A Balatonon újabb nagy fogás született: Gelencsér Csaba egy 190 centis harcsát fárasztott ki saját rekordjaként. A fogás a pergető horgászat precizitásának sikerét mutatja.
Súlyos bajban a magyar mezőgazdaság: tömegesen jelent meg egy új kártevő a földeken
Egy korábban ártalmatlan őshonos rovar, a déli fényes bodobács okoz egyre nagyobb károkat a hazai mezőgazdaságban. A kártevő több vármegyében is tömegesen jelent meg, veszélyeztetve számos szántóföldi és kertészeti kultúrát- írja a 24.hu.
Az idei nyáron több vármegyéből is jelezték egy eddig ismeretlen, poloskaszerű rovar tömeges megjelenését - tájékoztatott Lang Balázs, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke a gazdálkodóknak küldött levelében.
A Növénydoktor Kft. által közzétett információk szerint a vizsgálatok azonosították a kártevőt: a déli fényes bodobácsról van szó, amely korábban csak a természetes ökoszisztéma részeként volt jelen, most azonban jelentős problémákat okoz a mezőgazdasági területeken.
A kártevőt eddig Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyékben észlelték nagy számban. A felszaporodás elsősorban repcetarlókon és árvakelésű repcén kezdődött, ahonnan a rovarok továbbterjedtek a környező kultúrákra és lakott területekre is.
A déli fényes bodobács számos növénykultúrát veszélyeztet, köztük a repcét, napraforgót, szóját, kukoricát, paprikát, valamint különböző zöldségeket és gyümölcsöket is. A kártevő jellegzetes tüneteket okoz: szúrásnyomok, foltok és szövetelhalások jelennek meg a leveleken és terméseken, a palánták lankadnak, zavart szenved a magképződés, a napraforgó kaszatai sérülnek, a paprikában és kukoricában pedig minőségi károk keletkeznek, ami a termények piacképességének romlásához vezet.
A szakértő szerint a kártevő elszaporodását a száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás segítette elő, aminek következtében ez az őshonos faj háttérfajból rövid idő alatt jelentős mezőgazdasági kártevővé vált. A megelőzés érdekében a szakemberek javasolják a repcetarlók mielőbbi talajba dolgozását, a gyomok irtását, valamint a veszélyeztetett kultúrák környezetének rendben tartását.
Nagy egyedszám esetén a védekezéshez kombinált rovarölő szerek kijuttatását ajánlják a nappali órákban, amikor a rovarok tömegesen jelen vannak. Hatékony lehet a felszívódó szerek (például flupiradifuron, cyazypyr) és kontakt hatású készítmények (például deltametrin, cipermetrin) együttes alkalmazása. Riasztó hatással bír a pirogénsav (faecet) is.
"Nemcsak az idegenhonos inváziós fajok jelentenek veszélyt, hanem az őshonos kártevők is, ha a környezet számukra kedvezően változik. Ezért a folyamatos megfigyelés és megelőző védekezés kulcsfontosságú" – jelezte Lang Balázs. Mindeközben a szőlőültetvényeket egy másik betegség tizedeli, a szomszédos országokban pedig már megjelent a szántóföldeket és erdőket fenyegető egyik legveszélyesebb rovarfaj is.
Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára, miután egy nagy gyártási projekt lezárul.
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz- közlekedési Szakszervezet között.
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát.
Szeptember 1-jére sztrájkot helyeztek kilátásba a pécsi buszsofőrök, most azonban megszólalt a szakszervezeti vezető, és kiderült, mi várható a város közlekedésében. Egy biztos, alíg egy...
Mielőtt a lapátot kézbe vennénk, érdemes egy egyszerű, de annál hatékonyabb praktikát megfogadni, hogy a fiatal fák valóban egészségesen fejlődjenek – és ne pazaroljuk feleslegesen...
Függőhíd, tanösvények, kerékpáros pihenők és új belépőpontok is szerepelnek abban a nagyszabású, 1,8 milliárd forintos fejlesztési projektben.
Szeptember 15-én végleg bezárja kapuit a Labirintus Pizzéria, amely immár 28 éven keresztül szolgálta ki vendégeit Kecskemét belvárosában.
Szentendre idén is különleges programsorozattal búcsúztatja a nyarat: augusztus 29–31. között rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált, amit kár lenne kihagyni!
Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.
Mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében, de nemcsak korai lombhullás aggasztó, idén a Kékes bükkerdőiben a makktermés teljesen elmaradt.
Lefoglalta a NAV az esztergomi Bástya Áruház két emeletét is elfoglaló kínai üzlet teljes árukészletét. Végrehajtás indult, az 1300 négyzetméteres bolt pedig lakat alá került.
Aki járt az elmúlt hetekben a Balatonnál, annak nem okoz nagy újdonságot a hír, miszerint gyakorlatilag eltűnt közel 300 millió köbméter víz a tóból.
2025-ben a március kivételével minden hónap az átlagosnál szárazabb volt Magyarországon
Magyarország barlanglakásai és kőbe vájt terei nem pusztán egyszerű turisztikai látványosságok, hanem az emberi lelemény, a túlélés és a közösségi élet lenyomatainak őrzői.
Az étlap kínálatát a magyaros ételek és a modern konyha fogásai adják. Teszteltük a balatonmáriafürdői kikötő ikonikus éttermét!
