Veszély fenyegeti a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét: már a kormány is lépni kényszerült

A görög kormány ideiglenes intézkedéseket jelentett be a Szantorini szigetén dolgozók támogatására, miután a térséget két hete folyamatos földrengések rázzák. A lépések célja a munkahelyek megőrzése és a munkavállalók, valamint a vállalkozások pénzügyi támogatása a népszerű turisztikai célponton, ahol a gazdaság nagymértékben függ az idegenforgalomtól - számolt be a Reuters.

Február 1-je óta több ezer földrengést regisztráltak Szantorini közelében az Égei-tengeren, amelyek erőssége elérte az 5,3-as magnitudót is. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hatóságok legalább egy hónapra szükségállapotot hirdettek ki a szigeten.

A biztonsági intézkedések részeként bezárták az iskolákat Szantorinin és a környező szigeteken, valamint mentőket és katonai egységeket vezényeltek a térségbe. A földrengések hatására több mint 11 000 ember, köztük számos idénymunkás hagyta el a szigetet.

A görög munkaügyi minisztérium által bejelentett intézkedéscsomag lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy március 3-ig felfüggesszék a munkavállalók szerződéseit, ugyanakkor megtiltja az elbocsátásokat. A minisztérium közleménye szerint a felfüggesztési időszak végén a cégeknek ugyanannyi munkahelyet kell fenntartaniuk, mint korábban.

A támogatási program keretében azok a munkavállalók, akiknek szerződését felfüggesztették, 30 napig akár 534 euró összegű állami kompenzációra jogosultak, amelyet készpénzben folyósítanak.

Az élelmiszer- és idegenforgalmi ágazatban dolgozókat képviselő szakszervezet (POEET) aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzettel kapcsolatban. A szervezet közleményében rámutatott: "Közel két hete minden egyes vállalkozás saját maga dönt arról, hogy felfüggeszti-e a működését vagy sem, aminek következtében jelenleg több száz munkavállalónak nincs jövedelme, és ami még fontosabb, nincs biztosítási járuléka."

Szantorini, amely egy az 1600-ban történt vulkánkitörés következtében alakult ki, évente több mint 3 millió látogatót vonz. A mintegy 20 000 lakosú sziget különösen híres naplementéiről, amelyek megtekintésére tömegek érkeznek a világ minden tájáról.

A tudósok szerint a térségben tapasztalható fokozott szeizmikus aktivitás - amelyet még Athénban is éreztek - példátlan még egy olyan rengésveszélyes országban is, mint Görögország. A szakértők úgy vélik, hogy a rengések nem a vulkánhoz kapcsolódnak, hanem a környező területen lévő tenger alatti törésvonalakból erednek. Figyelmeztetnek arra is, hogy a földrengések akár hetekig is eltarthatnak, és nem zárják ki egy nagyobb rengés lehetőségét sem.