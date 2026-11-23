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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. november 19.

A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 13, 16, 22, 31, 39

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 26 db

4-es találat: 1096 db

3-as találat: 16215 db



OTP: 38470 Ft

MOL: 4550 Ft

RICHTER: 13290 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.24: Napos időre van kilátás délnyugaton kevesebb, míg északkeleten több gomolyfelhővel, melyek főleg északkeleten jobban össze is állhatnak, arrafelé erősen felhős körzetek, időszakok mellett hózáporok is előfordulhatnak. Az ország többi részén kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések, északkeleten és a délnyugati határvidéken viszont mérsékelt marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, 0 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 2, 6 fok között valószínű.

2026.11.25: Délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délnyugaton csak kevés napsütés valószínű, míg északkeleten több órát süthet a nap. A nap nagyobb részében száraz marad az idő, viszont estétől, késő estétől nyugat felől növekszik a csapadékhajlam, és éjjel egyre többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -10, -2, a maximum-hőmérséklet 1, 5 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A szeles időjárás hatására a levegőminőség kiválóan alakul. (2026.11.23. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn már hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. Emellett az ízületi fájdalmak,a felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (2026.11.23)

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