Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 25., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.26: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Reggelig az északi megyékben vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat, a hegyekben ónos eső sem kizárt. Napközben délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik: a déli megyékben és az Alföldön eső valószínű, másutt vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk, tartós havazás kis területen fordulhat elő - nagyobb eséllyel az északnyugati, északi határ közelében. A keleti, északkeleti, majd északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0, +7 fok között valószínű.

2026.11.27: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Elszórtan időszakos eső, északon vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet -2, +4, a maximum-hőmérséklet 0, +7 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a változékony, csapadékosra forduló időjárásnak köszönhetően kedvezően alakul. (2026.11.26 csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár fronthatás nem várható, az elsősorban a magasban zajló melegedés miatt melegfronti hatások tapasztalhatók az arra érzékenyeknél. Főleg fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás lehet tapasztalható. (2026.11.25)

Akciók

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