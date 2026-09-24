Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért

Egészen eltérően látják a hazai bankok, hogy érezhető-e már az Otthon Start jövője körüli bizonytalanság az ügyfelek körében. A CIB és az OTP szerint továbbra is erős az érdeklődés, de nem tapasztalják, hogy a program esetleges változása miatt tömegesen előrehoznák a lakásvásárlásokat, az MBH pedig úgy látja, a kedvező hitel önmagában hajtja a keresletet. Az UniCreditnél ezzel szemben már azt tapasztalják, hogy egyes ügyfelek engednek eredeti ingatlanos elképzeléseikből, és a tervezettnél korábban igénylik az Otthon Startot - hogy biztosan megkapják a támogatott hitelt. A bankok többsége arra számít, hogy a program valamilyen formában 2027-ben is megmarad.

Régóta téma banki és ingatlanos körökben, hogy a kormányzat szigorítani tervezi az Otthon Start hitel feltételeit, hozzáigazítva az új lakhatási stratégiához. Ennek kapcsán korábban a Pénzügyminisztérium csak annyit közölt, kiemelten kezelik az ügyet, az érintett témakör szakmai és jogszabályi felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van a tárcánál. Hozzátették, amint megszületik a kapcsolódó kormánydöntés, tájékoztatni fogják a közvéleményt.

A Magyar Bankszövetség pedig nemrég lapunknak arról beszélt, ha megmarad az Otthon Start program, akkor nem annak alapvető átalakítására, hanem "célzott finomhangolására" lehet szükség, már amennyiben a cél továbbra is a fiatalok első lakásvásárlásának támogatása marad. A szervezet hozzátette: mindeddig az igénylők 60%-a 35 év alatti fiatal volt. Az átalakításokkal szerintük a cél többek között az is lehetne, hogy a támogatott hitelek igénylése gyorsabb, egyszerűbb és digitálisabb legyen.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás 2026 augusztusára a budapesti eladó lakások 46 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ami közel 4 százalékpontos növekedés 2025 decembere óta.

Most körkérdést küldtünk a hazai bankoknak, többek között arról érdeklődve, ők mire számítanak az Otthon Start jövőjével kapcsolatban. Emellett megkérdeztük azt is, mik a tapasztalatok ügyféloldalon, érezhető-e a bizonytalanság valamilyen formában.

Régóta téma az ügyfeleknél a program jövője

Kérdésünkre a CIB Bank azt közölte: várokozásuk szerint a program elérhető lesz 2027-ben is. A bank folyamatosan nyomon követi az aktuális információkat, amelyek alapján felkészülhet a szükséges módosítások elvégzésére, illetve az ehhez kapcsolódó kommunikációra.

Ügyféloldalról és piaci szereplők köréből is gyakran merül fel a program elindulása óta kérdésként a termék hosszútávú jövője, így ebben nem tapasztaltunk változást. Az ügyfelek részéről általánosságban elmondható, hogy akik a jelenlegi feltételek alapján jogosultak az Otthon Start hitelre és rendelkeznek a hitelfelvételhez szükséges anyagi háttérrel, ők igyekeznek élni a hitelfelvétel lehetőségével

- írták arra a kérdésünkre, hogy tapasztalható-e bizonytalanság - és emiatt pl. előrehozott ingatlanvásárlás, hitelfelvétel - az ügyfelek körében a termék jövőjével kapcsolatban.

Az otthon Start termék bevezetése óta magas az érdeklődés, hiteligénylés száma, minimálisan élénkülő keresletre számítunk

- tették hozzá.

Azt is elárülták, hogy jellemzően más lakáshitel termékkel akkor kerül kombinálásra az Otthon Start, amennyiben a támogatott hitel maximálisan összegét kihasználja az ügyfél, és ezen felül további hitelösszegre van szükség az ingatlan finanszírozásához.

Sokan kivártak, de most eljött az idő

Az MBH Bankmegkeresésünkre azt közölte, nem szeretnének találgatásokba bocsátkozni az Otthon Start jövőjével kapcsolatban.

Ismert, hogy a támogatott lakossági hitelkonstrukciók szakmai és jogszabályi felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Ezzel együtt számítunk arra, és bízunk benne, hogy a konstrukció valamilyen formában 2027-ben is elérhető marad az ügyfelek számára

- mondta a pénzintézet. Hozzátették: az látható, hogy a program jelentős segítséget nyújt az első lakásukat megvásárló ügyfeleknek, ezért hosszabb távon is számottevő igény mutatkozhat rá. Céljuk továbbra is az, hogy az ügyféligényeket a lehető legmagasabb szinten szolgálják ki, mind a gördülékeny, gyors ügyintézés, mind az árazás (kamatok, díjak), mind a promóciós kedvezmények (elengedett díjak, jóváírások) terén.

Az ügyfelek részéről továbbra is élénk érdeklődést tapasztalnak az Otthon Start iránt. A visszajelzések alapján az érdeklődők elsődleges motivációja a kedvező, fix kamatozású finanszírozás és a kiszámítható törlesztés, nem pedig a program jövőjével kapcsolatos bizonytalanság.

Ugyanakkor természetes jelenség, hogy egy népszerű támogatott konstrukció esetében egyes ügyfelek igyekeznek minél előbb meghozni lakásvásárlási döntésüket. Az általunk tapasztalt kereslet alapján továbbra is erős az érdeklődés azok körében, akik korábban a magasabb kamatkörnyezet miatt kivártak, és most reális lehetőséget látnak az otthonteremtésre

- magyarázta az MBH. Várakozásaik szerint az első félév rendkívül erős teljesítményét követően az év hátralévő részében kiegyensúlyozottabb piaci aktivitás jöhet, ugyanakkor az Otthon Start továbbra is a lakáshitelpiac egyik meghatározó keresletélénkítő tényezője maradhat.

A tényleges hitelkihelyezések alakulását ugyanakkor nagymértékben befolyásolja a megfelelő ingatlankínálat elérhetősége, különösen a program feltételeinek megfelelő ingatlanok esetében. Az ingatlanpiacon az adásvételek darabszámában csökkenés tapasztalható, összességében 2026-ra mintegy 110-115 ezer adásvételt prognosztizálunk, a hitelből lakást vásárlók aránya viszont emelkedést mutat az Otthon Start előtti időszakhoz képest, a korábbi 30-40%-os arányról mostanra 60-70%-ra növekedett

- magyarázták. Az MBH Bank adatai szerint az Otthon Start ügyletek átlagos hitelösszege körülbelül 33,5 millió forint, és az ügyfelek számottevő része a támogatott hitel mellett piaci alapú lakáshitelt is igénybe vesz, mivel a megvásárolni kívánt ingatlan értéke vagy a finanszírozási igény meghaladja az Otthon Start keretében elérhető hitelösszeget.

Erre az ügyféligényre reagálva vezettük be a DUO kedvezményt, amelynek keretében az Otthon Start hitel mellé felvett piaci lakáshitel kamatából kedvezményt biztosítunk. Ezzel az ügyfelek a támogatott konstrukció előnyeit a piaci finanszírozás rugalmasságával tudják kombinálni, ami különösen előnyös lehet magasabb értékű ingatlanok vásárlása esetén

- ismertette a bank. Emellett az Egyenlítő konstrukcióval további kamatkedvezmény érhető el azon ügyfeleink számára, akik megtakarítást is vállalnak a finanszírozás mellé. A megoldás lényege, hogy a hitelhez kapcsolódó megtakarítás révén az ügyfelek kedvezőbb finanszírozási feltételek mellett valósíthatják meg lakáscéljaikat, miközben párhuzamosan a jövőbeni pénzügyi tartalékaikat is építik.

Az ingatlanpiac alapján nincs bizonytalanság

Az OTP Bank is azt várja, hogy 2027-ben is elérhetőek lesznek majd a kamattámogatott hitelek. A lakástámogatásoknak a jövőben is fontos szerepük lehet a lakáspiac és a gazdaság stratégiai céljainak támogatásában - tették hozzá.

Az ügyféloldali tapasztalatok kapcsán felidézték: a Zenga Ingatlan Radar szerint az ingatlankeresések döntő része még mindig az Otthon Start kompatibilis lakásokra irányulnak. A 2026. augusztusi kiadványában az látható, hogy az ingatlankeresések 93 %-a Otthon Startnak megfelelő lakásra irányult. Szintén a kiadványban látható, hogy a kereslet összességében csökken.

Tapasztalataink szerint, ha az ügyfelek megtalálták a megfelelő ingatlant, akkor minél előbb elindítják a hiteligénylési folyamatot is. Azért, hogy a teljes folyamat minél gyorsabb és zökkenőmentes legyen, már az ingatlankeresés során felmérik a pénzügyi lehetőségeket, előzetes értékbecslést és előbírálatot kérnek. A jelenlegi ingatlanpiaci adatokból nem látszik, hogy bizonytalanság lenne az ügyfelekben

- magyarázta az OTP. Az értékesítő kollégáktól kapott visszajelzések alapján továbbra is sok a lakáshitel iránt érdeklődő ügyfél, akik keresik a megfelelő ingatlanokat. A forró nyári hónapokat és az iskolakezdési időszakot követően arra számítanak a pénzintézetnél, hogy szeptembertől újra aktívabbak lesznek az ügyfelek a lakáskereséssel, a lakáskínálat kis mértékben emelkedett is a Zenga Radar alapján, így a hitelezésben is további bővülésre számítanak.

A 2026. augusztusi kiadványban látható az is, hogy az egy évvel korábbi 13 %-ról, 20 %-ra nőtt a piaci hitelek aránya. A támogatott hiteleknél pedig 35 millió forint az átlagos hitelösszeg.

Sokan engednek az igényekből, csak legyen Otthon Start

Az UniCredit Bank megkereséséünkre annyit közölt, náluk az Otthon Start átlagos hitelösszege 39 millió forint; az Otthon Starttal együtt igényelt egyéb piaci lakáshitelek aránya 7%.

Úgy látjuk, hogy a hiteligénylők döntését az Otthon Start Program kapcsán két folyamat befolyásolja. Tapasztalataink szerint egyrészt tartanak a hitelprogram feltételeinek szigorításától, illetve a kivezetésétől; másrészt azt látják, hogy a lakáspiacon egyre kevesebb ingatlan felel meg a hitelprogram feltételeinek. Emiatt inkább engednek az ingatlannal kapcsolatos eredeti elképzeléseikből (elhelyezkedés, méret, ingatlantípus), és a tervezettnél korábbra hozzák az Otthon Start igénylését

- fogalmazott a bank.

Az Erste Bank szűkszavúan azt közölte, hogy az Otthon Start hitelek esetében az átlagos hitelösszeg 34 millió forint. Az ügyfelek az Otthon Start hitelügyletek 18 százalékánál vesznek igénybe piaci alapú jelzáloghitelt is az ingatlan megvásárlásához.

Mi változhat az Otthon Startnál?

Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője korábbi cikkünkben arról beszélt: egyelőre nem lehet biztosan tudni, milyen sors vár az Otthon Start programra, de ők úgy vélik, maga a konstrukció megmaradhat, a feltételeken azonban szigoríthatnak. A szakember szerint többek között valódi életkori korlátot vezethetnek be, amellyel ténylegesen a fiatal, első lakásszerzőket céloznák. Emellett beköltözési kötelezettség vagy a támogatott ingatlanok bérbeadásának tiltása is felmerülhet, hogy visszaszorítsák a befektetési célú vásárlásokat.

Szigorodhatnak az első lakásvásárlásra vonatkozó szabályok is. A jelenlegi előírások szerint ugyanis bizonyos tulajdoni hányad megléte mellett is jogosult lehet valaki a támogatásra. Ezt a küszöböt csökkenthetik, így például egy 50-50 százalékos tulajdonnal rendelkező házaspár már kieshetne a jogosultak köréből. Az elemző szerint emellett valamilyen rászorultsági elv, például jövedelmi plafon is megjelenhet a feltételek között.

Más irányú változások is elképzelhetők. Módosulhat például a négyzetméterárra vonatkozó korlát, akár területi differenciálással: a drágább térségekben, például Budapesten emelkedhetne a limit, máshol viszont szigoríthatnák. Ugyanakkor könnyítés is jöhet, például az élettársi kapcsolatban élők számára is lehetővé válhatna a közös hiteligénylés.

Argyelán József hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs információ arról, a kormány valóban módosítja-e az Otthon Start feltételeit, és ha igen, milyen irányban. Szerinte azonban a döntéshozóknak figyelembe kell venniük, hogy a program mára jelentősen meghatározza mind a lakás-, mind a hitelpiacot, ezért egy komolyabb szigorítás mindkettőn érezhető hatást válthatna ki. Az elemző szerint ugyanakkor az sem mellékes, hogy jelenleg nagy arányban magasabb jövedelműek veszik fel a támogatott hitelt, vagyis nem feltétlenül azok részesülnek az állami segítségből, akik leginkább rászorulnak.

A Bankmonitor ügyféloldali tapasztalatai alapján egyelőre nem látszik, hogy az Otthon Start bizonytalan sorsa miatt tömegesen hoznák előre az ingatlanvásárlásokat. Ugyanakkor egy konkrét, komolyabb kormányzati bejelentés már jelentősen megmozdíthatná a piacot, különösen egy szigorítás belengetése generálhatna számottevő előrehozott keresletet, de jelenleg ilyen kiugrás nem figyelhető meg.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA