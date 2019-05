330 ezer magyar melós veszítheti el egyik napról a másikra a munkáját

Ezek voltak 2019 21. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Meg fogsz lepődni, meddig nőhetnek még itthon a fizetések

Erdelics Tímea személyében nemrég új HR igazgatóval bővült a LogMeIn magyar alapítású, amerikai székhelyű IT cég, aki nem csak a HR terület irányítását, de a hazai operáció társügyvezetői feladatait is ellátja Láng András mellett. Tímea korábban több nagyvállalatnál töltött be HR vezetői pozíciót, legfontosabb feladatának egy itthon kevésbé ismert cégkultúra meghonosítását tartja - minderről bővebben is beszélt a Pénzcentrumnak, valamint azt is elárulta, meddig emelkedhetnek még itthon a bérek az IT szektorban. Interjú

Magyar férfiakat keresnek: pár perces meló, 200 ezret fizetnek

Egy friss Facebook-hirdetés szerint először toboroz spermadonorokat egy cég Magyarországon. A programba nem egyszerű bekerülni, ám aki sikeresen veszi az akadályokat az 200 ezer forinttal lehet gazdagabb a három hónapos kaland végére, ami nem kevés pénz. És emellé még extra, ingyenes szolgáltatások is járnak a donoroknak, mint például az igen teljeskörű egészségügyi kivizsgálás.

Egy korszak vége érik a bankokban: megy a levesbe a magyarok régi kedvence

Régen a hitelpiac királyai voltak, mára az emlékük is fakul a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek. Megnéztük, mire használható még a kölcsönfajta az állami konstrukciók és a slágerterméknek számító személyi kölcsönök mellett.

Sorra forgatják ki lakásukból a gyanútlan magyar nyugdíjasokat

Az úgynevezett unokázós csalásról már rengeteg szó esett az utóbbi időben, viszont nem csak így használják ki a kiszolgáltatott helyzetben lévő időseket a csalók. Akár az egy élet munkájával megszerzett ingatlanukból is képesek rövid időn belül elűzni őket a gátlástalan ingatlanos csalók.

Erre is járhat állami ingyenpénz: teszteltük a Citroen nagy dobását

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Citroen Berlingo esélyes a nagybetűs Családi Autó címre: ha túltesszük magunkat a kisteherautós vonásokon, akkor egy praktikus és élhető kocsit kapunk, amivel egy 4-5 tagú család is vígan elindulhat akár egy hosszabb nyaralásra is. A kocsira még a 2,5 milliós állami támogatás is igényelhető, ha 7 személyest veszünk.

Nem titok többé: ilyen órabérért gályáznak a KFC dolgozói

Ma már nem csak a kiskereskedelmi láncoknál bevett toborzási stratégia a bérek nyílt kommunikációja, hanem úgy tűnik, a gyorséttermi láncok esetében is egyre elterjedtebb. Most kiderült, mennyit lehet keresni a KFC éttermeiben.

Több százezres luxustáborba küldi gyerekeit a magyar elit: elképesztő, mik vannak

Nyakunkon a nyáriszünet, ami a legtöbb szülőnek komoly fejtörést jelent, hiszen ki kell találni, mivel fogja elütni a gyermek az előtte álló 10 hetet. Ma már rengeteg tábor elérhető az ország szinte minden pontján, és ha körülnézünk, látjuk, hogy 25-30 ezer forint alatt nem nagyon úszhatunk meg egy hetet. De persze vannak 235 ezres luxustáborok is a leggazdagabbaknak.

Ezek a falvak járnak jól a falusi csokkal: máshol egy sufnira sem futja

Mintegy 150 milliárd forint értékben összesen 30 ezer család részesülhet falusi csok támogatásban három év alatt, amely 2500 településen igényelhető, elemzői jóslatok szerint. A Pénzcentrum utánajárt, hogy ahol igénybe vehető a falusi csok, ott az egyes megyék szerint mekkora ingatlant tudnak vásárolni az otthonteremtési kedvezményből az igénylők. Az ingatlanárak között hatalmas szakadék van, Győr-Moson-Sopron megyében egy 5000 fő alatti településen messze sokkal magasabbak a négyzetméterárak, mint Baranyában vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Rengeteg diákot keresnek: 480 ezres fizetés, végzettség sem kell

Nemsokára vége az érettségiknek, és hamarosan a főiskolai vizsgaidőszaknak is, így a diákoknak ideje elkezdeniük gondolkodni azon, miből fedezik a nyaralást, a nyári fesztiválokat, vagy az őszi szemeszter költségeit. A Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége szerint a 15 és 24 év közötti diákok fele vállal munkát tanulmányai mellett. 2019 első negyedévében az országos munkaerőpiaci helyzettel összhangban tovább nőttek az órabérek a diákmunkaszegmensben. A nappali tagozatos diákok által megkereshető átlagos órabér Budapesten nettó 1200 forint körül alakul, vidéken ez jellemzően 10-30 százalékkal kevesebb. A Pénzcentrum utánajárt, melyik diákmunkák fizetnek a legjobban, és melyikek a legnépszerűbbek ezek közül.

Csúnya bírságot kockáztatnak a kertes ház tulajdonosok: újabb szigor élesedhet

A nagy májusi esőzések után kevesen foglalkoznak az öntözés kérdésével, miközben nem csak a mezőgazdaság, hanem a konyha-, hobbi-, vagy virágoskert tulajdonosok számára is nagy problémát jelentett nem olyan régen az aszályos idő. A klímaváltozás miatt ezek a száraz időszakok a jövőben is egyre hosszabbak és szélsőségesebbek lehetnek. A drága csapvizet nem csak anyagi, hanem környezetvédelmi szempontból is kár pazarolni, amikor eső híján muszáj öntözni a növényeinket. Egyrészt a vízszámlát eléggé megnöveli, másrészt pedig ivóvíz minőségű vízzel locsolni a paradicsomot felelőtlenség az hazai ivóvízkészletekkel szemben. A Pénzcentrum utána járt, mennyibe kerül egy fúrt kerti kút készítése. Azzal kapcsolatban, mi a kútfúrás menete, és milyen költségekre lehet számítani, Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke válaszolt a kérdéseinkre.