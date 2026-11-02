Két kézzel kapkodnak a hitelekért a magyarok: valami nagyon megváltozott a társadalomban – ez lehet az oka

A Magyar Nemzeti Bank 2026-os harmadik negyedéves felmérése szerint a lakosság inflációs várakozásai rekordalacsony szintre csökkentek. Bár a háztartások korábbi, csúcsokat döntő optimizmusa némileg mérséklődött, a megtakarítási kedv továbbra is erős maradt. Ezzel párhuzamosan a hitelfelvételi hajlandóság négyéves csúcsra ugrott, ami elsősorban a lakáshitelek iránti élénkülő keresletnek köszönhető - állapította meg a Portfolio cikke.

Bár a családok anyagi helyzetükkel kapcsolatos kilátásai továbbra is kedvezőek, a korábbi hónapokhoz képest némileg óvatosabbá váltak. A munkaképes korúak körében a javuló anyagi helyzetre számítók aránya 30-ról 27 százalékra csökkent, ami még így is jelentős optimizmust tükröz. Ennél jóval nagyobbat esett a nyugdíjasok bizalma, ugyanis esetükben a bizakodók aránya 26-ról 18 százalékra zsugorodott, vagyis a tavaszi hónapokban tapasztalt lelkesedésük nagy része gyorsan elillant.

Kifejezetten pozitív képet mutat ugyanakkor az infláció megítélése. A lakosság által az elmúlt egy évben érzékelt pénzromlás üteme egyetlen negyedév alatt 8,7 százalékról 6,6 százalékra esett. A jövőre vonatkozó várakozások még kedvezőbbek, mivel a következő egy évre várt infláció mediánja 4,1 százalékra mérséklődött, ami eddig sosem látott, rekordalacsony szintet jelent.

– jegyzi meg az elemzés.

A forint árfolyamát illetően a válaszadók lekövették a piaci mozgásokat, és átlagosan 361 forintos euróárfolyamra számítanak a következő évben. Érdekesség, hogy a 400 forint feletti eurótól való félelem szinte teljesen eltűnt, a lakosság inkább a hazai fizetőeszköz további erősödésében bízik.

A megtakarítási hajlandóság az idei év során stabilan magas maradt, a válaszadók közel 60 százaléka tervez félretenni a következő időszakban.

Kedvező tendencia az is, hogy 2025 második fele óta folyamatosan csökken a pénzügyileg leginkább sérülékeny – vagyis a teljes jövedelemkiesés esetén egyhavi tartalékkal sem rendelkező – háztartások aránya.

– derül ki az MNB adataiból.

Eközben a hitelpiacon egyértelmű fellendülés látszik. A hitelfelvételi tervek négyéves csúcsra értek, ami azt mutatja, hogy a lakosság egyre bátrabban fordul a bankokhoz. Ezt a bővülést elsősorban a lakáscélú jelzáloghitelek iránti megnövekedett érdeklődés hajtja, jelezve az ingatlanpiaci finanszírozás iránti egyre erősebb keresletet.

Az MNB idei, kora őszi reprezentatív felmérése 1300 háztartás megkérdezésével készült, átfogó képet adva mind a munkaképes korúak, mind a nyugdíjas korosztály pénzügyi terveiről.