Elegük lett a magyar bankoknak: az Alkotmánybíróságnál támadták meg a kamatstopot

Az OTP Bank és több más hitelintézet az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstopot határozatlan időre rögzítő törvény miatt. A pénzintézetek szerint a Tisza-kormány által idén májusban törvénybe iktatott intézkedés alaptörvény-ellenesen, utólag és aránytalanul avatkozik be a magánjogi szerződésekbe, egyúttal sérti a jogbiztonság követelményét - derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról.

A hazai bankok azt kérik az alkotmánybíráktól, hogy semmisítsék meg a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló jogszabály kamatstopra vonatkozó részét. A panaszosok arra hivatkoznak, hogy a szerződések utólagos módosítása alkotmányos indok nélkül történt. Bár a kamatstop miatt korábban már három alkotmányjogi panasz is érkezett a testülethez, érdemi döntés eddig egyik ügyben sem született.

Az eredetileg mindössze fél évre tervezett intézkedést még az Orbán-kormány vezette be 2022 januárjában, hogy megvédje a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkező adósokat a referenciakamatok emelkedése miatt megugró törlesztőrészletektől. A szabályozás a kamatszámítás alapját a 2021. októberi szinten fagyasztotta be, az ezen felüli kamatköltségeket pedig a bankokra terhelte. A lejárati határidőt többször meghosszabbították, majd idén áprilisban végleg eltörölték. A tiszás parlamenti többség májusban ezt az állapotot emelte át a normál jogrendbe.

A bankszektor régóta sérelmezi az általános védelem fenntartását, hangsúlyozva, hogy az ügyfeleket korábban tájékoztatták a kamatkockázatokról, és sokaknak felajánlották a biztonságosabb, fix kamatozásra történő váltást is.

A jelenlegi, minden érintettre kiterjedő konstrukciót kezdetben a Tisza-kormány sem tartotta fenntarthatónak. Kármán András pénzügyminiszter júniusban még arról beszélt, hogy őszre kidolgoznak egy célzott megoldást, amely kizárólag a valóban rászoruló adósokat védi. Az általános kamatkorlátozás ugyanis olyanokat is segít, akiknek a jövedelmi helyzete ezt nem indokolná.

A kamatstop átalakítására szabott szeptember végi határidő azonban eredménytelenül telt el. A Pénzügyminisztérium októberi tájékoztatása szerint az egyeztetések során nem sikerült olyan kompromisszumot kötni a bankszektorral, amely garantálta volna, hogy az intézkedés kivezetése nem okoz elviselhetetlen tehernövekedést az ügyfeleknek. A jegybank számításai szerint a nagyjából 200 ezres érintett ügyfélkörből mintegy 19 ezren kerülnének kritikus helyzetbe a védelem megszűnésével. Tavaly, 2025 végén még 218 ezer szerződés, összesen 842 milliárd forintnyi tőketartozás értékben esett a kamatstop hatálya alá.