Magyar vidéki kilátás egy valenciai tóra gyönyörű természeti környezetben naplemente idején. Színes naplemente tájkép a tó partján gyönyörű természeti tájképben.
Utazás

Ritka, pirosszemű hüllő bukkant fel Magyarországon: ilyet még sosem láttak itthon

Pénzcentrum
2025. december 15. 20:07

Először dokumentáltak Magyarországon albínó erdei siklót: a különleges, pirosszemű hüllő megjelenéséről nemzetközi tudományos folyóiratban számoltak be a kutatók, írja a Portfolio.

Albínó erdei siklók megjelenéséről számolt be Facebook-oldalán a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A különleges megfigyelést a kutatók nemcsak itthon, hanem egy nemzetközi tudományos folyóiratban is publikálták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az albinizmus a melanin, vagyis a sötét színanyag veleszületett hiányából fakadó rendellenesség. Ennek következtében az érintett állatok kültakarója világos, fehéres árnyalatú, szemük pedig jellegzetesen vöröses színű, mivel a szivárványhártyán keresztül láthatóvá válnak a szem erei.

Ez az eltérés azonban komoly hátrányokkal jár. Az albínó állatok gyakrabban küzdenek egészségügyi problémákkal, és a természetben is jóval kiszolgáltatottabbak, mivel feltűnő megjelenésük miatt könnyebb prédát jelentenek a ragadozók számára. Emiatt rendkívül ritka, hogy ilyen egyedeket természetes élőhelyükön meg lehessen figyelni.

Kapcsolódó cikkeink:

Az erdei sikló (Zamenis longissimus) Magyarország második legnagyobb testű őshonos siklófaja. Átlagosan 120 centiméter hosszú, de kedvező körülmények között akár a kétméteres testhosszt is elérheti. Albínó példányait korábban már több európai országban dokumentálták, Magyarországon azonban mostanáig nem volt erre bizonyított eset.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A mostani megfigyelés 2025 májusában történt a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert területén, ahol egy fehéres, halványsárgás-rózsaszínes színezetű, pirosszemű egyedet azonosítottak a szakemberek. A kutatók emellett több természetkedvelő közösségi csoportban is hasonló észlelésekre bukkantak, amelyeket szintén feldolgoztak és bemutattak a tanulmányban.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben valaki különleges színű siklót lát, készítsen róla fotót. Az ilyen dokumentációk ugyanis értékes adatokat szolgáltathatnak a természetvédelmi és tudományos kutatások számára.
Címlapkép: Getty Images
