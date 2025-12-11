Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje

A hazai kkv-k előtt ma két alapvető kérdés áll: képesek-e megfelelő forrást bevonni a növekedéshez, és elég gyorsan tudnak-e diverzifikálni egy olyan gazdasági környezetben, ahol a méretgazdaságosság és a technológiai felkészültség már alapvető versenyfeltétel. A Petlegio története jól mutatja, hogy egy célzott tőkebevonás hogyan képes átfordítani egy vállalkozás életét: stabilitást ad, fejlesztési kapacitást teremt, és egy professzionális, több telephelyes, technológiailag megújuló üzleti működés felé nyit utat. A Demján Sándor Tőkeprogram révén a korábbi egyrendelős praxisból egy skálázható, adatvezérelt és diverzifikált állategészségügyi komplexummá alakul. Nándorfi Zoltán állatorvos, a Petlegio vezetője és Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatója arról beszéltek, hogyan válhat egy szakmai vállalkozásból valóban hosszú távon fenntartható, modern kkv.

Három és fél évtized tapasztalatával épült fel a Petlegio ma is meghatározó működési modellje, amely egyszerre támaszkodik szakmai elkötelezettségre, technológiai megújulásra és tudatos pénzügyi döntésekre. Nándorfi Zoltán állatorvosi pályája friss diplomásként egy budapesti rendelőben indult, majd gyorsan nyilvánvalóvá vált számára, hogy hosszú távon csak saját szakmai és üzleti keretei között tud hitelesen és fenntarthatóan dolgozni. Magánvállakozóként kezdte el a működést és végigjárta a cégfejlődés útvonalait. „Amikor egyedül dolgoztam, nem tudtam vállalni a páciensek 0-24-ig tartó ellátását, illetve szabadságra, bármilyen távollétre sem tudtam elmenni (mint pl. egy konferencia), ezért váltottam társas praxisra” – mondta el.

A fordulatot a saját tulajdonú társas praxis megteremtése hozta el, amikor egy felszámolás alá került rendelőt kedvező feltételekkel megvásárolhatott. Az évek során egy korszerű állategészségügyi központ jött létre, állatpatikával, két kezelővel, műtővel, röntgennel és saját laborral. A technológiai fejlődés magával hozta az eszközpark folyamatos megújítását is:

új generációs képalkotók, digitális nyilvántartás, majd AI-alapú diagnosztikai eszközök jelentek meg,

amelyek mind komoly beruházási hátteret igényeltek. A gyógyítás mellett azonban idővel egy másik kérdés is előtérbe került: hol van a megelőzés valódi beavatkozási pontja? Ekkor kezdett el foglalkozni az állatok táplálásával, amely a hosszú távú egészségi állapot egyik legfontosabb meghatározója. Ez az érdeklődés vezette el a holland Trovet gyógyászati célú állateledeleket fejlesztő vállalkozáshoz. A Trovet termékfejlesztési filozófiája állatorvosi diagnosztikára épül: tápjaik olyan klinikai protokollokhoz igazodnak, mint az eliminációs diéta, a vesediéta, a gastrointestinalis regeneráció vagy a bőrgyógyászati allergiakezelés. Mivel a prémium, diétás termékek természetes módon illeszkedtek az állatorvosi kezelés keretei közé, a Petlegio elsőként kezdte meg hazai forgalmazásukat 2006-ban.

Útkereséstől stratégiai bővülésig: így nyitott új fejezetet a tőkeprogram

Nyugat-Európában már bevett működési forma a több telephelyre épülő, diverzifikált és hatékonyságot központba helyező állategészségügyi struktúra, ahol a növekedést tudatos tőkebevonás támogatja. A több telephelyes működés nemcsak hatékonyságot teremt, lehetővé teszi a központosított beszerzést, az egységes szakmai protokollok bevezetését és a kiszámíthatóbb pénzügyi tervezést is.

Nándorfi Zoltán szerint a három évtized alatt egyértelművé vált, hogy a minőségi szolgáltatás, a stabil pénzügyi működés és a fenntartható növekedés csak együtt érik el céljukat. Ezért hozott fordulatot számukra a program, amely külső tőkét és intézményi hátteret biztosított a következő fejlődési lépéshez. A vállalkozás 2025 elején jelentkezett a programba, és a tőkebevonás stratégiai értelemben is új fejezetet nyitott a cég életében. Az előző időszak inkább az útkeresésről szólt:

ötletek voltak, kisebb próbálkozások is, de tőke nélkül ezek inkább helyben járást eredményeztek. Ez a fajta stagnálás hosszabb távon többet árt, mint amennyit használ

– fogalmazott. A Petlegio korábban a Széchenyi Kártya Program hitellehetőségeit, lízingkonstrukciókat és különféle beruházási hiteleket vette igénybe, ezek azonban csak részben segítették át a vállalkozást a finanszírozási korlátokon. A tőkeprogram viszont sokkal kiszámíthatóbb és hosszabb távú növekedési modellt hozott. A tőkeági forrás előnye, hogy javítja a vállalkozás tőkeellátottságát és csökkenti a külső adósságállomány arányát, így kedvezőbbé válik a pénzügyi kockázati profil és nő a hosszú távú beruházási kapacitás. A következő időszak fejlesztései már ebből a forrásból valósulnak meg. A Demján Sándor Tőkeprogramnak köszönhetően megvalósuló két új egységben a komplex állatorvosi ellátás, a patikai kiszolgálás, a gyógyszerek és speciális készítmények mellett a prémium- és gyógytápok értékesítése is hangsúlyos szerepet kap.

A cél olyan termékportfólió felépítése, amely szakmailag magas színvonalú, piaci szempontból pedig differenciálja a vállalkozást.

A Petlegio vezetője szerint a program nemcsak forrást biztosított számukra, hanem egy újfajta üzleti szemléletet is, amely hosszú idő után először helyezte biztonságos növekedési pályára a vállalkozást.

Az 1%-os tulajdonrész és a vállalkozások autonómiája

A vállalkozás autonómiájával kapcsolatban a legnagyobb kérdést az jelentette, miként hat a Demján Sándor Tőkeprogram befektetési alapjának 1%-os tulajdonszerzése a működésre. Nándorfi szerint a gyakorlat minden kételyt eloszlatott: „Az 1% inkább bizalmi elem, kapocs a befektető és a cég között, nem pedig kontrollmechanizmus. A tőke valódi fejlesztési lehetőség, nem adminisztratív teher.”

Ez a tapasztalat jól illeszkedik ahhoz, amit a program intézményi oldalán látnak. „A tőkeági finanszírozás logikája teljesen más, mint egy banki hitelfelvételé: általában nincs mögötte fedezet, nincs havi kamatfizetés, és a befektető tulajdonrésszel, nem követeléssel lép be a vállalkozásba. A konstrukció előnye, hogy a vállalkozó irányítása megmarad, miközben valódi növekedési tőkét kap” – mondta el Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatója.

A Demján Sándor Tőkeprogram eredetileg 200 millió forintos kerettel indult, majd a nagy kereslet miatt 400 millió forintra emelték, és jelentősen bővült a tőke felhasználási köre is. Ma már nemcsak zöld energetikai vagy termelékenység-növelő beruházások, hanem forgóeszköz-bővítés, akvizíciók, a generációváltás, illetve nem spekulatív ingatlanfejlesztések is finanszírozhatók. A kereskedő cégek számára is megnyílt a lehetőség, így jelentősen bővült az a kkv-kör, amely számára valós alternatívát jelenthet a program.

Mezőgazdasági vállalkozások uniós korlátozás miatt ugyan nem pályázhatnak, de szinte minden más szektor számára elérhető a forrás területi korlát nélkül

– hangsúlyozta.

Egy szerteágazó vállalkozásnak sokkal több a mozgástere

A programban azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek legalább 300 millió forintos árbevételt értek el az elmúlt két lezárt év átlagában, minimum két főt foglalkoztatnak, és Kft. vagy Zrt.-formában működnek. A lehetőség iránt erős a kereslet: eddig közel 30 milliárd forintról született döntés, a teljes keretösszeg pedig 100 milliárd forint.

A konstrukció különlegessége, hogy a támogatás 50%-áig forgóeszköz-finanszírozást is biztosít, ami munkaerőköltségek, készlet vagy más működési kiadások fedezésére is használható. Ez a rugalmasság kiemelkedő a hazai kínálatban: míg beruházási hitelekhez viszonylag könnyebben juthatnak a kkv-k, addig szabad felhasználású, tőkejellegű forrást korábban alig érhettek el. A forgóeszköz-finanszírozás különösen fontos a kkv-knál, mert oldja a készlet-vevő-pénz körforgásából fakadó likviditási nyomást, amely a gyors növekedési szakaszok legszűkebb keresztmetszete. A tőkejuttatás így nemcsak fejlesztési projekteket tesz lehetővé, hanem

gyorsítja a működést, stabilizálja a cash flow-t, és segíti a vállalkozások növekedési pályára állását.

A Demján Sándor Tőkeprogram egyik legnagyobb előnye, hogy lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások diverzifikálják a tevékenységeiket és olyan üzleti elképzeléseket valósítsanak meg, amelyek az adott céget hosszú távon erősítik. A forrást a Petlegio például a telephelybővítés mellett technológiai fejlesztésekre, valamint CRM-rendszer és AI bevezetésére használja fel.

A diverzifikált működés a nemzetközi gyakorlatban is bizonyítottan stabilabb pénzügyi szerkezetet és kisebb piaci kitettséget eredményez. Bánfi Zoltán szerint ez a modell a magyar kkv-knál is kulcsfontosságú növekedési tényezővé válik: „A több lábon álló vállalkozások válságállóbbak, gyorsabban reagálnak a piaci változásokra, és hosszabb távon kiszámíthatóbb pályán tudnak haladni.”

Az állatorvoslásban is az adat az új arany

Ahogy a rendelő technológiai színvonala emelkedett, úgy nőtt a páciensek száma is. A minőségi ellátás egyre több állattartót vonzott, ami az adatkezelés terén is új feladatokat jelentett: évente több ezer állat vizsgálati és kórlapi adatát kell pontosan nyilvántartani és visszakereshetővé tenni. Ugyanez igaz a kereskedelmi területre is, ahol a forgalmazott tápok és állategészségügyi termékek köre folyamatosan bővül. A vállalkozás ma már egyértelműen az adatalapú működés felé halad.

Felhőalapú számviteli rendszer kapcsolja össze a telephelyeket és a betegnyilvántartást, a hozzá kapcsolódó CRM pedig strukturált formában gyűjti a működéshez szükséges ügyféladatokat.

Ezeket nem marketingcélokra, hanem kifejezetten szolgáltatásfejlesztésre és hatékony kommunikációra használják, például kontrollok, visszahívások vagy diétás javaslatok pontos időzítésére. A rendszer egységes adatstruktúrára épül, standardizált betegprofilokkal és kötelező adatmezőkkel, ami biztosítja az adatok pontosságát és visszakereshetőségét az állatorvosi és kereskedelmi folyamatokban egyaránt.

A következő stratégiai lépés a B2B platform kiépítése, amelyen az állatorvos partnerek és állateledel-üzletek egyszerűen és átláthatóan rendelhetik majd meg a termékeket. A digitális megoldás rendezettebb logisztikát, kevesebb adminisztrációt és könnyebben bővíthető kereskedelmi működést eredményez.

„Csak olyan alapadatokkal dolgozunk, amelyek a működéshez szükségesek, ilyenek például elérhetőség vagy az állat fajtája, kórelőzményei. Ezekből olyan tudás épül, amely mind a gazdáknak, mind a partnerállatorvosoknak kézzel fogható előnyt jelent." A tudatosabb gazdák egyre együttműködőbbek, az állatorvos-partnerek számára pedig ezek a folyamatok

egyszerűbb rendelést és átláthatóbb készletgazdálkodást biztosítanak,

ami üzletileg és szakmailag is erősíti az együttműködést. Célja, hogy a vállalkozás minél gyorsabban elérje azt a technológiai érettséget, ahol az adatvezérelt szolgáltatások általánossá válnak. Mindez nemcsak üzleti előny: értéket jelent a gazdáknak és az állatoknak is. Ahogyan a humán egészségügyben természetesek az értesítések szűrésekről és vizsgálatokról, ugyanúgy az állatok esetében is nagy segítséget nyújthat egy hasonló, strukturált, proaktív kommunikációs rendszer. Az adatok így nem terhet, hanem előnyt jelentenek mindkét oldalon.