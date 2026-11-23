Több mint 21 százalékkal ugrott meg a háztartások, és 11,3 százalékkal a vállalatok hitelállománya 2026 szeptemberéig éves összevetésben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb felmérése szerint azonban a céges hitelkereslet élénkülése törékeny, a lakáspiacon pedig érdemi visszaesést hozhat, hogy október végén a szigorúbb feltételekkel induló Wekerle Plusz program váltotta fel a korábbi otthonteremtési támogatásokat.

A vállalati hitelpiac éves bővülése európai és régiós szinten is kiemelkedőnek számít, a jegybank értékelése szerint ugyanakkor ez a lendület még bizonytalan, mivel a makrogazdasági fundamentumok, különösen a magánberuházások csak lassan állnak helyre. Ezt támasztja alá, hogy az év harmadik negyedévében az új szerződések értéke 13 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A visszaesés egyik fő oka a Széchenyi Kártya Program iránti csökkenő érdeklődés volt, miután nyáron a likviditási célú hitelek fix 3 százalékos kamatát egy magasabb, 5,5 százalék körüli változó kamatozás váltotta fel. Emellett az államilag támogatott hitelek mozgástere is szűkül, hiszen a Demján Sándor Program 900 milliárd forintos keretének 92 százalékát már szeptember végére lekötötték. Bár a bankok ősszel még élénkülő céges hitelkeresletet tapasztaltak – főként a készletek és a követelések finanszírozása miatt –, a következő időszakra előretekintve már egyértelműen az igények csökkenésével számolnak.

A lakossági hitelezés ezzel szemben három éve tartó, gyorsuló növekedést mutat, a 21,8 százalékos bővülés jelenleg a legmagasabb érték az Európai Unióban. A kiugró adatot elsősorban a lakáshitelek és a személyi kölcsönök fűtötték, az új szerződések értéke pedig a másfélszeresére, 1275 milliárd forintra emelkedett. A lakáspiacot az elmúlt bő egy évben egyértelműen az Otthon Start program pörgette, amely októberig önmagában 66 ezer szerződést és 2300 milliárd forintnyi kihelyezést generált.

Ez a felfokozott időszak azonban 2026. október végén lezárult. Az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz program várhatóan jelentősen lehűti majd a lakáshitelezést a befektetési célú kereslet visszaszorításával és a szigorodó árazással. A bevezetett életkori korlátok, a maximálisan 50 százalékos korábbi lakástulajdoni hányad, az ötéves bentlakási kötelezettség, valamint a használt lakásokra vonatkozó ügyfélkamat 3-ról 5 százalékra emelése a becslések szerint legalább harmadával vetheti vissza a támogatott hitelszerződések számát. Eközben a piaci lakáshitelek átlagos kamata ugyan enyhén, 6,3 százalékra csökkent, ám mivel a referenciakamatok ennél nagyobb mértékben estek, a bankok kamatfelára növekedett.

A fogyasztási hitelek piacán továbbra is a személyi kölcsönök dominálnak, az új kihelyezések értéke 38 százalékkal ugrott meg. A növekedést a magasabb hitelösszegek, a bankok előzetesen jóváhagyott, célzott ajánlatai és a 13,5 százalékra mérséklődő átlagkamatok is segítették, miközben az adósok eladósodottsága nem emelkedett kockázatos mértékben.

Fontos megjegyezni, hogy a hitelintézetek a felmérés során még nem számolhattak a 2027-es költségvetés október közepén ismertetett részleteivel, így a következő félévre vonatkozó banki várakozásokat az új állami szabályozások és hitelprogramok még érdemben módosíthatják.