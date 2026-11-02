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OTP-sek, figyelem! Most közölték, duplán vonták le a pénzt rengeteg ügyféltől: ez áll a hiba hátterében
Technikai hiba miatt az OTP Bank több ügyfelének számláját is duplán terhelte meg egy október végi vásárlást követően. A pénzintézet elismerte a problémát, a tévesen levont összegek jóváírása pedig a mai napon várható - írja a Telex egy olvasói levél alapján.
November elsején több ügyfél is arra lett figyelmes, hogy egy október 29-én délután végrehajtott bankkártyás fizetés összegét a rendszer ismét levonta a számlájukról. A mobilbankba belépve egy tájékoztató üzenet fogadta őket, amely technikai hibával magyarázta a dupla terhelést.
A panaszok nyomán a bank megerősítette, hogy informatikai probléma miatt egy bizonyos ügyfélkörnél valóban kétszer vonták le a múlt heti tranzakciók ellenértékét. A pénzintézet elnézést kért a kellemetlenségért, és kiemelte, hogy a mobil- és internetbanki felületeken, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is tájékoztatták az érintetteket. A hibás tételek korrekciója és az összegek jóváírása a mai napon, hétfőn történik meg.
Hasonló eset idén áprilisban is előfordult már a hitelintézetnél. Akkor egyes Visa kártyákkal végrehajtott tranzakcióknál történt dupla terhelés, amelyet a pénzintézet utólag szintén visszatérített.
Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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