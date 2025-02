Tizedáron kínálják a kamu LEGO készleteket: teszten a kínai hamis LEGO Technic - tényleg bóvli?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Óriási biznisz lett a hamisítás 2025-re, gyakorlatilag minden termékkörben őrületes mennyiségű kamutermék próbálja utánozni a világmárkák drága portékáit. A szakértők véleménye általában megegyezik arról, hogy az utánzatok minősége jócskán elmarad az eredeti árucikkekétől, és a hamisítás komoly károkat okoz a gazdaságnak is. Most egy magyar videós tesztelte, milyen minőséget is képvisel egy kamu LEGO-készlet az eredetivel szemben: az eredetihez tizedáron kapható készlet minőségében is ennyivel kevesebbet ér?

Már korábban is több videóban foglalkoztunk azzal, hogy a hamisítás 2025-re óriási méreteket öltött, gyakorlatilag minden termékkörben rengetegen másolják a világmárkák drága termékeit: múlt héten a CashTag riportjában például a ruhaipar kapcsán Kátai Tamás, a True Washback, Nem Olyan Turi tulajdonosa arról beszélt, ma már annyi utánzat kering a piacon, hogy sok vásárló csak utólag jön rá, hogy egy drága hamisítványért fizetett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! De a parfümök esetében is csúcsra jár a kamugyár, Zólyomi Zsolt parfümőr, a Le Parfum szaküzlet tulajdonosa például azt is kiemelte, a hamisítványok kártékony hatása több szinten érvényesül, és számos piaci szereplőt érint. Elsősorban természetesen a vásárlókra gondolhatunk ilyenkor, aki hazaviszi a parfümöt, majd rájön, hogy az illata nem olyan erős, mint várta – sok esetben azért, mert egyszerűen felhígították. A szakértő hozzátette: semmi más nem történik ilyenkor, mint hogy egy olcsó hígítószert kevernek hozzá, így az eredetinél jóval gyengébb terméket kap a vevő. Sőt, manapság az órahamisítók is eképesztő károkat okoznak nem csak a gyártóknak, hanem még a magyar államnak is. Lakatos Zsolt óraszakértő egy korábbi videónkban kifejtette: a hamis órák úgynevezett "márkarombolást" is okoznak, hiszen valahol ezzel annak a márkát ássák alá, amiről már valaki látott egy kamu darabot akár a közösségi médiában. Hiszen ha valaki venne egy órát eredeti forrásból, eszébe juthat, hogy valahol, valakin látott egy ilyen "márkájút", az azonban kamu volt, ezért inkább egy másik darabot választ. Juhászné Prantner Etelka, a NAV sajtóreferense pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hamis termék a gazdaságra nézve minden szegmensben kárt okoznak. Letesztelték a kamu LEGO-t A szakértők véleménye abban egyezett, hogy legyen szó bármilyen árucikkről, a kamutermékek minősége jócskán elmarad az igaziaktól jellemzően. De vajon mindig így van? Nos, egy magyar videós megnézte, mit tud egy hamisított LEGO készlet az eredetihez képest: az általa vásárolt Bugatti Chiron szuperautót mintázó készletet eredetiben a hivatalos magyar webshopban már nem lehet megvenni, de viszonteladóknál 230 ezer és 250 ezer forint közötti összegekért árulják - a videós a hamisítványt állítása szerint 20 ezer forintért vásárolta. Tízszer olcsóbb. Nem hiszem egyébként, hogy annyival lenne ez rosszabb. Ugye ehhez van ugyanúgy doboz, be vannak csomagolva, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Meg lehet egyébként venni 14 dollárért is (átváltva kb. 5500 forint - a szerk.) doboz nélkül, brutálisan olcsón. Elvileg több mint 4000 darabos, ha megvan minden alkatrésze - magyarázta. (x) A hamisítvány LEGO készlet összeszerelése során meglepő tapasztalat volt, hogy a szerkezet bizonyos részei – különösen a hátsó és az alsó elemek – rendkívül masszívnak bizonyultak. Az illeszkedés szorossága is váratlan volt: az elemek összepattintása komolyabb erőkifejtést igényelt, ami arra utal, hogy a kapcsolódási pontok jól megtervezettek, és a konstrukció stabil marad. Ez a fajta szilárdság egyértelműen előnyös, hiszen a kész modell kevésbé hajlamos a szétesésre, még intenzívebb mozgatás vagy használat mellett is. @tordadavid ♬ Epic News - DM Production Az építési folyamat maga azonban nem volt egyszerű a videós szerint. A futómű összeszerelése különösen nehézkesnek bizonyult, ami részben az alkatrészek pontos illesztéséből, részben a tervezés sajátosságaiból adódhatott. Az építőelemek szorosan egymáshoz illeszkedtek, így az egyes darabok a megfelelő helyre történő bepattintása türelmet és erőt is igényelt. A forgatható részek és a kerekek szerelése kihívásokat tartogatott, de a szerkezet végül összeállt, és a stabilitás továbbra is megmaradt. Ugyan nem építette fel teljesen az autót, de a második építési fázis befejezése után maradtak vissza alkatrészek, amelyek valószínűleg a következő lépések során még felhasználásra kerülnek. Bár a készlet egyes elemei az eredeti LEGO-hoz hasonló minőséget mutattak, az összeszerelés folyamán tapasztalt eltérések – például a darabok illeszkedési módja vagy a masszívabb szerkezet – arra utalnak, hogy a gyártási technológia nem teljesen egyezik az eredeti márkáéval. Ennek ellenére a végeredmény egy stabil, összeszerelhető modell, amely funkcionálisan megfelel az elvárásoknak a videós összegzése szerint.

Címlapkép: Getty Images

