Ritka, pirosszemű hüllő bukkant fel Magyarországon: ilyet még sosem láttak itthon

Először dokumentáltak Magyarországon albínó erdei siklót: a különleges, pirosszemű hüllő megjelenéséről nemzetközi tudományos folyóiratban számoltak be a kutatók, írja a Portfolio.

Albínó erdei siklók megjelenéséről számolt be Facebook-oldalán a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A különleges megfigyelést a kutatók nemcsak itthon, hanem egy nemzetközi tudományos folyóiratban is publikálták.

Az albinizmus a melanin, vagyis a sötét színanyag veleszületett hiányából fakadó rendellenesség. Ennek következtében az érintett állatok kültakarója világos, fehéres árnyalatú, szemük pedig jellegzetesen vöröses színű, mivel a szivárványhártyán keresztül láthatóvá válnak a szem erei.

Ez az eltérés azonban komoly hátrányokkal jár. Az albínó állatok gyakrabban küzdenek egészségügyi problémákkal, és a természetben is jóval kiszolgáltatottabbak, mivel feltűnő megjelenésük miatt könnyebb prédát jelentenek a ragadozók számára. Emiatt rendkívül ritka, hogy ilyen egyedeket természetes élőhelyükön meg lehessen figyelni.

Az erdei sikló (Zamenis longissimus) Magyarország második legnagyobb testű őshonos siklófaja. Átlagosan 120 centiméter hosszú, de kedvező körülmények között akár a kétméteres testhosszt is elérheti. Albínó példányait korábban már több európai országban dokumentálták, Magyarországon azonban mostanáig nem volt erre bizonyított eset.

A mostani megfigyelés 2025 májusában történt a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert területén, ahol egy fehéres, halványsárgás-rózsaszínes színezetű, pirosszemű egyedet azonosítottak a szakemberek. A kutatók emellett több természetkedvelő közösségi csoportban is hasonló észlelésekre bukkantak, amelyeket szintén feldolgoztak és bemutattak a tanulmányban.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben valaki különleges színű siklót lát, készítsen róla fotót. Az ilyen dokumentációk ugyanis értékes adatokat szolgáltathatnak a természetvédelmi és tudományos kutatások számára.