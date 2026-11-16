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Hitel

Beindult a harc a lakásvásárlókért: 6 százalék alá vágták a kamatokat a hagyományos hiteleknél a hazai bankok

Pénzcentrum
2026. november 16. 18:44 3 perc

A november 15-ével megszűnt Otthon Start támogatás után újra a piaci lakáshitelek kerülnek a fókuszba. A várhatóan fellendülő keresletre reagálva a két legnagyobb hazai bank, az OTP és az MBH is csökkentette kamatait, így a mai naptól mindkét pénzintézet kínálatában megjelentek a 6 százalék alatti ajánlatok. Az új állami támogatás, a Wekerle Plusz szigorúbb feltételei miatt a lakásvásárlók jelentős része visszatérhet a piaci finanszírozáshoz, bár a bankok további érdemi kamatvágására a nemzetközi hozamkörnyezet miatt jelenleg kevés az esély - írja elemzésében a Bankmonitor.

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Az elmúlt egy évben a hazai lakáshitelpiacot gyakorlatilag letarolta a 2025 őszén elindult Otthon Start. Az új kihelyezések nagyjából háromnegyedét a támogatott konstrukciók adták, miközben a piaci hitelek volumene a felére esett vissza. A programban az utolsó igényléseket november 15-ig lehetett benyújtani, a helyébe lépő Wekerle Plusz pedig várhatóan már nem tudja megismételni ezt a piaci dominanciát.

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A Wekerle Plusz feltételei ugyanis jóval szigorúbbak, így használt lakás vásárlása esetén 3 helyett 5 százalékos kamattal igényelhető, a hitelfelvevőknek 18 és 45 év közöttinek kell lenniük, emellett ötéves életvitelszerű bentlakási kötelezettség és bérbeadási tilalom terheli az ingatlant, miközben a meglévő ingatlantulajdon is korlátozó tényező. Mivel az új támogatás és a piaci hitelek közötti kamatkülönbözet jelentősen szűkült, sok vásárlónak jobban megérheti a rugalmasabb, adóstársat és elidegenítési tilalmat nem követelő piaci finanszírozást választani.

A kiéleződő versenyben a legnagyobb szereplők azonnal léptek. Az OTP Bank november 16-tól fél százalékponttal csökkentette piaci lakáshiteleinek kamatát. A legkedvezőbb ajánlatuk így 5,99 százalék, amely nemcsak a legalább 1,2 millió forintos havi jövedelemmel rendelkezők számára nyitott, hanem az 1x1 hitelkonstrukcióban már 600 ezer forintos nettó fizetéssel és jövedelemjóváírás vállalásával is elérhető. Emellett a 45 évnél fiatalabb, első lakásukat vásárlók egy új kedvezménnyel akár 5,59 százalékra is leszoríthatják a kamatot.

Szintén a mai naptól módosított a feltételein az MBH Bank. Náluk a tízéves kamatperiódusú hitelek kamata 6,19 százaléktól indul, amihez legalább 30 milliós hitelösszeg és 700 ezer forintos havi jóváírás szükséges. A bank kínálatát a visszavonásig érvényes "DUO" akció teszi különösen vonzóvá, amelynek keretében az első tíz évre 5,85 százalékra csökken a piaci hitel kamata, ha az ügyfél azt Wekerle Plusz, CSOK Plusz vagy Falusi CSOK konstrukcióval kombinálja.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár az Otthon Start kivezetése élénkítheti a banki versenyt, a további jelentős kamatcsökkentéseknek szigorú korlátai vannak. A fix kamatozású hitelek árazásának alapját jelentő bankközi kamatswap (BIRS) 20 éves futamidejű mutatója jelenleg 5,15 százalékon áll. Ez azt jelenti, hogy a bankok kamatfelára – amelyből a költségeiket, kockázataikat és nyereségüket fedezik – rendkívül szűk, az OTP legjobb ajánlata esetében mindössze 0,84 százalékpont. A jelenlegi, emelkedő nemzetközi hozamkörnyezetben nem várható a BIRS érdemi csökkenése, így a piaci lakáshitelek további olcsóbbodására sincs sok esély.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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