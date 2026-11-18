2008 óta először fordult elő, hogy a magyar háztartások több hitelt vettek fel, mint amennyit megtakarítottak. Bár a lakosság pénzügyi vagyona egy év alatt tíz százalékkal nőtt, az eladósodás üteme ezt jelentősen meghaladva 2009 óta nem látott szintre gyorsult. Mindeközben a magyarok több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben vagy nem kamatozó számlákon, amivel évente több száz milliárd forintos hozamtól esnek el, közölte a Bankmonitor.

Az idei év harmadik negyedévében negatívba fordult a háztartások nettó finanszírozási képessége, mivel 715 milliárd forintnyi új hitelre mindössze 662 milliárd forint új megtakarítás jutott. Szeptember végére a lakosság pénzügyi vagyona elérte a 127,7 ezer milliárd forintot, ami 10,1 százalékos éves növekedést jelent.

Ezzel párhuzamosan azonban a kötelezettségek 17,5 százalékkal, 20,7 ezer milliárd forintra ugrottak. A vagyon és az adósságállomány növekedése közötti olló 2025 eleje óta folyamatosan nyílik a hitelek javára, amit az utóbbi időszakban leginkább az Otthon Start program pörgetett fel. Ennek hatására a harmadik negyedévben felvett 474 milliárd forintnyi lakáshitel több mint két és félszerese az egy évvel korábbinak.

A megtakarítások szerkezete is látványosan átalakult. A készpénzben, betétben és értékpapírban tartott 65,8 ezer milliárd forintnyi vagyon több mint ötöde, 21,7 százaléka már devizában – jellemzően euróban – van, szemben a 2019-es 14,8 százalékkal. A devizamegtakarítások fő hajtóerejét ma már nem a bankbetétek, hanem a befektetési jegyek adják, így a hazai devizaalapok vagyona egy év alatt a negyedével, 6,1 ezer milliárd forintra hízott.

Az idei harmadik negyedévben egyértelműen az állampapírok és a befektetési jegyek voltak a legnépszerűbbek. Különösen az állampapírok tértek vissza erősen, hiszen míg 2025 első három negyedévében 930 milliárd forint áramlott ki belőlük, 2026 azonos időszakában már 1152 milliárd forintnyi friss tőke érkezett ezekbe az eszközökbe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A növekvő vagyon ellenére a pénzügyi tudatosság továbbra is komoly hiányosságokat mutat. Jelenleg több mint 20 ezer milliárd forint hever gyakorlatilag hozam nélkül. Ebből 12,3 ezer milliárd forintot folyószámlákon tartanak, ahol a bankok átlagosan alig 0,17 százalékos kamatot fizetnek, 7,6 ezer milliárdot pedig készpénzben. Emellett közel 400 milliárd forint parkol a Magyar Államkincstárnál is. Ez utóbbi nagyrészt olyan kifizetett kamat és lejárt tőke, amelyet a tulajdonosok elfelejtettek újra befektetni.

Számítások szerint, ha a mindennapi kiadásokra szánt vésztartalékon felüli összegek – tehát a készpénz és a látra szóló betétek fele –, valamint a Kincstárnál veszteglő pénzek legalább egy ötszázalékos hozamot kínáló diszkontkincstárjegybe kerülnének, a lakosság évente több mint 500 milliárd forint többletbevételhez juthatna. A legkönnyebben megszerezhető hozamért csupán a folyószámlán lévő felesleget kellene befektetni, illetve a Kincstár online felületein ellenőrizni a jóváírt összegeket. Akik pedig bizonytalanok abban, hogyan forgassák a vagyonukat, azoknak érdemes online vagyonkezelési szolgáltatásokat igénybe venniük, hogy megtakarításaik a saját céljaikhoz és kockázattűrő képességükhöz igazodva gyarapodjanak.