Egy korszak vége érik a bankokban: megy a levesbe a magyarok régi kedvence

Régen a hitelpiac királyai voltak, mára az emlékük is fakul a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek. Megnéztük, mire használható még a kölcsönfajta az állami konstrukciók és a slágerterméknek számító személyi kölcsönök mellett.

Mostanában sem voltak igazán népszerűek, a CSOK, babaváró hitel és a 10 millió forintos személyi kölcsönök pedig gyakorlatilag a kegyelemdöfést jelenthetik a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint a lakáshitelek márciusi 76,34 milliárd forintos folyósításból mindössze 3 milliárd forint volt szabad felhasználású, azaz kevesebb mint 4 százalék. Hasonló volt a helyzet tavaly:

2018 egészében a 850,35 milliárd forintból 43,24 milliárd forint volt a szabad felhasználású jelzáloghitel, ami 5 százalékos arányt jelent.

Egykor viszont igencsak népszerű kölcsönről volt szó: 2014-ben még 160 000 ilyen szerződést tartott számon a jegybank, amelyek összértéke nettó 340 milliárd forint volt. Az akkori kelendőség érthető: ha egy háztartásnak nagy összegre, azaz akár 10 millió forintot is meghaladó kölcsönre volt szüksége, amelyet szabadon, bármire felhasználhatott, csak így, ingatlanfedezet biztosításával kaphatta meg a szükséges összeget.

Mindent letarolnak a személyi kölcsönök?

Ma viszont már a személyi kölcsönök dominanciájáról beszélhetünk - véli a Bank360 szakértője, Veres Patrik, aki szerint hatalmas változást jelentett, hogy a bankok elkezdtek egyre nagyobb összegű fedezetlen hitelt adni a lakosságnak. Az aggregátorportál összesítése szerint jelenleg 4 bank kínál 10 millió forintos személyi kölcsönt: a Sberbank, a CIB Bank, az Erste Bank, a Budapest Bank, de 9 900 000 forint a maximálisan felvehető hitel a Cetelemnél, míg az OTP Banknál 8 millió forint az összeg, amelyet ingatlanfedezet nélkül, pusztán jövedelemigazolás alapján felvehetünk.

Kevés olyan hitelcél van, amit a többség ne tudna fedezni ennyi pénzből: egyes vidéki településeken családi házat vehetünk ennyiből, és a legtöbb felújítás is elvégezhető, de akár telek- vagy autóvásárlást is finanszírozhatunk szabad felhasználású személyi kölcsönből.

Ahhoz azonban, hogy valóban felvehessünk 10 millió forintot ingatlanfedezet nélkül, igen komoly rendszeres havi nettó jövedelemmel kell rendelkeznünk, hiszen egyrészt meg kell felelnünk a jövedelemarányos törlesztési mutatónak (JTM), de a személyi kölcsönök leghosszabb futamideje is legfeljebb 96 hónap, ami szintén hozzájárul a nem csekély törlesztőrészlethez. A Pénzcentrum kalkulátora szerint a legkedvezőbb esetben is több mint 136 000 forintot kell majd havonta visszafizetni 8 éven keresztül, ami azt feltételezi, hogy ez alatt az idő alatt folyamatosan legalább nettó 270 000 forint felett lesz az egyéni, vagy adóstársunkkal közös fizetésünk nagysága.

Jól jön az állami hitel

Látszik tehát, hogy leginkább a nagyon tehetős réteg engedheti meg magának biztonsággal, hogy személyi kölcsönként vegyen fel ennyit. Mi marad a többieknek? Nos, Veres Patrik szerint például az olyan állami ösztönzők, mint a szabad felhasználású babaváró hitel, ám ez is csak akkor, ha a terveink egyeznek a kormányzat demográfiai céljaival.

A babaváró kölcsönt maximum 10 millió forintos hitelként vehetjük fel, amely egy gyermek vállalásával kamatmentes lesz, a futamidő pedig legfeljebb 20 év, ami a fenti példához képest sokkal kedvezőbb, kevesebb mint 42 000 forintos törlesztőrészletet eredményez (amelyhez hozzájön egy 0,5 százalékos kezességvállalási díj, ami az első évben nagyjából havi 4 000 forint). További gyermekek születésével még jobb a helyzet, hiszen a szabad felhasználású kölcsön vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Ahol a szabad felhasználású jelzáloghitel labdába rúg

Milyen helyzetben jöhet akkor mégis jól a szabad felhasználású jelzáloghitel? Ha kiesünk a kormány családalapítási célcsoportjából és a 130 000 forint feletti törlesztőrészletet sem tudjuk kigazdálkodni, középutat jelenthet egy ilyen jelzáloghitel, hiszen akár hosszabb futamidőre is felvehetjük. A Pénzcentrum kalkulátora alapján

10 millió forintot aránylag biztonságos, 10 éves kamatperiódussal, 20 éves futamidőre, jövedelemátutalás mellett nagyjából 74 000 forintos törlesztőrészlettel vehetünk fel szabad felhasználású jelzáloghitelként.

A hitelcélok terén is van értelme ennek a hiteltípusnak: a már említett több milliós felújításokat, bővítéseket, építkezéseket is elvégezhetjük belőle, csak úgy, mint az autócserét. Szintén érdemes felhasználni több drágább hitel kiváltására: ha például személyi kölcsönt és lakáshitelt is fizetünk, egy szabad felhasználású jelzáloghitel felvételével egyszerre rendezhetjük az adósságainkat, hogy onnantól csak egy kölcsönre kelljen figyelnünk havonta.

Nem valószínű a reneszánsz

Bár egyes helyzetekben valóban jól jöhet a szabad felhasználású jelzáloghitel, Veres Patrik mégsem számít térnyerésére a jövőben. "A személyi kölcsönök és a babaváró támogatás valószínűleg a háztartások minden nagyobb kiadására elegendő forrást biztosítanak, ha kölcsönben gondolkoznak, ráadásul nincs szükség ingatlanfedezetre és a jelentős adminisztrációs tehertől is megóvjuk magunkat. Arra azonban fontos figyelni, melyik ajánlatot választjuk, hiszen akár milliós eltérések is lehetnek az egyes bankok között" - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum megekeresésére a szakértő.