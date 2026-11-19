Az idei első kilenc hónapban tovább bővült a hazai lízingpiac: az új finanszírozások volumene és a szerződések száma egyaránt emelkedett. A személyautó-finanszírozás továbbra is a legnagyobb szegmens maradt, miközben a nagyhaszonjárművek, a mezőgazdasági gépek és az egyéb gépek finanszírozása is erősödött. Ezzel szemben az építőipari, valamint az IT- és irodatechnikai eszközök piacán visszaesés volt tapasztalható. A Magyar Lízingszövetség főtitkára, Kőszegi László szerint a gazdaság élénkítéséhez és a vállalati beruházások ösztönzéséhez nélkülözhetetlen a lízingfinanszírozás, amelynek szerepét tovább erősítik az államilag támogatott konstrukciók.

Az első kilenc hónapban tovább bővült a hazai lízingpiac: az új finanszírozások összege a tavalyi 728,3 milliárdról 792,2 milliárd forintra emelkedett, ami 8,8 százalékos növekedést jelent. A szerződések száma 9,1 százalékkal, 60 413-ról 65 906 darabra nőtt. Az új eszközök finanszírozása 642,7 milliárd forintot, a teljes volumen 81 százalékát adta, míg a használt eszközökre 149,4 milliárd forint jutott. A teljes portfólió értéke éves összevetésben 5,3 százalékkal, 2 522,4 milliárd forintra emelkedett, miközben az állományban lévő szerződések száma 8,1 százalékkal, 312 932-re csökkent.

2026 első kilenc hónapjában is a pénzügyi lízing maradt a meghatározó finanszírozási forma, a teljes volumen 83,2 százalékát adta. Ebből 441,7 milliárd forint zárt végű, 217,1 milliárd forint pedig nyílt végű konstrukciókhoz kapcsolódott. Az operatív lízing volumene 86,5 milliárd forintot tett ki, ami 10,9 százalékos piaci részesedésnek felel meg. A kölcsönfinanszírozás további 46,8 milliárd forinttal, 5,9 százalékkal részesedett az új kihelyezésekből. Meghatározó szerepben az állami támogatások

A beruházások ösztönzésében különösen fontosak az államilag támogatott lízingkonstrukciók, amelyek avállalkozások eszközbeszerzéseit és fejlesztéseit is segítik. Az első kilenc hónapban ezekben aprogramokban 175,6 milliárd forint értékű finanszírozás valósult meg 10 047 szerződéssel, összesen 268,5 milliárd forint bruttó eszközérték mellett. Ez a teljes új finanszírozási volumen 22,2 százalékát, a szerződések számának pedig 15,2 százalékát jelentette.

A támogatott finanszírozások legnagyobb részét a Széchenyi Kártya Program lízingkonstrukciói adták, amelyekben 125,9 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg 8 348 szerződéssel. Ez 7,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az EXIM-programok keretében 49,3 milliárd forintnyi ügylet jött létre 1 663 szerződés mellett, ami 40 százalékkal haladta meg a tavalyi volument.

Az eszközkategóriák közül a nagyhaszonjárművekhez kapcsolódott a legtöbb támogatott finanszírozás, 61,8 milliárd forint. A mezőgazdasági gépekre 54,7 milliárd, míg a személygépkocsik, kishaszonjárművek és motorkerékpárok finanszírozására 44,9 milliárd forint jutott.

„A lízing nem csupán finanszírozási lehetőség, hanem a gazdasági növekedés és a vállalati beruházások ösztönzésének egyik fontos eszköze. A vállalkozások számára lehetővé teszi a termelőeszközök, gépek és járművek beszerzését, ezáltal hozzájárul a fejlesztések megvalósításához és a versenyképesség erősítéséhez. A magyar gazdaság élénkítésében ezért nélkülözhetetlen szerepe van, különösen akkor, ha a piaci finanszírozást megfelelő állami támogatási programok is segítik” – hangsúlyozta Kőszegi László.

Továbbra is a személyautók húzzák a piacot



A személygépkocsi-, kishaszonjármű- és motorkerékpár-finanszírozás továbbra is a lízingpiac legnagyobb szegmense maradt. Az első kilenc hónapban 394,8 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg, ami 11,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának teljesítményét. A szerződések száma hasonló ütemben, 11,6 százalékkal, 46 940 darabra emelkedett.

A pénzügyi lízing penetrációja az új személyautók esetében az első kilenc hónap átlagában 28,8 százalékot ért el, a kishaszonjárműveknél 34,2, a motorkerékpároknál pedig 11 százalék volt ez az arány.

„A személyautó-finanszírozás bővülését az új autók forgalomba helyezésének 13 százalékos növekedése mellett a gyártók és forgalmazók aktív finanszírozási akciói is segítették. A lízing szerepe ráadásul az év során erősödött: míg az év elején az új autók mintegy negyedét finanszírozták ilyen konstrukcióban, a harmadik negyedévben ez az arány már meghaladta a 30 százalékot” – mondta Kőszegi László.

A flottakezelő társaságok finanszírozási volumene 1,3 százalékkal, 92,6 milliárd forintra emelkedett az első kilenc hónapban. A szerződések száma ugyanakkor 2,2 százalékkal, 8 546 darabra mérséklődött. A szegmensben összességében nem történt jelentős elmozdulás, ugyanakkor az év utolsó hónapjaiban még javulhat a teljesítmény.

Erősödött a nagyhaszonjármű-finanszírozás

A nagyhaszonjárművek finanszírozása továbbra is a lízingpiac második legnagyobb szegmense. Az új kihelyezések összege 14,7 százalékkal, 158,8 milliárd forintra nőtt, miközben a szerződések száma ennél jóval kisebb mértékben, 1,3 százalékkal, 5 093 darabra emelkedett.

A pénzügyi lízing penetrációja az új nagyhaszonjárműveknél 65,2 százalékot, a 10 tonna feletti nehézpótkocsik esetében pedig 62,2 százalékot tett ki.

„A nagyhaszonjárművek finanszírozásának növekedéséhez jelentősen hozzájárult, hogy a tavalyi évhez képest több tehergépjárművet és buszt helyeztek forgalomba. A lízing szerepe ebben a szegmensben továbbra is kiemelkedő, az új nagyhaszonjárművek közel kétharmadát ilyen konstrukcióban finanszírozzák. A szektor teljesítményét különösen segítették az EXIM devizaalapú finanszírozási konstrukciói, amelyek elengedhetetlenek az érintett vállalkozások versenyképességének fenntartásához” – emelte ki Kőszegi László.

Tovább bővült a mezőgazdasági gépek piaca

A mezőgazdasági gépek finanszírozásában folytatódott a növekedés: az első kilenc hónapban az új kihelyezések összege 15,7 százalékkal, 77,1 milliárd forintra emelkedett. A szerződésszám ennél is nagyobb mértékben, 34,6 százalékkal nőtt, összesen 2 861 ügylet született. A piac bővülését továbbra is segítették a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében elérhető eszközbeszerzési támogatások. Az új traktorok lízingpenetrációja 17,6, a mezőgazdasági pótkocsiké 9,9 százalék volt.

Az egyéb gépek finanszírozása szintén erősödött: a volumen 9,6 százalékkal, 42,9 milliárd forintra nőtt, miközben a szerződések száma 21,6 százalékos emelkedéssel 1 517 darabot ért el. Az építőipari gépek piacán ezzel szemben folytatódott a visszaesés, összhangban az építőipar egészében tapasztalható gyengélkedéssel. A finanszírozott összeg 33,7 százalékkal, 20 milliárd forintra csökkent, a szerződések száma pedig 20,1 százalékkal, 828 darabra mérséklődött.

Az IT- és irodatechnikai eszközök finanszírozása ugyancsak zsugorodott: az első kilenc hónapban 1,7 milliárd forintnyi új kihelyezés valósult meg, ami 42,4 százalékos csökkenést jelent. A szerződések száma ennél kisebb mértékben, 5,2 százalékkal, 55 darabra esett vissza.

