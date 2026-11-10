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Hitel

Ezeknél a bankoknál már elérhető a Wekerle Plusz: mutatjuk a feltételeket

Pénzcentrum
2026. november 10. 12:33 3 perc

Már négy hazai nagybanknál – a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a mai naptól a CIB-nél is – igényelhető az október végén elindult Wekerle Plusz lakáshitel. Bár a fizetendő kamatokat jogszabály rögzíti, a hitelintézetek eltérő díjkedvezményekkel, hitelcélokkal és rugalmasabb előtörlesztési feltételekkel versenyeznek az ügyfelekért, miközben a piac többi szereplője is gőzerővel készül a termék bevezetésére - írta meg a Bankmonitor.

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Az Otthon Start utódjaként debütáló Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön igénylése az elmúlt hetekben folyamatosan nyílt meg az első fecskének számító bankoknál, a sort pedig ma a CIB zárta. Mivel a kamat mértékét rendelet maximalizálja – új építésű ingatlanoknál 3, használtaknál 5 százalékban –, a bankok közötti különbséget kizárólag a kapcsolódó költségek adják. Jelenleg a legalacsonyabb teljes hiteldíjmutatót (THM) a Raiffeisen kínálja.

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A hitelcélok tekintetében fontos eltérés, hogy míg a Raiffeisen kizárólag lakásvásárlást finanszíroz, addig az Erste, a K&H és a CIB építkezésre is folyósít a kölcsönből. Az igényelhető összegek és a futamidők is változóak, e tekintetben a CIB a legrugalmasabb, ahol már 1 millió forinttól és 5 éves futamidőtől felvehető a hitel, míg például a Raiffeisennél a futamidőnek legalább 10 évnek kell lennie, az Ersténél pedig 5 millió forint az alsó összeghatár.

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A kezdeti költségeknél komoly kedvezményeket adnak a bankok. Mind a négy hitelintézet átvállalja vagy utólag visszatéríti a leggyakoribb induló tételeket, például az értékbecslés, a tulajdoni lap vagy a térképmásolat díját, sőt a legtöbb helyen a földhivatali bejegyzés költségét és a közjegyzői díj jelentős részét is állják. Érdemes figyelni az extra kedvezményekre is, hiszen az Erste a megkötött biztosítások után ad százezer forintot megközelítő jóváírást, a Raiffeisen pedig kedvezményes kamatot biztosít ahhoz a piaci hitelhez, amelyet a Wekerle Plusz mellé vesznek fel kiegészítésként.

Az előtörlesztés esetében a jogszabály maximum 1 százalékos díjat engedélyez, de a bankok itt is kínálnak könnyítéseket. A K&H évente bizonyos összeghatárig díjmentes előtörlesztést biztosít, a CIB maximalizálta a felszámítható díj összegét, az Erste pedig elengedi a költséget, ha az előtörlesztés lakástakarék-pénztári megtakarításból történik. Fontos azonban, hogy ha az ügyfél túl hamar – jellemzően 3-4 éven belül – vagy túl nagy összegben törleszt elő, a bankok visszakövetelik az induláskor adott díjkedvezményeket.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A piac többi szereplője egyelőre még várat magára. A két legnagyobb hazai hitelintézet, az OTP és az MBH már megkezdte a felkészülést, így a tájékoztatás és a regisztráció már elindult náluk, de konkrét hitelkérelmeket még nem fogadnak be. Mivel azonban az elődmodell, az Otthon Start igényléseinek befogadása a napokban végleg lezárul, a felszabaduló banki kapacitásoknak köszönhetően várhatóan a következő hetekben minden banknál elérhetővé válik a Wekerle Plusz.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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