2025. december 15. hétfő Valér
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Confident businessman working late on laptop while sitting at desk in office
HRCENTRUM

Súlyos jelentés érkezett: tényleg van oka rettegni az AI-tól a magyar dolgozóknak?

Pénzcentrum
2025. december 15. 18:34

A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket. A munkáltatók azonban kezdik felismerni az AI alkalmazásának előnyeit, így egyre többen vezetik be a mindennapi munkavégzés kisegítéséhez.

A Randstad Talent Trends több mint ezer felsővezető megkérdezésén alapuló kutatása világosan jelzi, hogy globális szinten is átalakul a vállalatok működése. A vezetők 82 százaléka már mesterséges intelligenciára támaszkodik az ügyfélkiszolgálás és a belső folyamatok újragondolásában, 87 százalékuk szerint a munkaerő agilitása minden korábbinál fontosabb a versenyképesség fenntartásához, és a többség a készségalapú működés irányába mozdul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás azt is megerősíti, hogy a vállalatok 65 százaléka növeli az integrált toborzási modellekbe történő beruházásait, ami jól mutatja, hogy a technológiai átalakulás és az AI-használat egyre inkább stratégiai prioritássá válik világszerte.

Miközben a GKI adatai azt mutatják, hogy hazánkban társadalmi szinten még mindig erős a bizonytalanság – hiszen mindössze minden ötödik ember használja aktívan az MI-t – addig a K&H-nál az AI integrációja széles körben működő gyakorlat. Mintegy 1600 kolléga próbálta már a Copilot Chatet, a Copilot webes változatát, az elmúlt hónapban pedig 1200-an, vagyis a szervezet mintegy harmada használta napi szinten.

Kapcsolódó cikkeink:

Az AI iránti nyitottság rendkívül sokszínű a különböző területeken dolgozó munkatársak egyaránt be tudták építeni a Copilotot a munkájukba. A rendelkezésre álló licencet a munkatársak többsége intenzíven és tudatosan használja. A K&H fejlesztése így összhangban van a nemzetközi trendekkel is.

A K&H-nál az AI bevezetése nem pusztán technológiai projekt, hanem tudatos tudásfejlesztési folyamat. Minden munkatárs kötelező Copilot Chat alapozó képzésen vett részt, amelyet jövő évtől rövid, gyakorlati példákra épülő webinárok és nyíltnapok egészítenek majd ki. Az AI jogsi program emellett érzékenyítő és edukációs céllal segíti a kollégákat abban, hogy magabiztosan, ugyanakkor felelősen tudják használni a mesterséges intelligenciát, nemcsak a munkahelyen, hanem a magánéletben is.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A K&H-nál olyan támogató, adattudatos vállalati kultúrát alakítunk ki, ahol a mesterséges intelligencia használata átlátható, biztonságos és mindenki számára érthető. Fontos, hogy kollégáink egy olyan környezetben dolgozhassanak, ahol az AI alkalmazása kontrollált és kiszámítható, és ahol a folyamatos tanulásnak köszönhetően valódi magabiztosságot szereznek. Így tudunk egyszerre ellenálló szervezetet építeni és hosszú távon is fenntartható, emberközpontú működést biztosítani

– mondta Medvey Leila, a K&H HR vezetője.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #digitalizáció #munkahely #munkavállaló #kutatás #technológia #gki #mesterséges intelligencia #ai #munkáltatók #k&h bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:46
18:34
18:15
18:13
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.12.13 12:55
Elkényelmesedés a párkapcsolatban
Sokan gondolják úgy, hogy egy kapcsolatnak magától kellene működnie. Ha igazán szeretjük egymást, ak...
legacykft  |  2025.12.12 17:12
„Tudom, hogy nehéz, de tarts ki, egyszer úgyis vége lesz!” A felvásárlás sztori
Mostanában egyre több helyen futok bele a felvásárlásba, mint témába. Szervezetfejlesztőként és magá...
hrdoktor  |  2025.12.10 11:10
Tények és tévhitek az influenzáról
A leggyakoribb fertőző betegségek egyike az influenza, amellyel kapcsolatban számos tévhit kering a...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2
3 hete
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
3 hete
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
4
4 hete
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
5
1 hónapja
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 18:00
Kvíz: Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal-rajongó? Lássuk, mire emlékszel a sorozatból!
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 16:04
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 15. 18:32
Fokozódik a hangulat: itt már a határokat is lezárják a tüntető gazdák