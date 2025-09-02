Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik

A hazai sörpiac látványos átalakuláson megy keresztül: miközben 2025-ben eddig 10–15 százalékkal esett vissza az összforgalom, az alkoholmentes és a prémium termékek egyre népszerűbbek. Dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan már inkább teljesen kerülik az alkoholt. A szakember úgy látja, a változás a jövőben is folytatódik, és a magyar sörgyártás ma már a világ élvonalába tartozik.

„Az új generáció egyre tudatosabban, egyre inkább kerüli az alkoholos italokat, vagy legalábbis mértékletességgel fogyasztja” - mondta a Belvárosi Sörfesztiválon dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. Mint kifejtette, ennek következtében 2025-ben eddig a magyar sörforgalom 10–15 százalékkal esett vissza.

Az eseményt megnyitó sajtótájékoztatón - amelyen a Pénzcentrum is részt vett - a szakember arról beszélt, a csökkenő piac egyik nyertese az alkoholmentes sör: „Magyarországon idén úgy tűnik, hogy a 10 százalékot már el fogja érni a teljes forgalomban” – emelte ki Kántor Sándor. Hozzátette: Nyugat-Európában ennél is erősebb a tendencia, Spanyolországban például a piac 15 százalékát teszik ki az alkoholmentes sörök.

Visszaszorul ugyanakkor az alkoholos radler, amely szerinte gyakorlatilag eltűnik a piacról. „Ma már vagy nulla toleranciával vezetünk, vagy iszunk és sofőrt kérünk. Ezen termék fogyasztási alkalma megszűnt” – magyarázta. Ezzel párhuzamosan a mérsékeltebb alkoholtartalmú (2–4 százalék közötti) sörök kezdenek tért hódítani. A prémium kategória ugyanakkor egyre nagyobb szeletet hasít ki a piacból.

Miközben esik a piac 10–15 százalékkal, azt látjuk, hogy a minőségi termékek forgalma pedig emelkedik. Ez abba az irányba mutat, hogy az ember inkább kevesebbet fogyaszt, de azt jó minőségben

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– fogalmazott a szövetség igazgatója. Szerinte a hazai sörgyártás ma már a világ élvonalába tartozik és hozzátette: az iparág idei közös kampányának szlogenje így hangzik: „Mindenki számára van egy jó magyar sör.”

Címlapkép: Filep István, MTI/MTVA