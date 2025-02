Mikor lesz a feketói vásár 2025-ben? Itt a Körösfeketetói vásár dátum és más fontos tudnivalók

A méltán híres Körösfeketetó vásárt, vagy ismertebb nevén feketetói vásárt, évente kétszer rendezik meg a festői Sebes-Körös partján, Erdélyben. Elképesztő múltra tekint vissza a vásár, hiszen évszázadok óta várja az árusokat és a piacozni vágyókat a kirakodóvásár Körösfeketetón. Mielőtt útnak indulunk hasznos információ lehet, hogy egyáltalán mire készüljünk a már lassan világhíres feketetói vásár kínálatát tekintve. Az erdélyi kirakodóvásárt érdemes két részre bontani: az egyik egy hagyományos KGST-piac jellegű terület, ahol inkább az új áruk, termékek kerülnek eladásra, míg van egy másik része is a piacnak, ahol inkább régiségeket, népviseleti darabokat, régi könyveket és bútorokat, és egyéb antik- és használt darabokat találhatunk. Mivel a vásár több napig látogatható, és szinte minden nap cserélődnek az árusok is, így érdemes akár több napot is eltölteni a vásár közelében, hogy még nagyobb eséllyel leljünk rá egy-egy egyedi darabra, különleges portékára.

Nem is gondolnád, de a Körösfeketetói vagy ahogy a legtöbben ismerik, feketetói vásár Kelet-Európa egyik legnagyobb és legrégebbi kirakodóvására. A feketetói vásár évente kétszer várja a látogatókat Erdélyben, a Sebes-Körös partján, Negreni településen, magyarul Körösfeketetón. A mesés természeti környezetben megrendezett vásár több ezer látogatót vonz évről-évre. Sokan megfordulnak itt, nem csak Magyarországról, de szerte Európából, sőt még az Egyesült Államokból is érkezik ide kincsvadász. Döbbenetes de a Körösfeketetói vásár két kilométer hosszan terül el, így érdemes egy egész napot rászánni a nézelődésre. Egy igazi kánaán ez a régiséggyűjtők számára, mindemellett egy igazi kulturális élmény is.

Merre találjuk a feketetói vásár helyszínét pontosan?

A Körösfeketetói vásár Negreni, magyarul Körösfeketetó településén található Erdélyben, a Sebes-Körös két partján. A falu az E60-as európai úton, a Nagyvárad–Kolozsvár útvonalon fekszik, mindössze 10 km-re a Királyhágótól, Erdély belseje felé. A legközelebbi nagyvárosok, Debrecen és Nyíregyháza. Debrecentől autóval 165 km, ami 2 óra 11 perces út kb. Nyíregyházáról picit több, 213 km távolságra helyezkedik el, ami időben 2 óra 46 percet jelent nagyjából.

Feketetói vásárnaptár: az összes vásár dátum, vásár időpont 2025-ben

Az írásos dokumentumok szerint a község 1815-ben kapta meg az országos vásártartási engedélyt, de valószínűsíthető, hogy már korábban is volt vásár Feketetó területén. A több száz éves hagyományra visszatekintő feketetói vásárt minden évben kétszer rendezik meg. Minden évben van egy tavaszi-nyári vásár, illetve van egy minden évben október második hétvégéjén. Most utánanéztünk, hogy idén pontosan mikor készüljünk piacozásra.

Íme a feketetói vásár 2025. évi vásár időpont listája annak mentén, hogy mikor lesz vásár Feketetó településén:

2025.06.12. - 2025.06.15.

2025.10.09.- 2025.10.12.

Érdemes pár napra maradni a feketetói vásár környékén

Ha már mindenképp ellátogatunk a Körösfeketetói vásár napjaira, érdemes több napra tervezni, hogy kicsit körülnézzünk a környéken, hiszen különleges élményben lehet részünk. Kolozsváron belekóstolhatunk a magyar történelem egyik fontos városának hétköznapjaiba. Ha erre járunk ne hagyjuk ki a hatalmas Szent Mihály templomot és előtte elhelyezett Mátyás-szobrot. Ha már Mátyás király, itt meg is nézhetjük szülőházát, de egy mesebéli környezetben is sétálgathatunk vagy, ha nyáron megyünk, akkor hűsölhetünk a város Botanikus kertjében. Ha csodás panorámára vágyunk semmiképp ne hagyjuk ki a Fellegvári sétát, illetve tegyünk egy kitérőt a Sétatérre is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Érdemes útba ejteni Tordát is, hiszen a Tordai-hasadék mindenképp felejthetetlen látványt fog nyújtani, ugyan úgy, ahogy a Tordai Sóbánya is maradandó élmény lehet. Ha pedig már erre visz utunk, semmiképp ne hagyjuk ki Torockót sem. Erdély legnyugatibb székely végvára, és talán egyik legszebb faluja. Érdekessége, hogy a Székelykő miatt a nap látszólag kétszer kel fel és nyugszik le, hiszen a faluból nézve visszabújik a Székelykő sziklái mögé, hogy aztán kicsivel később újra előbukkanjon mögülük.

Nem csak a feketetói vásár ér meg egy utazást

Az ország területén számos helyen rendeznek - nagyrészt vasárnap - országos kirakodóvásárokat. A Pénzcentrum korábbi gyűjtésében összeszedte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Kistelek, Kiskundorozsma, Nagykőrös, Jászapáti, Miskolc, Mezőtúr, Mórahalom, Szeged, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Vác és Dunaújváros helyszíneken.

A kirakodóvásárokat gyakran keresik fel helyiek, hogy olcsón szerezzék be a zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. A vásárokat szintén sok régiségvadász keresi fel, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk: nézelődni, elbeszélgetni, enni egy finom lángost.