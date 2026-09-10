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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
A Pénzügyminisztérium kiemelten kezeli az Otthon Start program ügyét, az érintett témakör szakmai és jogszabályi felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van - válaszolta a Pénzcentrum kérdésére Kármán András minisztériuma amikor arról érdeklődtünk, mit tervez a kormány a támogatott lakáshitel-programmal. A tárca hozzátette, haladéktalanul tájékoztatják a közvéleményt, ha döntés születik a hitel kapcsán. A Bankmonitor szerint maga a program 2027-re is megmarad, a feltételeket azonban szigorítják. Argyelán József vezető elemző arról beszélt, azt várják, hogy például megérkezhet valamilyen életkori korlát vagy megtilthatják az Otthon Starttal vett lakások bérbeadását.
A kormányzat egyelőre nem kommunikálta, mi lesz az Otthon Start hitel sorsa - csak keringenek információk, találgatások arról, hogy vélhetően szigorítják a kedvezményes lakáshitel feltételeit, de ezek egyikét sem erősítették meg hivatalosan.
A 3 százalékos, államilag támogatott laksáhitel értelemszerűen igencsak népszerű konstrukció: a jegybanki adatok szerint augusztus közepéig 56 ezer otthon startos hitelszerződést írtak alá 2000 milliárd forint értékben. Tavaly szeptember után a megkötött lakáshitel-szerződések 80 százaléka kamattámogatott konstrukció volt - azaz rengeteg lakáshitelesnek, illetve jövendőbeli igénylőnek égető kérdés, hogyan változtat (ha változtat) az Otthon Start feltételei az új kormányzat. Hacsak nem vezetik ki a támogatást.
A Pénzcentrum ezért megkereste a Pénzügyminisztériumot, illetve a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is, hogy megtudjuk, mik a kormányzat tervei az Otthon Start hitellel, számolnak-e a kapcsolódó kiadásokkal a program jelenlegi formájában. Azt is megkérdeztük, terveznek-e változtatni a szabályokon, és ha igen, akkor milyen módosítások merültek fel.
Megkeresésünkre a Pénzügyminisztérium válaszolt, amely azt közölte: kiemelten kezeli az ügyet, az érintett témakör szakmai és jogszabályi felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van a tárcánál.
Az eddig megszokott módon, teljes transzparencia mellett haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt, amint ehhez kapcsolódóan kormánydöntés született
- tették hozzá. A másik tárca mindeddig nem reagált megkeresésünkre.
Miben jöhet szigorítás az Otthon Startnál?
Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője az Otthon Start sorsa kapcsán kérdésünkre arról beszélt, biztosat még nem lehet mondani, de ők úgy vélik, maga a program megmarad, a feltételeket azonban szigorítják.
A szakember szerint az a legvalószínűbb, hogy az alábbi pontokon nyúlnak bele a szabályozásba:
- Valós életkori korlát bevezetése. Ezzel ténylegesen a fiatal, első lakásszerzők lennének támogatva.
- Beköltözési szabály bevezetése, a bérbeadása tiltása. Ezzel a befektetési célú vásárlókat lehetne visszaszorítani. Elvárható lehetne például, hogy az igénylő bejelentkezzen a kérdéses lakásba és életvitelszerűen ott éljen. És/vagy meglehet tiltani a kérdéses ingatlanok bérbeadását.
- Az első lakásvásárláshoz kapcsolódó szabályok szigorítása. Jelenleg az ide vonatkozó előírások eléggé megengedőek. Például a korábban/jelenleg meglévő tulajdoni hányadot 50%-ról 50% alá lehetne vinni. Így például az a házaspár már nem lenne jogosult a támogatásra, akik fele-fele tulajdoni hányaddal rendelkeznek egy ingatlanban.
- Megjelenhet valamilyen formában a rászorultsági elv is a támogatás feltételei között. Valamilyen felső jövedelmi korlát például az igénylőkre vonatkozóan.
Ezek mindenképpen valamilyen szigorításnak tekinthetők. Ugyanakkor ezek mellett még más típusú változások is elképzelhetők - tette hozzá.
Például a négyzetméterárra vonatkozó korlát is módosulhat. Itt azonban elképzelhető valamilyen területi differenciálás is. A drágább régiókban, például Budaesten emelkedhetne az ide vonatkozó korlát, míg máshol szigorodhat. Elképzelhető, hogy az élettársi kapcsolatban élőkre is kiterjesztenék a támogatást - ők is igényelhetnék együtt a kölcsönt -, Ez mindenképpen könnyítésnek tekinthető
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- magyarázta Argyelán József. Megismételte: egyelőre nincs arról információ, hogy a kormány hozzányúl-e ehhez a támogatáshoz és ha igen milyen módon tenné meg azt. Viszont kiemelte, hogy a döntéshozóknak arra mindenképpen figyelni kell, hogy ma ez a kedvezmény nagyon erősen meghatározza a lakáspiacot és a hitelpiacot is. Egy jelentős szigorítás komoly hatást gyakorolna mindkét piacra.
Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy ma az Otthon Startot nagy mértékben a magasabb jövedelműek veszik fel. Vagyis azok kapnak állami segítséget, akik nem feltétlenül szorulnak rá
- húzta alá.
Megkérdeztük azt is, hogy mit tapaztalnak a Bankmonitornál az ügyféloldalon: érzékelhető-e, hogy sokan a program bizonytalan sorsa miatt igyekeznek mihamarabb hitelt igényelni, előre hozva az ingatlanvásárlást. Argyelán József szerint az organikus érdeklődések számában nem látni érdemi elmozdulást.
Vélhetően egy komolyabb hír, bejelentés jelentősen megmozdítaná a piacot. Egy szigorítás belengetése komoly előrehozott keresletet generálna. De jelenleg ilyen trendeket, kiugrásokat nem lehet megfigyelni egyik irányban sem
- mondta a vezető elemző.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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