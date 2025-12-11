Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat

Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot, és helyette rugalmas, heti maximális munkaidőt vezetne be, követve a brit és ír példát.

A CDU/CSU és SPD alkotta német kormánykoalíció jelentős munkaügyi reformot tervez, amely alapjaiban változtatná meg a munkaidő szabályozását. A régóta napirenden lévő kérdés most újra előtérbe került, miután a Bärbel Bas vezette munkaügyi minisztérium konkrét lépéseket tesz a jelenlegi törvény módosítására.

A tervezett változtatás lényege, hogy a jelenleg érvényben lévő napi nyolcórás munkaidő-korlátozás helyett heti maximális munkaidőt határoznának meg, hasonlóan a brit és ír gyakorlathoz. A reform elsődleges célja, hogy a munkavállalók könnyebben összeegyeztethessék szakmai és családi életüket - írta az Infostart.

A gazdasági szereplők abban bíznak, hogy az új szabályozás magasabb termelékenységet és gazdasági növekedést eredményezhet, amire a jelenlegi helyzetben Németországnak égető szüksége van. A koalíciós megállapodás hangsúlyozza, hogy a változtatásokat az európai munkaidő-szabályozással összhangban kell megvalósítani, és párbeszédet ígért a szociális partnerekkel.

Több tartományi politikus szerint a törvényjavaslat előterjesztése már így is késésben van. Rajna-vidék-Pfalz tartomány gazdasági minisztere úgy véli, a módosítást már a jövő év elején a Bundestag elé kellene terjeszteni. "A napi helyett bürokráciamentes heti munkaidő-nyilvántartás, a kölcsönös bizalmon alapuló munkaidő munkahelyeket biztosít" - fogalmazott a miniszter.

EZ IS ÉRDEKELHET Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!

A munkaügyi minisztérium közlése szerint az ígért egyeztetések nagyrészt már lezajlottak, bár a szociális partnerek álláspontja jelentősen eltér. A munkaadók szövetségének (BDA) vezetője, Steffen Kampeter támogatja a gyors cselekvést, és úgy véli, a rugalmas munkaidő bevezetése növekedést generálhat, szemben a nemrég elfogadott nyugdíjreformmal, amely szerinte árt az ország jövőjének.

Kampeter szerint a felmérések is alátámasztják a változtatás szükségességét, mivel a megkérdezettek többsége a rugalmas munkaidő mellett foglalt állást. "A jelenlegi német munkajog az iparosodás korában ragadt, és a digitalizáció időszakában azonnali korszerűsítésre szorul" - nyilatkozta a BDA vezérigazgatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezzel szemben a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) vezetője, Yasmin Fahimi határozottan elutasítja a tervezett változtatásokat. Véleménye szerint a reform figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet, hiszen számos vállalatnál az alkalmazottak már most is tűrőképességük határán dolgoznak, magas a betegszabadság aránya és növekszik a pszichológiai terhelés.

"A munkaidő-törvény nem bürokratikus ereklye, hanem sokkal inkább az egészség, a pihenés és a biztonság védőgátja" - fogalmazott Fahimi. Szerinte a nyolcórás munkaidő elleni támadás valójában egyes munkáltatók kísérlete arra, hogy a munkarenddel kapcsolatos jogaikat a munkavállalók kárára változtassák meg.

A munkaügyi minisztérium jelenleg kompromisszumos megoldást keres. Közleményük szerint értékelik az egyeztetések eredményeit, és várhatóan 2026 első felében terjesztenek "kiegyensúlyozott javaslatot" a Bundestag elé.

Bár a rugalmasabb munkaidő gazdasági hatásait nehéz előre megbecsülni, a kormánykoalíció a tervezett reformot a gazdasági növekedést elősegítő intézkedésnek tekinti.