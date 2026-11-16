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Milliókat spórolhatnak a lakásvásárlók: óriási kedvezmény érkezett az új támogatott hitelre
Az MBH Bank kedvezményes kamattal tette elérhetővé 2026. november 16-tól a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési Hitelt: a konstrukció 5 százalékos, illetve 3 százalékos kamata helyett havi legalább 700 ezer forint rendszeres jóváírás vállalása mellett használt lakás vásárlása esetén 4,95 százalékos, új lakás vásárlására vagy építésére pedig 2,95 százalékos kamatot kínál ügyfeleinek. A konstrukcióhoz kapcsolódó promóciók keretében az ügyfelek akár 480 ezer forint pénzbeli jóváírásban is részesülhetnek, emellett a bank több, a hitelfelvételhez kapcsolódó díj elengedésével vagy visszatérítésével is csökkenti az induló költségeket. MBH Egyenlítő konstrukcióval pedig a teljes visszafizetendő összeg több millió forinttal is mérséklődhet.
A Wekerle+ konstrukcióval legfeljebb 50 millió forint igényelhető, a kamattámogatás pedig akár 25 éves futamidőre is szólhat. A program a 18 és 45 év közötti ügyfelek számára érhető el. Az új állami támogatás keretében megvásárolható lakás vételára legfeljebb bruttó 100 millió forint, egylakásos lakóépület esetében 150 millió forint lehet, a négyzetméterár pedig nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot.
Egy használt lakás vásárlására igényelt 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél az MBH Bank 4,95 százalékos kedvezményes kamatával a havi törlesztőrészlet 291 291 forint. Új lakás vásárlása esetén ugyanezen hitelösszeg és futamidő mellett, 2,95 százalékos kedvezményes kamattal a havi törlesztőrészlet 236 030 forint.
Egy jelenleg a piacon elérhető, 6 százalékos kamatozású lakáshitelhez képest ez használt lakás vásárlásakor évente közel 400 ezer, új lakás vásárlásakor pedig több mint 1 millió forinttal alacsonyabb törlesztést jelenthet azonos hitelösszeggel és futamidővel. Az MBH Bank kedvezményével a Wekerle Plusz hitel használt lakás vásárlására 5,08 százalék, új lakás vásárlására 3,01 százalék THM mellett elérhető.
A kedvezményes kamat mellett az MBH Bank további promóciókkal is támogatja a Wekerle Pluszt igénylő ügyfeleket: a feltételek teljesítése esetén akár 480 ezer forint pénzbeli jóváírásban részesülhetnek, emellett több, a hitelfelvételhez kapcsolódó díj elengedését vagy visszatérítését is igénybe vehetik, amely akár a 145 ezer forintot is elérheti.
További költségcsökkentési lehetőséget kínál az MBH Bank Egyenlítő konstrukciója, amelynél az ügyfél a bankszámláján tartott megtakarításával csökkentheti a hitel után fizetendő kamat összegét. Egy 50 millió forintos, 4,95 százalékos kamatozású Wekerle Plusz hitelnél évi 500 ezer forintos megtakarítással az MBH Egyenlítő konstrukció a teljes visszafizetendő összeget mintegy 9 millió forinttal csökkentheti, a futamidő pedig több mint kettő és fél évvel rövidülhet.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
„Egy lakáshitelnél nagyon sokat számít a kamat, hiszen egy hosszú távú pénzügyi döntésnél már kisebb különbség is jelentős megtakarítást eredményezhet. Ugyanakkor az is fontos, hogy az ügyfelek könnyen, gyorsan és személyre szabott segítséggel jussanak el a számukra megfelelő megoldásig. Ezért a kedvező kondíciók mellett a személyes tanácsadásra és az egyszerű ügyintézésre is nagy hangsúlyt helyezünk” – mondta dr. Ákos Tamás, az MBH Bank üzleti vezérigazgató-helyettese.
A Wekerle Plusz iránt érdeklődők az MBH Bank országos, Magyarország legnagyobb bankfiókhálózatában személyesen is tájékozódhatnak a konstrukció részleteiről. Az ügyfeleket emellett az MBH Csoporthoz tartozó Otthon Centrum és Fundamenta országos hálózatában közel 1500 pénzügyi tanácsadó segíti a számukra megfelelő finanszírozási megoldás kiválasztásában.
Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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