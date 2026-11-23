Sorozatban negyedik éve marad el az átlagtól, és történelmi mélypont közelében alakul a globális bortermelés.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 23.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. november 23., hétfő.
Névnap
Kelemen, Klementina
Friss hírek
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.24: Napos időre van kilátás délnyugaton kevesebb, míg északkeleten több gomolyfelhővel, melyek főleg északkeleten jobban össze is állhatnak, arrafelé erősen felhős körzetek, időszakok mellett hózáporok is előfordulhatnak. Az ország többi részén kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések, északkeleten és a délnyugati határvidéken viszont mérsékelt marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, 0 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 2, 6 fok között valószínű.
2026.11.25: Délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délnyugaton csak kevés napsütés valószínű, míg északkeleten több órát süthet a nap. A nap nagyobb részében száraz marad az idő, viszont estétől, késő estétől nyugat felől növekszik a csapadékhajlam, és éjjel egyre többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -10, -2, a maximum-hőmérséklet 1, 5 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A szeles időjárás hatására a levegőminőség kiválóan alakul. (2026.11.23. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hétfőn már hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. Emellett az ízületi fájdalmak,a felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (2026.11.23)
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