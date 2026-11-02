Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti

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Mától, azaz november 2-tól akár 20 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek a védelem alatt álló népi építészeti emlékek tulajdonosai. A most megnyíló pályázat mellett a kormány egy átfogóbb, lakossági energetikai korszerűsítéseket célzó otthonfelújítási programot is bejelentett, amely jövő év elején indul majd.
A ma megjelent Népi Építészeti Program felhívására magánszemélyek, önkormányzatok és jogi személyek egyaránt pályázhatnak a hagyományos épületek megmentése érdekében - emlékeztet a vg.hu cikke.
A keretösszeg két részre oszlik, így a felújítást megelőző szakmai előkészítésre 500 ezer és 2 millió forint közötti, míg magára a kivitelezésre 500 ezer és 20 millió forint közötti összeg kérhető.
A támogatás veszélyelhárításra, állagmegóvásra és helyreállításra használható fel, kifejezett célja pedig a hagyományos építési technikák megőrzése. Alapvető feltétel, hogy az ingatlan kora önmagában nem elegendő, az épületnek ugyanis műemléki vagy helyi védelem alatt kell állnia.
A támogatási intenzitás a pályázó kilététől is függ. Magánszemélyek, önkormányzatok és tájházak esetében a költségek legfeljebb 80 százaléka, más jogi személyeknél pedig az 50 százaléka fedezhető, míg a veszélyeztetett tájházaknál az arány kivételesen elérheti a 90 százalékot is. Egy 25 millió forintos beruházásnál tehát egy magánszemélynek legalább 5 millió forint önerőt kell biztosítania a maximális, 20 milliós támogatás elnyeréséhez.
A kérelmeket 2027. január 3-ig lehet benyújtani, kizárólag elektronikus úton a nepiprogram.hu oldalon. A jelentkezőknek érdemes alaposan összeállítaniuk a dokumentációt, csatolva a szükséges engedélyeket is, mivel a 63 napos pályázati időszak alatt hiánypótlásra csak egyetlen alkalommal nyílik lehetőség.
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A specifikus műemlékvédelmi pályázat mellett a kormány egy jóval szélesebb réteget érintő, általános otthonfelújítási csomagot is bejelentett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a Wekerle+ program 2027 és 2030 között, 633 milliárd forintos keretből több mint 120 ezer otthon energetikai korszerűsítését teszi majd lehetővé.
A 2027 februárjában induló Családi Ház Program keretében családi, sor-, iker- és kisebb társasházak felújítására igényelhető legfeljebb 15 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitel, 15 éves futamidővel. A rosszabb energetikai állapotú ingatlanoknál a kölcsön 30-50 százaléka vissza nem térítendő támogatássá alakulhat, mindössze 5 százalékos, de legfeljebb 500 ezer forintos önerő mellett.
Márciusban a társasházi és a panelprogram is csatlakozik a rendszerhez. Ezeknél lakásonként 5, illetve 4 millió forintos kamatmentes hitel lesz elérhető 200 ezer forintos önerővel. A Wekerle+ program minden elemének alapfeltétele a legalább 30 százalékos, energetikai tanúsítvánnyal igazolt primerenergia-megtakarítás, a forrást pedig a pályázók többek között hőszigetelésre, nyílászárócserére vagy fűtéskorszerűsítésre fordíthatják.
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