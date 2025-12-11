CSED összege 2026: itt a CSED számítás, meddig jár és kinek - Adómentesség, táppénz, szabadság CSED alatt

A gyermeket vállaló családok legmagasabb összegű juttatásaként tartjuk számon a csecsemőgondozási díjat, röviden csak CSED-et, melynek szabályai 2025. július 1-től jelentős módosításon mentek keresztül. A legfrissebb változások közé tartozik a CSED extra, illetve a CSED GYED adómentesség bevezetése, melyek lehetővé teszik, hogy az eddiginél is magasabb összegből gazdálkodhassanak a jogosultak. Nézzük, mennyi a CSED összege 2026-ban, mit kell tudni az igénylésről, az adózásról és a CSED számításáról, illetve a CSED előtti táppénzről!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a CSED 2026 évi szabályairól, a csecsemőgondozási díj legfontosabb módosításairól. Olyan fontos kérdésekre keressük a választ, mint: mikor érkezik meg a CSED utalás 2026-ban, hogyan történik a CSED számítása és milyen változásokat hoz a jogosult anyák életében a CSED extra 2026-ban. Mi mindent érdemes tudni a CSED igényléséhez kapcsolódó papírmunkáról, milyen nyomtatványokat kell a szülési szabadság megkezdése előtt leadni?

Változtak a CSED feltételei 2025-ben

A csecsemőgondozási díj, azaz CSED (régen: TGYÁS) a legmagasabb összegű havi rendszerességű családtámogatás. Ez egy nem szociális, hanem TB-jogviszony alapú juttatás, amelyet alapvetően a szülési szabadságon lévő anyák számára folyósítanak. A CSED alapja az anya bruttó fizetésének a 100%-a, melyet 2025 júliusáig 15% személyi jövedelemadó terhelt. A CSED-ben részesülő anyák korábban a folyósítási időszak alatt kereső tevékenységet nem folytathattak.

2025. július 1-jétől kezdve két fontos CSED változás lépett életbe. Az egyik a CSED extra bevezetése (a 2020 óta elérhető GYED extrához hasonló módon bővülnek a CSED-ben részesülők lehetőségei), a másik pedig a CSED GYED adómentesség bevezetése. Mindkét intézkedés azt szolgálja, hogy a folyamatos népességcsökkenés megállítása céljából vonzóbbá tegye a gyermekvállalást a magyar nők számára. Nézzük, melyik változás pontosan mit takar!

Így vehető igénybe a CSED extra 2026-ban

2025. július 1-én lépett életbe a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása (42. §), amely szerint a csecsemőgondozási díj folyósítása mellett a gyermek születésének napjától számított 90 napot követően a CSED alatt is folytatható kereső tevékenység. Amennyiben a jogosult emellett az opció mellett dönt, és a már a CSED alatt visszatérne a munkába, korábbi 100%-os ellátása helyett a naptári napi alapjának a 70%-ára lesz jogosult. A gyermek születésétől számított 90 napos határidőn belül továbbra sem megengedett – legyen szó bármilyen jogviszonyban történő munkavégzésről – CSED mellett kereső tevékenységet folytatni.

CSED GYED adómentesség 2026

Szintén 2025. július 1-től hatályos a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezményéről szóló 2025. évi XVI. törvény: az új szabályok szerint 2025 júliusától a GYED (gyermekgondozási díj) és a CSED szja mentességet élvező juttatásoknak minősülnek. Korábban a CSED összegét 15% szja terhelte (a GYED-re pedig 15% szja és 10% nyugdíjjárulék vonatkozott) – erre azonban érvényesíteni lehetett a 30 alatti anyák szja mentességét, így a 30 év alattiak már ekkoriban is megtarthatták teljes bruttó fizetésüket. A változásnak köszönhetően a CSED összegére immár életkortól függetlenül, semmilyen teher nem vonatkozik, azaz az anya a bruttó bérének a 100%-át hazaviheti, a GYED esetében pedig mindössze a 10%-os nyugdíjjárulék marad meg, melyre viszont érvényesíthető a családi adókedvezmény.

A CSED meddig jár és ki veheti igénybe?

A CSED alapvetően a szülőanya juttatása (örökbefogadó szülőnek is jár, az apa viszont csak akkor veheti fel az anya helyett, ha az anya egészségügyi okokból kifolyólag nem élhet a családdal, vagy ha életét veszti). A sima CSED a szülési szabadság maximum 168 napos időtartama alatt folyósítható, melyet legkorábban a szülés várható időpontjától visszaszámolt 28. naptól, legkésőbb pedig a szülés tényleges bekövetkezésétől lehet igénybe venni.

Ahogy korábban már elárultuk: a CSED egy TB-jogviszonyhoz kötött juttatás, melynek alapfeltétele, hogy a jogosult anyának a szülést megelőző 2 év során legalább 365 napnyi TB-jogviszonnyal kell rendelkeznie. TB-jogviszonynak minősül:

a munkaviszony;

az örökbefogadói díj;

a köznevelési, szakképző, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap;

a táppénz;

a rehabilitációs ellátás;

illetve a Tbj. 49/A. § (1) bekezdése alapján kötött megállapodás útján szerzett biztosítási idő.

a feltételeknek megfelel továbbá az az anya is, akinek a gyermeke a biztosítási jogviszonya megszűnését követő 42 napon belül, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

Az új CSED extra esetében a gyermek születésétől számítva 90 nap után már nem kell a juttatás folyósításához szülési szabadságon lenni, 100%-os juttatás helyett 70%-os CSED-ért az anya visszatérhet dolgozni. A vonatkozó jogszabályok szerint egyébként egyáltalán nem kötelező szülési szabadságra, ezzel együtt CSED-re menni: ha az anya úgy dönt, a szülést követően akár már 2 héttel visszamehet dolgozni (ez a szülési szabadság legrövidebb időtartama), ebben az esetben viszont nem jár számára a CSED.

A CSED speciális esetei

Minden anya más-más körülmények között jut el a gyermekvállalásig, éppen ezért a jogszabály megkülönböztet néhány speciális esetet is, amelyek a következők:

30 napnál hosszabb ideig tartó TB-jogviszony megszakítás esetén az elmúlt 180 napi helyett 120 napi jövedelmet veszik alapul;

kevesebb, mint 120 napi jövedelem esetén a mindenkori minimálbér kétszeresének az 1/30-ad része lesz az alapilletmény;

CSED-et megelőző munkanélküli segély igénylés esetén a CSED összege nem haladhatja meg az álláskeresési járadék alapjának az 1/30 részét;

CSED előtti betegszabadság esetén a CSED kezdeti hónapjára távolléti díj jár az anyának;

egyéni vagy társas vállalkozók esetében az aktuális minimálbér a CSED számítás alapja;

méltányossági alapon is igényelhető CSED, ha nincs meg a 365 napos biztosítási jogviszony.

EZ IS ÉRDEKELHET Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!

CSED kalkulátor 2026: hogyan történik a CSED számítása?

A CSED számítás alapja a CSED kezdetétől (legkorábban a szülés várható napja előtt 28 nappal, legkésőbb a szülés napján) visszaszámított 3 hónapot megelőző 180 napi bruttó átlagkereset 100%-a. Kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló TB-jogviszonyban elért, az szja-előleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott és a társadalombiztosítási járulékalapját képező jövedelmet lehet figyelembe venni (vagyis bejelentett munkaviszony szükséges hozzá). A CSED 2025. július 1-től adómentes, juttatását semmilyen egyéb járulék nem terheli.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

CSED táppénz után: befolyásolja a juttatás összegét a szülési szabadság előtti táppénz?

A várandós nőknek Magyarországon a szülési szabadság megkezdése előtt orvosi javallatra lehetősége van veszélyeztetett terhességi táppénzre menni (9-es táppénz kód), ha állapotuk miatt nem tudják ellátni feladataikat. A CSED-hez szükséges biztosítási jogviszonyt nem töri meg a táppénz és nem is befolyásolja a CSED összegét, ugyanis a CSED számítás során a táppénzt megelőző naptól számolják a juttatás mértékét.

CSED GYED után: mi történik, ha az anya nem munkából, hanem GYED-ről megy újabb szülési szabadságra?

A CSED a szülési szabadság időtartama alatt jár az anyának – ha ez letelik, jogosulttá válik a GYED megigénylésére, amely a gyermek 2. életévének betöltéséig jár (mellette kereső tevékenység folytatható, a jogosultak köre pedig jóval szélesebb, mint a CSED esetén). A gyermekek közötti kis korkülönbség esetén gyakran előfordul, hogy az anya már az előző gyermek után folyósított GYED alatt újra jogosult lesz a CSED-re a következő gyermek jogán. A juttatások ilyen esetben nem ütköznek, a külön gyermekek jogán kapott ellátások egymással párhuzamosan folyósíthatók. Amennyiben az anya juttatása a második gyermek esetében alacsonyabb lenne, úgy jogosult ugyanannyi CSED-et felvenni, mint amennyi az előző gyermek esetében járt számára.

EZ IS ÉRDEKELHET Szülési szabadság időtartama 2025: itt a kalkulátor, hány nap a szülési szabadság, igénylése, feltételei A szülési szabadság 2025-ben is megilleti az anyákat, sokan viszont nem ismerik az igénylés folyamatát vagy azt, hogyan kapcsolódik mindez más ellátásokhoz, mint a GYED vagy a GYES.

Mennyi a CSED összege 2026-ban? Számítsuk ki együtt!

A CSED összege tehát teljes mértékben attól függ, hogy mennyi az anya bruttó jövedelme, a juttatásnak nincs maximális keretösszege, mint a GYED esetében. Három egyszerű példával élve számoljuk ki, menyi lesz a CSED összege 2026-ban, ha az anya minimálbérért, garantált bérminimumért, vagy ha magasabb fizetésért dolgozik!

Minimálbéres CSED: a minimálbér 2026. január 1-től 11%-kal emelkedik, így összege bruttó 322 800 Ft lesz – ennyi a CSED havi összege is. CSED extra esetén a minimálbér 70%-át, azaz 225 960 Ft családtámogatást vihet haza, nettó fizetésén felül.

a minimálbér 2026. január 1-től 11%-kal emelkedik, így összege bruttó 322 800 Ft lesz – ennyi a CSED havi összege is. CSED extra esetén a minimálbér 70%-át, azaz 225 960 Ft családtámogatást vihet haza, nettó fizetésén felül. Garantált bérminimumos CSED: a garantált bérminimum 2026. január 1-től 7%-kal emelkedik, így összege bruttó 373 200 Ft lesz – ennyi lesz a CSED havi összege. CSED extra esetén a garantált bérminimum 70%-át, azaz 261 240 Ft családtámogatást vihet haza, nettó fizetésén felül.

a garantált bérminimum 2026. január 1-től 7%-kal emelkedik, így összege bruttó 373 200 Ft lesz – ennyi lesz a CSED havi összege. CSED extra esetén a garantált bérminimum 70%-át, azaz 261 240 Ft családtámogatást vihet haza, nettó fizetésén felül. CSED magas fizetés esetén: ha az anya fizetése a jogosultsági időszakban bruttó 1 000 000 Ft, ugyanilyen magas összeget vihet haza a CSED alatt. CSED extra esetén a fizetése 70%-ára, azaz 700 000 Ft családtámogatásra lesz jogosult, nettó fizetésén felül.

CSED utalás 2026: mikor és hogyan történik a CSED folyósítása?

A CSED utalás 2026-ban változatlan módon, utólagosan, havonta egyszer, mindig a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig érkezik meg. A juttatás alapvetően banki átutalás formájában érkezik a Magyar Államkincstártól, azonban igény szerint postai kifizetés formájában is kérhető.

A CSED igénylés menete: milyen CSED nyomtatványokat kell leadni?

A CSED igénylése a munkáltatónál történik: itt kell a szülés vagy örökbefogadás előtt álló jogosultnak leadnia a CSED igazolásához szükséges kérelmet és a CSED igénylőlapot. Két igénylőlap közül tudunk választani, attól függően, hogy a CSED folyósítása önmagában vagy GYED-del együttesen (nagyobbik gyermeke után) történik. A következő CSED nyomtatványok szükségesek:

A CSED kérelem elbírálási ideje alapvetően 8 nap, problémás esetben legfeljebb 60 nap. Az ellátás legfeljebb 6 hónapra visszamenőlegesen kérhető. Amennyiben az anya munkáltatója jogutód nélkül megszűnt, a volt foglalkoztató székhelye szerinti illetékes kormányhivatalban kell leadni a CSED nyomtatványt (vállalkozóknak, őstermelőknek szintén). Ha a fentiekben részletezett speciális esetek bármelyike fennáll a jogosultnál (pl. nincs elegendő TB-jogviszonya), a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán található kiegészítő nyomtatványok közül tudja kiválasztani az egyedi esetéhez megfelelő kérelmet.

A 2025. július 1-től bevezetett CSED szja kedvezmény érvényesítését nem kell külön kérvényezni (nem kell az adóelőleg-nyilatkozatban sem feltüntetni), azt a díjat folyósító Magyar Államkincstár a kifizetésekor automatikusan figyelembe veszi. Ha a jogosult egyidejűleg többféle ellátásban is részesül (pl. másik gyermeke után jár számára GYED), a kedvezmény mindegyik ellátás után érvényesíthető.