Magyar férfiakat keresnek: pár perces meló, 200 ezret fizetnek

Egy friss Facebook-hirdetés szerint először toboroz spermadonorokat egy cég Magyarországon. A programba nem egyszerű bekerülni, ám aki sikeresen veszi az akadályokat az 200 ezer forinttal lehet gazdagabb a három hónapos kaland végére, ami nem kevés pénz. És emellé még extra, ingyenes szolgáltatások is járnak a donoroknak, mint például az igen teljeskörű egészségügyi kivizsgálás.

A napokban a Pénzcentrum belefutott egy Facebook hirdetésbe, amiben spermadonorokat kerestek nem csekély javadalmazás ellenében. Ennél többet azonban a rövid írás nem tartalmazott, úgyhogy megtettük az első lépést a programba való jelentkezéssel, amit követően részletes leírást kaptunk a donor programról.

Legutóbb egyébként éppen egy hónapja írtunk arról, hogy mennyi pénzt lehet szakítani vérplazmadonációval. Akkori kutatásaink során az derül ki, hogy Magyarországon évente kb. 192 825 forintot kereshetünk azzal, hogy vérplazmánkat áruba bocsájtjuk - mindezt úgy, hogy ezzel segítünk másokon, illetve az orvostudomány fejlődésében is aktívan részt veszünk -.

Nem telt tehát bele sok időben, cikkünk megjelenése után néhány héttel újabb, költségtérítéses donációs programra bukkantunk. Igaz, vérplazma helyett - amit már több mint egy évtizede adhatunk Magyarországon - most felhasználható ondót keresnek, kereskedelmi céllal. A programot a Krio Intézet szervezi, és a spermadonációnak bizony komoly feltételi vannak. Így például:

18-35 éves férfinak kell lenned;

korábban más intézetnék nem vehettél részt programban;

mind fizikálisan, mind mentálisan egészségesnek kell lenned, nem titkolhatsz el betegséget;

ha nevelőszülők neveltek fel, nem vehetsz részt a programban;

SŐT! elvárás az is, hogyha valaki sikeresen bekerül a programba, akkor minimum 3 - maximum 5 napos teljes szexuális önmegtartóztatást kell gyakorolni, hogy a spermaadásnál megfelelő mennyiségű minta kerüljön tárolásra. Ezen felül azonban felhívják mindenki figyelmét, hogy

A külső megjelenéssel kapcsolatban semmilyen elvárás nincs, tehát nem kell, hogy magas, sportos vagy lángész legyél. Tökéletesen megfelelsz akkor, ha átlagos vagy!

- írják a hivatalos tájékoztatóban. Ahhoz azonban, hogy valaki bekerüljön a programba, rengeteg "akadályt" kell sikeresen vennie. Mielőtt bármi elindulna az első lépés az, hogy szerződést kell kötni a céggel, ami

pontosan leírja hogyan működünk együtt, de természetesen azt is, hogy ezért Te milyen juttatásban részesülsz

- írja prospektusában az intézet, ami arra is felhívja a figyelmet, hogy ennek a megkötése bizony nem rövid idő. Ezután következik az első mintaadás, ami ha eredményes volt, máris kapunk 3 000 forintnyi azonnali költségtérítést készpénzben. Ezután következik a sperma analizálása.

Ha itt minden megfelelt, akkor jönnek a különféle vizsgálatok, vérvétel, szakorvosi vizsgálat, ez mind Budapesten történik. Ám a cég az összes vizsgálatot állja, tehát igazából a potenciális donor egy elég teljes körű egészségügyi kivizsgálásban vesz részt, teljesen ingyen.

Ha mindenen átmentünk, akkor jöhet az első éles mintaadás, ez azt jelenti, hogy 3 hónapon belül 6, de maximum 10 alkalommal meg kell jelenni, és betartva az önmegtartóztatás elvárt idejét mintát kell adni. Ami ha stabilan megtörténik, nem kevés pénz üti a donor markát.

A hivatalos tájékoztató szerint, minden éles mintaadás alkalmával 15 000 forint a költségtérítés. Tehát a minimum hat alkalommal 90 ezer forintot zsebelhetünk be az éles mintaadással, viszont ha kimaxoljuk a 10 alkalmat, akkor már 150 000 forintnál tartunk. Plusz, ha még ez nem lenne elég, az utolsó mintaadás után fél évvel egy ismétlő vérvételen kell megjelenni, amit még 50 ezer forinttal honorálnak, így jön ki, hogy Magyarországon, ha mindent kipörgetünk, akkor

végül 200 000 forintot lehet keresni adómentesen úgy, hogy férfiként donáljuk a spermánkat.

Amihez ugye még hozzájön az első mintavételes 3 000 forint, plusz az egészségügyi szűrővizsgálatok ingyenessége, továbbá a cég a Donor Program sikeres lezárást követően 10 évre szóló spermatárolást biztosít, amely értéke 350 000 forint. Ráadásul itt is érvényes az, amit a vérplazmadonációnál is írtunk, amellett, hogy a donornak nem kevés pénz üti a markát, ha donál "magából", másokon is segít ezzel. Így ez egy mindenki számára win-win fusi.