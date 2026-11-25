Kiterjedt csapadékzóna érkezik szerdán Magyarországra, több helyen havazásra, havas esőre és ónos esőre is számítani kell.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 25.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 25., szerda.
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- Drasztikus javaslat érkezett: éjfélkor bezáratnák a budapesti szórakozóhelyeket, szigor jöhet a bulinegyedben
- Kimondta a szakértő, ezt a három támogatást azonnal át kéne alakítani itthon: magyarok milliói lélegezhetnének fel
- Évente több ezer magyar nő esik át ezen a komoly műtéten: megterhelő, de életmentő lehet a beavatkozás
- Meglepő helyen végzett Magyarország az európai rangsorban: ennyi pénzt visznek külföldre a hazai cégek
- Ne most vegyél lakást, ha pénzt akarsz csinálni! Itt a matek, ami átírhatja sokak befektetési terveit
- Évekig csak zuhant a magyar ipar, most valami megváltozott: ez a néhány nagyvállalat húzhatja ki a gödörből az országot
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.26: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Reggelig az északi megyékben vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat, a hegyekben ónos eső sem kizárt. Napközben délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik: a déli megyékben és az Alföldön eső valószínű, másutt vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk, tartós havazás kis területen fordulhat elő - nagyobb eséllyel az északnyugati, északi határ közelében. A keleti, északkeleti, majd északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0, +7 fok között valószínű.
2026.11.27: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Elszórtan időszakos eső, északon vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet -2, +4, a maximum-hőmérséklet 0, +7 fok között valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség a változékony, csapadékosra forduló időjárásnak köszönhetően kedvezően alakul. (2026.11.26 csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Bár fronthatás nem várható, az elsősorban a magasban zajló melegedés miatt melegfronti hatások tapasztalhatók az arra érzékenyeknél. Főleg fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás lehet tapasztalható. (2026.11.25)
Akciók
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Megérkezhet az idei tél első komolyabb havazása Magyarországra, a HungaroMet friss előrejelzése szerint ugyanis szerdán délnyugat felől csapadékzóna éri el az országot.
Végre itt a térkép: ezeken a területeken lesz a legerősebb a havazás Magyarországon, valahol csak eső fog esni
Az előrejelzések szerint a déli és délnyugati országrészben jellemzően esőre, míg észak és északkelet felé haladva egyre nagyobb eséllyel havazásra lehet számítani.
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A Pénzcentrum 2026. november 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
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A megvalósuló projekthez 32,3 milliárd forintnyi, uniós és hazai forrásból származó, vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre.
Téliesre fordul az időjárás a héten egy érkező mediterrán ciklon hatására.
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