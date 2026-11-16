Megszólalt az MNB-elnöke az euró bevezetéséről: ez lehet a legkorábbi időpontja a csatlakozásnak

Magyarország legkorábban 2032 januárjában vezetheti be az eurót, amihez a már közeledő, 2029 eleji határidőig be kell lépnie az ERM-II árfolyamrendszerbe. Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint a költségvetés kiigazítása az euróbevezetési tervektől függetlenül is elkerülhetetlen, mivel a jelenlegi magas finanszírozási igény hosszú távon fenntarthatatlan.

A Magyar Tudományos Akadémián tartott hétfői konferencián az MNB alelnöke hangsúlyozta, hogy a kormány tervei alapján az ország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit. A közös valuta tényleges használata azonban legkorábban 2032-ben kezdődhet meg, ehhez pedig szűk két éven belül, 2029 elejéig csatlakoznunk kell az euró előszobájának számító ERM-II árfolyamrendszerhez.

Kurali Zoltán rámutatott arra is, hogy a belépéshez kapcsolódó egyeztetések jelentik majd a folyamat legkritikusabb tárgyalási szakaszát. Bár nincs egységes európai gyakorlat a feltételekre vonatkozóan, a horvát és bolgár példák alapján az Európai Központi Bank, illetve az Európai Bizottság kérheti a hatósági áras szolgáltatások felülvizsgálatát, az állami vállalatok hatékonyabbá tételét és bizonyos jogszabályi módosításokat.

A sikeres konvergenciafolyamat már önmagában is kedvező hatásokkal jár, mivel stabilizálja az inflációs és kamatvárakozásokat, ami mérsékli a hozamokat és a reálkamatokat. További jelentős előny, hogy a befektetők és a gazdasági szereplők számára megszűnik az árfolyamkockázat, valamint a konverziós költség. Az MNB alelnöke megjegyezte, hogy a forinteszközök piaca jelenleg indokolatlanul nagyra duzzadt a korábban eurót bevezető országokhoz képest, így a napi forgalom esetenként az éves magyar GDP tíz százalékát is eléri.

A szakember külön kitért az államháztartás helyzetére is, cáfolva azt a vélekedést, hogy a költségvetést kizárólag a közös valuta bevezetése miatt kellene rendbe tenni. Egy ország ugyanis nem működhet hosszú éveken keresztül a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási igénnyel, ezért a fiskális kiigazítás a csatlakozástól függetlenül is szükséges. Hozzátette, hogy a gazdasági szereplők számára a jövőben lényeges kérdés lesz a végső átváltási árfolyam, ám a stabilitás és a kiszámítható árfolyampálya fenntartása még ennél is fontosabb.

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