Bejelentette a hazai nagybank: megszüntet egy népszerű fizetési módot, 2 hete maradt alternatívát találni az ügyfeleknek

November 17-én az Erste Bank végleg megszünteti a Xiaomi Pay szolgáltatás támogatását - tájékoztatott a bank a weboldalán. Ettől a naptól kezdve az ügyfelek már nem tudnak Erste-bankkártyával fizetni a Xiaomi okosóráikon és fitneszkarkötőiken, így érdemes időben alternatív digitális fizetési megoldásra váltaniuk.

A közelgő leállás kizárólag a Xiaomi Pay rendszerét érinti, így a fizikai bankkártyák használatát és az okoseszközök egyéb funkcióit egyáltalán nem befolyásolja. Bár a digitalizált kártya képe november 17-e után is látható maradhat a Xiaomi Pay alkalmazásban, a fizetési tranzakciókat a rendszer már elutasítja. A megszokott okostelefonos mobiltárcák szintén zavartalanul működnek tovább.

Azoknak az Erste-ügyfeleknek, akik a jövőben is szeretnének okoseszközzel fizetni, a bank a Google Pay vagy az Apple Pay használatát javasolja. Ezek a szolgáltatások a készülék operációs rendszerétől függően egyszerűen aktiválhatók a George App bankkártyamenüpontjában.

Kötelező ügyintézésre nincs szükség, ám a zökkenőmentes mindennapi vásárlások érdekében ajánlott még a határidő lejárta előtt beállítani az új mobiltárcát a telefonon vagy egy azt támogató okosórán.