Rengeteg diákot keresnek: 480 ezres fizetés, végzettség sem kell

Nemsokára vége az érettségiknek, és hamarosan a főiskolai vizsgaidőszaknak is, így a diákoknak ideje elkezdeniük gondolkodni azon, miből fedezik a nyaralást, a nyári fesztiválokat, vagy az őszi szemeszter költségeit. A Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége szerint a 15 és 24 év közötti diákok fele vállal munkát tanulmányai mellett. 2019 első negyedévében az országos munkaerőpiaci helyzettel összhangban tovább nőttek az órabérek a diákmunkaszegmensben. A nappali tagozatos diákok által megkereshető átlagos órabér Budapesten nettó 1200 forint körül alakul, vidéken ez jellemzően 10-30 százalékkal kevesebb. A Pénzcentrum utánajárt, melyik diákmunkák fizetnek a legjobban, és melyikek a legnépszerűbbek ezek közül.

A képzettséget nem igénylő, gyors betanítással végezhető munkák (egyszerű fizikai, irodai munkák, adatrögzítés, szkennelés, fénymásolás, címkézés, csomagolás, árufeltöltés stb.) jellemző bérsávja nettó 800-1000 forint körül van, az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai gyakornoki munkák esetében IT, mérnöki és pénzügyi területeken nem ritkán 1300-1500 forintos bérekkel is találkozhatnak a munkát kereső diákok. A kettő között helyezkedik el az 1000-1300 forintos bérsávval a nyelv- vagy valamilyen speciális tudást igénylő munkák köre. Viszont a pótlékok révén pl. a képzettséget nem igénylő munkáknál is van lehetőség magasabb bérekre - ahogy korábban írtuk.

Az előző évek alapján elmondható, hogy a középiskolások, főleg a végzősök most még az érettségi lázában égnek, a többiek júniusban rohamoznak minket, de a május is már egy erős hónapnak számít - tehát heteken belül elárasztanak minket

- tudtuk meg korábban Szetlák Tamástól, az Atlasz Csoport igazgatójától. A legnépszerűbb, legkeresettebb munkák többnyire azok, amelyek nem igényelnek szaktudást, vagy korábbi munkatapasztalatot. Ez abból adódik, hogy a legtöbben nem rendelkeznek még képzettséggel, vagy tapasztalattal diákként. Összegyűjtöttük a népszerű munkák közül azokat, amelyekkel a legjobban kereshet egy diák. Érdemes minél előbb kiválasztani, hol szeretnénk dolgozni a nyáron, hamar elkelnek a legjobb helyek.

Idén nyáron a legnépszerűbb munkakörök, amire tömegével jelentkeznek a fiatalok, az a sofőr, illetve áruszállító munkák (ezzel jellemzően bruttó 1200-1300 forintot lehet keresni), de óriási az érdeklődés a fesztiválmelók iránt, ahol jellemzően színpadot kell építeni és bontani, de ami a legjobb benne, hogy fesztiválbérlet is jár mellé

- mondta el a Pénzcentrumnak Szetlák Tamás, az Atlasz Csoport igazgatója. De hozzátette, népszerűek még a hagyományos vendéglátáshoz kapcsolódó munkák, mint például a fagyiárusa, vagy a szállodai recepciós, ezzel átlagosan 1200-1300 forintot tud keresni egy diák, azonban ha egy speciális nyelvnek van a birtokában, és fordítói, idegenvezetői állást vállal, akkor már akár bruttó 1400-1600 forintot is megkereshet óránként. De ma már akár buborékfoci játékvezetőnek is jelentkezhetnek a fiatalok, vagy sörbike sofőrnek is: mindkettővel bruttó 1411 forintot keresnek.

Gyorséttermi munkák - akár 3000 forint/óra

A gyorséttermek mindig munkaerőhiánnyal küzdenek, így tárt karokkal várják a diákok jelenkezését. Általában ezeken a helyeken már már 16 éves kortól vállalhatunk munkát, több feladatkörben is: mint pultos, konyhai kisegítő, vagy kasszás. A munkaidő hétfőtől vasárnapig tart, és minimum heti 10-20 órát kell vállalnia a jelentkezőnek.

Az órabér 1300-3500 forint/óra között mozog attól függően, milyen munkakört tölt be a diák, ezen felül ünnepnapi vagy hétvégi pótlékokra és bónuszokra is lehet számítani. Aktív nappalis, ideiglenes, vagy passzív nappalis diákigazolvánnyal rendelkező diákokat is várnak. A munka előnyei között említik a jó csapatot, fiatal, vidám kollégákat, dinamikus légkört, a naponta többszöri ingyenes étkezést, a csapatépítő programokat. Az elvárások a jelentkezőkkel kapcsolatban az érvényes diákigazolványon túl a megbízhatóság, pontosság, precíz munkavégzés, és szorgalom.

Hostess munkák - 1300-1700 forint/óra

Általában főként diáklányokat keresnek hostessnek, a bevásárlóközpontoktól, nagyrendezvényeken át, városnéző hajókig mindenhová, de van, hogy kifejezetten fiúkat várnak. A hostess hirdetések általában nem sokat árulnak el, sokszor semmi más dolga nincs egy hostessnek, csak köszteni az érkező vendégeket, máskor vásárlókat kell kínálni termékmintákkal. Sokféle feladata lehet egy hostessnek, de többnyire nem megrőltető fizikailag. A kedvesség, nyitott személyiség, jó kommunikációs készség alapvető elvárás egy hostessnél, illetve az igényes megjelenés.

Ruhabolti eladó - 1120-1650 forint/óra

Legtöbbször ruhabolti eladónak is diáklányokat keresnek, de fiúkat is ugyanúgy várnak szeretettel, ha szeretik a ruhákat, és értenek a divathoz. Alapvető követelmény, hogy tudjon a jelentkező segíteni a vásárlóknak abban, mi áll jól nekik, és türelmesen, kedvesen szolgálják ki a vevőket. A munkakörhöz nem csak a vásárlók segítése, de az árufeltöltés, ruhák pakolása és rendezése, vállfázás, csipogozás, próbafülkézés, és gyakran a kasszázás is hozzátartozik.

A ruhaboltokban is vállalhatnak a diákok akár hétvégi napokat is, a beosztás többnyire rugalmas, 4-6 órát is lehet vállalni. Elvárás az igényes megjelenés, jó kommunikációs és problémamegoldó készség, és a precizitás. A hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny. Cserébe hosszú távú munkalehetőséget, fiatalos és barátságos munkahelyi légkört, belső tréningeket ajánlanak.

Árufeltöltő/pénztáros - 1050-1575 forint/óra

A precíz, rendszerető diákoknak, akik jól bánnak az emberekkel, megfelelő munka lehet nyárra az árufeltöltés, pénztáros munka különböző üzletekben. A munkaidő rugalmas, többféle műszakot is lehet vállalni, minimum 4, de maximum akár 12 órát is.Bolti eladó, árufeltő munka vállalása esetén is előnyt jelent a korábbi ilyen munkakörben szerzett tapasztalat, de nem feltétel, azonban egy egészségügyi kiskönyvre mindenképpen szüksége van a jelentkezőknek.

Pultos/felszolgáló - körülbelül 1400 forint/óra

Aki szereti a pörgést és a nagy bulikat, az megtalálhatja a helyét pultos/felszolgálói munkakörben. Természetesen mindeközben megbízhatónak és precíznek kell lennie a jelentkezőnek. A munkakörhöz tartoznak a pultos munkák, felszolgálás, asztal leszedés, és nem csak hétköznap, hétvégén is vállalhatunk műszakokat. Természetesen előny, de nem feltétel a tapasztalat, viszont erre a munkára az a leginkább alkalmas, aki nyitott személyiség, alapvetően kedves és udvarias, és a könnyű fizikai munka sem esik nehezére.

A jó problémamegoldó készség is elég hasznos lehet, ha valaki nyári munkának a pultozást választja.

Mozis munka - 1045-1495 forint/óra

Aki szívesen jársz moziba, és szereti a plázában tölteni az idejét és képben van a legújabb filmekkel, azoknak ideális munka lehet nyárra elmenni mozis jegykezelőnek, pénztárosnak, vagy büfésnek. A munkaidő rugalmas, reggel 10-től éjfélig vállalhatsz műszakokat, napi 6-12 óráig és hétvégéken is. Attól függően, hogy melyik munkakörben dolgozik a diák, lehet magasabb az órabéred, illetve a délutáni műszak mindig többet fizet. Ünnepnapokon pedig dupla fizetésjár.

Szórólapozás/kérdőívezés - 1295-1411 forint/óra

Mosolygós és közvetlen diákok, akik könnyen meg tudják fogni az embereket a kisugárzásukkal és jól bánnak az emberekkel, azoknak való munka lehet a szórólapozás, vagy kérdőívezés. Általában forgalmas helyeken az utcán, vagy nagy bevásárlóközpontokban a boltok előtt kell kiosztani a szórólapokat, vagy kérdőíveket kitölteni a vásárlókkal. Nyelvtudást nem igényel a munka, viszont elvárás a megbízhatóság, a közvetlenség, és a precizitás.

Animátor - minimum 1200 forint/óra

Aki szereti a rendezvények nyüzsgését, legyen ez akár családi nap, sport nap, fesztivál, és szívesen segédkezne rendezvényeken, annak ideális munka lehet az animátorkodás. Természetesen ehhez szükséges, hogy a diák jól kijöjjön a gyermekekkel (és szülőkkel), jól kezelje a felmerülő problémákat, kedves legyen és segítőkész. Játékparkokban, falunapokon felügyelni az ugrálóvárat sokaknak álommunka lehet, szemben mondjuk a monoton címkézéssel, vagy raktári munkával.

Cserébe viszont számolni kell azzal, hogy hosszú műszakokat kell vállalni, amíg a rendezvény tart, és rengeteg türelem szükséges a gyermekekhez még a nap végén is. Ezen túl fontos a megbízhatóság, talpraesettség és a kommunikatív személyiség a munkakör betöltéséhez. Ha valaki beválik, akkor magasabb bérezésre is számíthat hosszú távon.