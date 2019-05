Erre is járhat állami ingyenpénz: teszteltük a Citroen nagy dobását

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Citroen Berlingo esélyes a nagybetűs Családi Autó címre: ha túltesszük magunkat a kisteherautós vonásokon, akkor egy praktikus és élhető kocsit kapunk, amivel egy 4-5 tagú család is vígan elindulhat akár egy hosszabb nyaralásra is. A kocsira még a 2,5 milliós állami támogatás is igényelhető, ha 7 személyest veszünk.

Dehát az egy kisteher!

- nagyjából ennyit reagált a főszerkesztő, amikor kiderült, hogy a következő autótesztünk alanya az új Citroen Berlingo lesz. Hát, valamennyire helytálló az állítás, de azért ez az autó messze nem arra van kitalálva, hogy az ember cementet, bútorokat szállítson vele életvitelszerűen. Sokkalta inkább arra, hogy egy négy-öttagú család praktikusan, biztonságosan eljusson A-ból B-be, méghozzá eléggé kényelmesen.

Az általunk tesztelt, Shine felszereltségű kocsiban az automataváltón és a tolatókamerán kívül nagyjából minden más extra benne volt, és egy 1,5 literes, 130 lóerős dízelmotor vitte előre a vasat. Az erőforrás könnyedén mozgatja ez a nagy batárt, így nem csak kényelmes városi araszolásra jó a Berlingo, hanem az autópályán is elég meggyőzően tud csapatni. Emellett pedig gazdaságos is, az általunk - azaz a kocsi által - mért fogyasztás 5-5,5 liter volt 100 kilométeren, de ebben volt városi dugó, autóút és autópálya is. Mindenesetre ez elég jó egy ekkora verdától, még akkor is, ha úgy istenesen megpakolva egyébként sosem volt a teszt alatt - ebben az esetben vélhetően azért többet eszik.

A kocsi megkapta az XTR-csomagot is, amiben a többi mellett egy alufelni van, és a menetstabilizálót is állítgathatjuk kedvünkre a középkonzolon található kapcsolóval: terepen, hóban, mindenhogyan igyekszik az úton maradni a kocsi.

Jó nagy tömbből faragták



A praktikumnak ugyebár ára van: sokan próbálkoztak jobb formát kitalálni, de még mindig a téglatest az a geometriai test, amelyből a legtöbbet lehet kihozni az MPV (multi-purpose vehicle, azaz többcélú jármú, magyarul egyterű) kategóriában. Ehhez igazodik a Berlingo formája is, a két tekintélyes méretű tolóajtóval, és a szintén hatalmas csomagtérajtóval. Az általunk tesztelt kocsin műanyag ütközők is voltak, ezek kellenek is, valamivel meg kell törni azt a nagy tömböt, különben már-már elveszünk a hatalmas felületekben.

Kötelező biztosítás, és alkatrészek Legolcsóbb kötelező biztosítás (éves fizetés, 26 éves vidéki férfi, 6 éves jogosítvánnyal): 86 729 forint/év

Olajszűrő: 1700-4500 forint/darab

Pollenszűrő: 3900-9000 forint/darab

Féktárcsa: 11 800 - 20 500 forint/darab

Fékbetét: 8800 - 23 000 forint/2 darab

Levegőszűrő: 4300 forint/darab

Vezérműszíj készlet: 27 800 - 42 400 forint/darab

Árak forrása: Bárdi Autó

A kocsi elején pedig megfigyelhető a Citroen egységesítése: két krómcsík, amely magában foglalja a márkajelzést, a két csík lámpatest, és külön mégegy nagyobb lámpa, és persze a hatalmas hűtőmaszk. A mostani Citroenek legjava hasonlóan néz ki, a Berlingo sem kivétel. Bár a formavilággal nem mindenki van kibékülve, összességében esztétikusra sikeredett az autó - talán a fekete hűtőmaszkja volt egy kicsit jellegtelen ebben a sötétkék színben, elbírt volna még valami extrát, mondjuk egy kis krómot.

Minden, de minden belefér

Belül is hatalmas méretekkel találkozunk, és az sem mindegy, hogy a vezetőülés kivételével az összes többit teljesen le lehet hajtani síkba, így pedig gyakorlatilag a kocsi egészébe lehet pakolni. És külön dícséretes, hogy a hátsó ülések lehajtáskor le is süllyednek a csomagtér szintjére, így teljesen sík pakolófelületet kapunk.

Ami ebbe nem fér bele, azt ne is akard vele elhozni, mert ahhoz már valami komolyabb kell. De egy költözést például akár le is lehetne vezényelni ezzel a kocsival is

- nagyjából ennnyivel foglalta össze a méreteket az egyik tesztelő. Ha nincsenek lehajtva az ülések, akkor sincs ok panaszra, így is nagyjából 500 liter körül van a csomagtér. Ha az ember nekiindulna három gyerekkel egy nyaralásnak, akkor is kényelmesen beférne nagyjából minden. És talán még hazafelé a szuveníreknek is lenne hely. A kalaptartó sem a hagyományos roló, vagy egybelap: háromba is el lehet hajtogatni, és kb. a csomagtér felénél is van neki egy sín, amire rá lehet tenni - ennek funkciójára a mai napig nem jöttünkrá, de a penzcentrum@penzcentrum.hu-ra várjuk az ötleteket.

Dobozok itt, rekeszek ott

Ami még feltűnő a Berlingoban, hogy hozzávetőleg 63 különféle, többé-kevésbé eldugott helyre lehet pakolni - na jó, 63 talán nincs, de tényleg rengeteg a lehetőség. Például elöl az amúgy nem kicsi kesztyűtartó fölé még kapunk egy másik, jó nagy rekeszt - a légzsák nem itt van, hanem a tetőből jön le. Az érintőkijelző alatt is van egy méretes hely, ahová például az USB-ről éppen töltő mobil, vagy a legfrissebb Nemzeti Sport is gond nélkül elfér, igaz utóbbi összehajtva. A képernyő mögé is lehet kisebb dolgokat pakolni, és a műszerfal két oldalán helyet kapott még két öblös pohártartó is.

Emellett a fejünk fölött is van egy polc, ahogyan középen, az autó egészén is átível egy másik - egyébként egészen dizájnos - tároló. A vezetőülés alatt egy újabb pakolódoboz van, és a hátsó ülések előtt is találunk egy-egy csempészrekeszt a padlóba építve. Praktikusan a csomagtér tetejére is feltettek egy elég nagy dobozt, amely újabb cuccokat tud elnyelni. Itt érdemes megemlíteni azt az isteneadta funkciót, hogy a csomagtérajtó mellett a hátsó szélvédőt is ki lehet nyitni, így ha csak valamit gyorsan kikapnánk a csomagtartóból, nem kell a hatalmas vasat emelgetni, vagy ha szűkösen parkoltunk, akkor sincs baj a bepakolással.

Némi üresség tátong a két első ülés között, hiszen maga a váltókar elég magasan van: ide például elfért volna mégegy box, vagy esetleg egy fix kartámasz, amit nem az ülésről kell lehajtani.

Mindemellett pedig a belső terek méretére sem lehet panasz: mind az első, mind a hátsó üléseken is hatalmas tér van. Hárul láthatóan a gyerekekre fókuszáltak a tervezők: mindhárom ülésbe lehet isofixes gyerekülést rakni, és a lurkók még kis lehajtható tálcát is kaptak. Az ablakra húzhatnak sötétítőt, és a hatalmas napfénytetőn keresztül (ami a csúcsmodellben alapfelszereltség, amúgy pedig 280 ezer forintért rendelhető) pedig rengeteg fény jut be az utastérbe.

Ugyanakkor a majdnem az egész plafont elfoglaló napfénytető sötétítőjét kicsit bajos elhúzni: ugyanis a szövetet egy kis motor mozgatja, ám ez nem automata. Tehát hosszú másodpercekig kell nyomvatartani a gombot, mire teljesen sötétet, vagy világosságot varázsolhatunk az autóban. Ez elbírt volna egy automatikát, mert így egy kicsit kényelmetlen.

Extrák és biztonság

A kocsiban minden féle-fajta extra megtalálható, amit egy XXI. századi, fullextrás újautótól elvárna az ember: adatptív tempomat, sávtartó automatika, érintőkijelző, bluetooth, navigáció, start-stop rendszer, elektromos kézifél, és a többi. A tesztautónkon ugyanakkor csak parkolóradar volt, bár ez is elég jól használható, azért egy ekkora verda már-már sír a tolatókameráért. Ha már egy Lada Vestába is képesek az orosz távárisok egyet beszuszakolni...

Zavaró, továbbá, hogy hiába a nagy multikormány, a tempomatot egy kis karról tudjuk vezérelni, ami a bal lábunknál foglal helyet a kormány alatt. Így pedig akarva-akaratlanul bele lehet rúgni.

A navigációs szoftvert a Tomtom szolgáltatja, és eléggé pontos, naprakész - az autóval fel lehet menni a wifire/mobilnetre is, vélhetően ezen keresztül végzi el a szükséges frissítéseket. És ami a legjobb: a GPS utasításait nem csak a középső kijelzőn láthatjuk, hanem a vezető előtt felhajló HUD (igen, head-up display, mint a vadászgépekben) is megjeleníti azokat. Emellett erre kivetíti az autó az aktuális sebességünket, a vonatkozó sebességkorlátozásokat - a GPS adatai alapján -, a tempomat aktuálisan beállított sebességét, és a sávtartó rendszer is itt tudatja velünk, mi a helyzet. Eléggé futurisztikus, és kényelmes megoldás!

Az audiorendszer kifejezetten jó, és maga az autó sem zajos, még az autópályán is minimális a menetzaj.

Összegzés

Összességében a Berlingo a nagybetűs Családi Autó, amellyel akár több ezer kilométert is le lehetne vezetni teljesen kényelmesen. Magam is meglepődtem, hogy a méreteihez képest mennyire egyszerűen lehet vele manőverezni, parkolni. Nem sportos, de nem is lomha: annak jó, akinek valahová el kell pakolnia a 2-3 gyereket akár több napi cuccal együtt. Persze nem a versenypályára teremtették, de a hatsebességes váltóval egészen dinamikusan lehet vele közlekedni, és az előzés sem jelent neki gondot, az autópályán sem lomha.

A minőségre sem lehet panaszünk, az anyagválasztás (egy-két fényes, zongoralakk elemtől eltekintve) teljesen kultúrált. Érdemes kiemelni, hogy rengeteg variációban tudjuk alakítani a belteret, így aztán mindenki a tetszésének megfelelő modellt rendelhet. Ha túllendülünk a kisteher-formán, egy teljesen élhető, sőt, szerethető családi autót kapunk. Ugyanakkor az árcédula kicsit riasztó lehet: az általunk tesztelt verda a 130 lovas dízelmotorral és a 6 sebességes manuális váltóval nagyjából 8,7 millió forintba kerül. Az alapmodelleket már 6 milliótól megkapjuk, azokban nyilván nincs ennyi extra, de a hely az ugyanakkora.

Jó hír, hogy erre a kocsira is igényelhető a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, amennyiben hét üléssel rendeljük meg.

Ez 220 ezer forintnyi felár, de 2,5 millió lejön a vételárból.

A Berlingót 4 féle motorral (egy benzin, három dízel) lehet kapni, és létezik XL modell is, ami 30 centivel hosszabb.

Nincs mese, pontozunk

A szerkesztőségben ismét körbement egy értékelőlap, amelyen az autót megjárt kollégák különböző szempontok alapján pontozták a Berlingót - ugyanez a lap jár körbe a többi autótesztünknél is. A Berlingo eredménye:

Hely mérete, kényelem: 5/5

Praktikusság: 5/5



Anyaghasználat, esztétika: 4/5

Vezetési élmény, futásteljesítmény: 3/5

Kényelmi extrák: 4/5

Végső PC-pontszám: 4,2