Mostantól így hívják: átnevezték Magyarország egyik legszebb panorámájú kilátóját + Videó

Az ország egyik legszebb panorámáját kínáló galyatetői kilátó mostantól Thuróczy Lajos nevét viseli. A hazai természetjárás legendás alakjára, az Országos Kéktúra egyik megálmodójára születésének 100. évfordulóján emlékeztek a Mátrában.

A Mátrában, a Péter-hegyesén álló Galya-kilátó szeptembertől új nevet kap: a tornyot Thuróczy Lajos-kilátónak keresztelték át, tisztelegve a hazai természetjárás egyik legmeghatározóbb alakja előtt. Az eseményre augusztus 30-án, ünnepélyes keretek között került sor, egy rövid közös túrával összekötve – számolt be róla a Magyar Természetjáró Szövetség.

A rendezvényen részt vett többek között Tömördy Szabolcs, az MTSZ elnökségi tagja, Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója, valamint a család képviseletében Wolf Richárd, aki személyes emlékekkel idézte fel Thuróczy Lajos alakját. A kilátót Dobák Gábor plébániai kormányzó áldotta meg - írta a Turistamagazin.hu.

Az átnevezéshez kapcsolódóan új tájékoztató tábla is került a torony lábához, amely ismerteti Thuróczy Lajos életútját és a kilátó történetét. Az Országos Kéktúra útvonalán álló irányítótáblákon szintén megváltozott a név: mostantól Thuróczy Lajos-kilátóként szerepel.

Thuróczy Lajos 1925-ben született, és 2021-ben hunyt el. A hazai túrázás élő legendája volt, az 1950-es évek elején az Országos Kéktúra egyik alapítója, később a Magyar Természetbarát Szövetség irodavezetőjeként az ország első „hivatásos turistája”. Nemcsak szervezőként, de közösségépítőként is maradandót alkotott: táborokat, szemináriumokat, túravezetői képzéseket szervezett, és elnökségi tagja volt az Európai Gyalogos Turista Szövetségnek is. Munkájáért 2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Az ő nevéhez fűződik az Országos Kéktúra első útikalauzának (1964) megszerkesztése, és még a 2010-es években is aktívan segítette a Kékkör felújítását.

A galyatetői torony elődje már 1934-ben állt a Péter-hegyesén, de a mai, ikonikus kilátó 2015-ben nyerte el formáját, amikor az MTSZ és az Egererdő Zrt. közös projektjében teljesen megújult. A 17 méteres építményt 13 méterrel magasították meg, acéllépcsőkkel, valamint három éjszakázásra alkalmas, minimalista bivakszobával egészítették ki.

A közel 1000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő kilátó teraszáról Magyarország egyik legszebb panorámája tárul fel: a Mátra hullámzó hegyei, a Kékes, a Karancs, a Bükk-fennsík, sőt tiszta időben még a Magas-Tátra is látható.

A galyatetői torony átnevezése szimbolikus gesztus: összekapcsolja a magyar túrázók egyik kedvenc kilátópontját azzal az emberrel, aki egész életét a természetjárás közösségének szentelte. Thuróczy Lajos neve így nemcsak a turistatérképeken, hanem a túrázók emlékezetében is tovább él.

Fotó: MTI/Komka Péter