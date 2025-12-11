CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED...
Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat
Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot, és helyette rugalmas, heti maximális munkaidőt vezetne be, követve a brit és ír példát.
A CDU/CSU és SPD alkotta német kormánykoalíció jelentős munkaügyi reformot tervez, amely alapjaiban változtatná meg a munkaidő szabályozását. A régóta napirenden lévő kérdés most újra előtérbe került, miután a Bärbel Bas vezette munkaügyi minisztérium konkrét lépéseket tesz a jelenlegi törvény módosítására.
A tervezett változtatás lényege, hogy a jelenleg érvényben lévő napi nyolcórás munkaidő-korlátozás helyett heti maximális munkaidőt határoznának meg, hasonlóan a brit és ír gyakorlathoz. A reform elsődleges célja, hogy a munkavállalók könnyebben összeegyeztethessék szakmai és családi életüket - írta az Infostart.
A gazdasági szereplők abban bíznak, hogy az új szabályozás magasabb termelékenységet és gazdasági növekedést eredményezhet, amire a jelenlegi helyzetben Németországnak égető szüksége van. A koalíciós megállapodás hangsúlyozza, hogy a változtatásokat az európai munkaidő-szabályozással összhangban kell megvalósítani, és párbeszédet ígért a szociális partnerekkel.
Több tartományi politikus szerint a törvényjavaslat előterjesztése már így is késésben van. Rajna-vidék-Pfalz tartomány gazdasági minisztere úgy véli, a módosítást már a jövő év elején a Bundestag elé kellene terjeszteni. "A napi helyett bürokráciamentes heti munkaidő-nyilvántartás, a kölcsönös bizalmon alapuló munkaidő munkahelyeket biztosít" - fogalmazott a miniszter.
A munkaügyi minisztérium közlése szerint az ígért egyeztetések nagyrészt már lezajlottak, bár a szociális partnerek álláspontja jelentősen eltér. A munkaadók szövetségének (BDA) vezetője, Steffen Kampeter támogatja a gyors cselekvést, és úgy véli, a rugalmas munkaidő bevezetése növekedést generálhat, szemben a nemrég elfogadott nyugdíjreformmal, amely szerinte árt az ország jövőjének.
Kampeter szerint a felmérések is alátámasztják a változtatás szükségességét, mivel a megkérdezettek többsége a rugalmas munkaidő mellett foglalt állást. "A jelenlegi német munkajog az iparosodás korában ragadt, és a digitalizáció időszakában azonnali korszerűsítésre szorul" - nyilatkozta a BDA vezérigazgatója.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
Ezzel szemben a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) vezetője, Yasmin Fahimi határozottan elutasítja a tervezett változtatásokat. Véleménye szerint a reform figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet, hiszen számos vállalatnál az alkalmazottak már most is tűrőképességük határán dolgoznak, magas a betegszabadság aránya és növekszik a pszichológiai terhelés.
"A munkaidő-törvény nem bürokratikus ereklye, hanem sokkal inkább az egészség, a pihenés és a biztonság védőgátja" - fogalmazott Fahimi. Szerinte a nyolcórás munkaidő elleni támadás valójában egyes munkáltatók kísérlete arra, hogy a munkarenddel kapcsolatos jogaikat a munkavállalók kárára változtassák meg.
A munkaügyi minisztérium jelenleg kompromisszumos megoldást keres. Közleményük szerint értékelik az egyeztetések eredményeit, és várhatóan 2026 első felében terjesztenek "kiegyensúlyozott javaslatot" a Bundestag elé.
Bár a rugalmasabb munkaidő gazdasági hatásait nehéz előre megbecsülni, a kormánykoalíció a tervezett reformot a gazdasági növekedést elősegítő intézkedésnek tekinti.
