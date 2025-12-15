A kávéfogyasztás egészségmegőrző hatásait számos kutatás igazolta, köztük a Semmelweis Egyetemé is. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk az italt.
Súlyos jelentés érkezett: tényleg van oka rettegni az AI-tól a magyar dolgozóknak?
A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket. A munkáltatók azonban kezdik felismerni az AI alkalmazásának előnyeit, így egyre többen vezetik be a mindennapi munkavégzés kisegítéséhez.
A Randstad Talent Trends több mint ezer felsővezető megkérdezésén alapuló kutatása világosan jelzi, hogy globális szinten is átalakul a vállalatok működése. A vezetők 82 százaléka már mesterséges intelligenciára támaszkodik az ügyfélkiszolgálás és a belső folyamatok újragondolásában, 87 százalékuk szerint a munkaerő agilitása minden korábbinál fontosabb a versenyképesség fenntartásához, és a többség a készségalapú működés irányába mozdul.
A kutatás azt is megerősíti, hogy a vállalatok 65 százaléka növeli az integrált toborzási modellekbe történő beruházásait, ami jól mutatja, hogy a technológiai átalakulás és az AI-használat egyre inkább stratégiai prioritássá válik világszerte.
Miközben a GKI adatai azt mutatják, hogy hazánkban társadalmi szinten még mindig erős a bizonytalanság – hiszen mindössze minden ötödik ember használja aktívan az MI-t – addig a K&H-nál az AI integrációja széles körben működő gyakorlat. Mintegy 1600 kolléga próbálta már a Copilot Chatet, a Copilot webes változatát, az elmúlt hónapban pedig 1200-an, vagyis a szervezet mintegy harmada használta napi szinten.
Az AI iránti nyitottság rendkívül sokszínű a különböző területeken dolgozó munkatársak egyaránt be tudták építeni a Copilotot a munkájukba. A rendelkezésre álló licencet a munkatársak többsége intenzíven és tudatosan használja. A K&H fejlesztése így összhangban van a nemzetközi trendekkel is.
A K&H-nál az AI bevezetése nem pusztán technológiai projekt, hanem tudatos tudásfejlesztési folyamat. Minden munkatárs kötelező Copilot Chat alapozó képzésen vett részt, amelyet jövő évtől rövid, gyakorlati példákra épülő webinárok és nyíltnapok egészítenek majd ki. Az AI jogsi program emellett érzékenyítő és edukációs céllal segíti a kollégákat abban, hogy magabiztosan, ugyanakkor felelősen tudják használni a mesterséges intelligenciát, nemcsak a munkahelyen, hanem a magánéletben is.
A K&H-nál olyan támogató, adattudatos vállalati kultúrát alakítunk ki, ahol a mesterséges intelligencia használata átlátható, biztonságos és mindenki számára érthető. Fontos, hogy kollégáink egy olyan környezetben dolgozhassanak, ahol az AI alkalmazása kontrollált és kiszámítható, és ahol a folyamatos tanulásnak köszönhetően valódi magabiztosságot szereznek. Így tudunk egyszerre ellenálló szervezetet építeni és hosszú távon is fenntartható, emberközpontú működést biztosítani
– mondta Medvey Leila, a K&H HR vezetője.
