költeni kell időnként, illetve azzal számolva, hogy nem feltétlenül van tartósan 12 hónapra folyamatosan vérbe adva egy lakás.Vidéken ennél valamivel magasabb hozamok is elérhetők, ott nem kizárt akár a 6-7 százalék sem" – mondta el a szakértő.

Az elmúlt tíz évben a rövid távú turisztikai célú lakáskiadás meglehetősen elterjedtté vált mind Budapesten, mind pedig vidéken a népszerűbb turisztikai célpontoknál, és ezzel akár két számjegyű hozam is elérhető volt. A rövidtávú lakáskiadás nem csak Budapesten egyre jellemzőbb, hanem a Covid óta vidéken is megindult egy olyan trend, hogy nagyon sokan kis természetközeli falvakban a nagyvárostól távol kínálnak jellemzően néhány napra, egy hétvégére turisztikai célú, magas minőségű lakást

– hívta fel a figyelmet a szakértő

De milyen árban mozognak a telkek?

A telekárakat nézve az utóbbi időben azt látjuk, hogy viszonylag nagyok a különbségek, akár településen belül is, hiszen nagyon sokféle telek van, külterület, üdülőövezeti, lakóövezeti telek. Legutóbb megnéztem például, hogy a Balaton északi és déli partján milyen telekárak jellemzők. Egy közműves telek a Balatonnál, ahol már be van vezetve a vízcsatorna és a villany, jellemzően 15-20 ezer forint per négyzetméteres ártól indul - magyarázta Futó Péter. Hozzátette:

De ha mondjuk az ország keleti felére, Észak-kelet Magyarországra, Kelet Magyarországra megyünk, akkor ennél jelentősen olcsóbban is kaphatunk már építési telket, ott akár néhány ezer forintos négyzetméteráron is elérhetők az ilyen jellegű területek

Érdemes belevágni, nagyon pörög most ez az iparág

"Látjuk azt, hogy az utóbbi években egyre több szálloda épül, főként a fővárosban, köszönhetően annak, hogy egyre több turista keresi fel Magyarországot. Egy tartósan növekvő trendet látunk ebben, viszont Budapest mellett vidéken is egyre több szálloda épül, és a szállodák mellett egyre nagyobb a kereslet a kisebb, jellemzően rövidtávú turisztikai célra kiadott ingatlanok iránt is." – emelte ki a CashTag-ben Szakács Botond ügyvezető.