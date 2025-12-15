Európa öregszik, de Magyarországon belül is óriásiak a különbségek. Hol élnek a leghosszabb ideig, és mit jelent ez a jövőnkre nézve?
Ritka, pirosszemű hüllő bukkant fel Magyarországon: ilyet még sosem láttak itthon
Először dokumentáltak Magyarországon albínó erdei siklót: a különleges, pirosszemű hüllő megjelenéséről nemzetközi tudományos folyóiratban számoltak be a kutatók, írja a Portfolio.
Albínó erdei siklók megjelenéséről számolt be Facebook-oldalán a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A különleges megfigyelést a kutatók nemcsak itthon, hanem egy nemzetközi tudományos folyóiratban is publikálták.
Az albinizmus a melanin, vagyis a sötét színanyag veleszületett hiányából fakadó rendellenesség. Ennek következtében az érintett állatok kültakarója világos, fehéres árnyalatú, szemük pedig jellegzetesen vöröses színű, mivel a szivárványhártyán keresztül láthatóvá válnak a szem erei.
Ez az eltérés azonban komoly hátrányokkal jár. Az albínó állatok gyakrabban küzdenek egészségügyi problémákkal, és a természetben is jóval kiszolgáltatottabbak, mivel feltűnő megjelenésük miatt könnyebb prédát jelentenek a ragadozók számára. Emiatt rendkívül ritka, hogy ilyen egyedeket természetes élőhelyükön meg lehessen figyelni.
Az erdei sikló (Zamenis longissimus) Magyarország második legnagyobb testű őshonos siklófaja. Átlagosan 120 centiméter hosszú, de kedvező körülmények között akár a kétméteres testhosszt is elérheti. Albínó példányait korábban már több európai országban dokumentálták, Magyarországon azonban mostanáig nem volt erre bizonyított eset.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A mostani megfigyelés 2025 májusában történt a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert területén, ahol egy fehéres, halványsárgás-rózsaszínes színezetű, pirosszemű egyedet azonosítottak a szakemberek. A kutatók emellett több természetkedvelő közösségi csoportban is hasonló észlelésekre bukkantak, amelyeket szintén feldolgoztak és bemutattak a tanulmányban.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben valaki különleges színű siklót lát, készítsen róla fotót. Az ilyen dokumentációk ugyanis értékes adatokat szolgáltathatnak a természetvédelmi és tudományos kutatások számára.
A Pénzcentrum 2025. december 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is.
A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.
A Pénzcentrum 2025. december 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat
Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, ide adtak ki figyelmeztetést.
A Pénzcentrum 2025. december 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.