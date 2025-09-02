A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik
A hazai sörpiac látványos átalakuláson megy keresztül: miközben 2025-ben eddig 10–15 százalékkal esett vissza az összforgalom, az alkoholmentes és a prémium termékek egyre népszerűbbek. Dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan már inkább teljesen kerülik az alkoholt. A szakember úgy látja, a változás a jövőben is folytatódik, és a magyar sörgyártás ma már a világ élvonalába tartozik.
„Az új generáció egyre tudatosabban, egyre inkább kerüli az alkoholos italokat, vagy legalábbis mértékletességgel fogyasztja” - mondta a Belvárosi Sörfesztiválon dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. Mint kifejtette, ennek következtében 2025-ben eddig a magyar sörforgalom 10–15 százalékkal esett vissza.
Az eseményt megnyitó sajtótájékoztatón - amelyen a Pénzcentrum is részt vett - a szakember arról beszélt, a csökkenő piac egyik nyertese az alkoholmentes sör: „Magyarországon idén úgy tűnik, hogy a 10 százalékot már el fogja érni a teljes forgalomban” – emelte ki Kántor Sándor. Hozzátette: Nyugat-Európában ennél is erősebb a tendencia, Spanyolországban például a piac 15 százalékát teszik ki az alkoholmentes sörök.
Visszaszorul ugyanakkor az alkoholos radler, amely szerinte gyakorlatilag eltűnik a piacról. „Ma már vagy nulla toleranciával vezetünk, vagy iszunk és sofőrt kérünk. Ezen termék fogyasztási alkalma megszűnt” – magyarázta. Ezzel párhuzamosan a mérsékeltebb alkoholtartalmú (2–4 százalék közötti) sörök kezdenek tért hódítani. A prémium kategória ugyanakkor egyre nagyobb szeletet hasít ki a piacból.
Miközben esik a piac 10–15 százalékkal, azt látjuk, hogy a minőségi termékek forgalma pedig emelkedik. Ez abba az irányba mutat, hogy az ember inkább kevesebbet fogyaszt, de azt jó minőségben
– fogalmazott a szövetség igazgatója. Szerinte a hazai sörgyártás ma már a világ élvonalába tartozik és hozzátette: az iparág idei közös kampányának szlogenje így hangzik: „Mindenki számára van egy jó magyar sör.”
