Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
Egyre több megtakarítással rendelkező keresi, hova érdemes tenni a pénzét úgy, hogy az értéke biztosan ne csökkenjen. Nem kell milliárdosnak lenni ahhoz, hogy valaki festménnyel vagy órával erősítse portfolióját – sokszor a komoly érték ott lapul a padláson, a vitrinben vagy a fiókban. Miközben az állampapírok és a tőzsdei befektetések hullámoznak, a műtárgypiac stabil alternatívát kínál: egy jól kiválasztott festmény, ékszer vagy antik bútordarab hosszú távon nemcsak megőrzi, hanem növeli is értékét.
A művészeti alkotások nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem – megfelelő szakmai háttérrel kiválasztva – kimagasló pénzügyi hozamot is biztosíthatnak, különösen inflációs időszakban. Nem véletlen, hogy a műtárgyak iránti érdeklődés folyamatosan nő a befektetők körében, akik így biztonságos kiegészítést találnak hagyományos eszközeik mellé.
A hazai műtárgypiacon a több mint 100 éves szakértelemmel rendelkező BÁV ART Aukciósház és Galéria kiemelkedő partner a befektetők számára. Tapasztalt becsüsök szaktudásával biztosítja a műtárgyak pontos piaci értékének meghatározását, így a vásárlás és értékesítés átlátható és biztonságos keretek között zajlik. A BÁV ART nemcsak gyűjtőknek, hanem befektetőknek is vonzó lehetőséget kínál, hiszen a műtárgyak kiválóan alkalmasak infláció elleni fedezetként.
Az értéknövekedés szempontjából különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi festők művei, valamint a ritka antik darabok. A BÁV ART szakértői számos esetben fedeztek fel olyan kincseket, amelyekről tulajdonosaik nem is sejtették, hogy jelentős anyagi értéket képviselnek.
A TV2 Kincsvadászok című műsorából ismert Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója mesél a műtárgyfelbecslésről
A BÁV ART kiemelten ügyel arra, hogy az értékbecslés gyors és kényelmes legyen. Nem szükséges Budapestre utazni: a szolgáltatás elérhető a regionális fiókokban, illetve online, ahol akár fotók feltöltésével is igényelhető. Néhány napon belül részletes szakértői véleményt kapnak az érdeklődők, így gyorsan dönthetnek portfóliójuk bővítéséről festményekkel, órákkal, ékszerekkel vagy bútorokkal.
Az aukciósház egész évben várja az ügyfeleket, és 2025. október 4-éig továbbra is gyűjtik a kiemelkedő kvalitású tételeket a december elején megrendezésre kerülő 86. Művészeti Aukcióra. A BÁV ART Aukciósház és Galéria megbízható partner mind a gyűjtők, mind a befektetők számára, akik műtárgyakkal szeretnék bővíteni portfóliójukat és hosszú távon biztosítani pénzügyi hátterüket.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.
Infláció Magyarországon 1990-től, infláció mértéke 2025-ben: mennyi volt az éves infláció 2024-ben és mennyi az infláció Magyarországon 2025-ben a KSH infláció adatai szerint?
Az éttermi költések emelkedését mutatják a bankkártya-használati adatok: kiderült, mennyi az idei Pizza index.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztéséről szóló rendelet több sebből vérzik.
A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg a ruháikban.
A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek.
Ezek a legjobb vezeték nélküli porszívók 2025-ben: csak a legdrágább, márkás darabokat érdemes megveni?
108 vezeték nélküli állóporszívót tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
Szeptember elején különleges, TikTok-trendek által inspirált édességekkel és újdonságokkal bővül a Lidl kínálata.
A folyamatos növekedés és terjeszkedés stratégiai fontosságú a JYSK kiskereskedelmi hálózatának működésében.
Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.
A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára.
Hivatalos: a kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot.
A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.
A legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak.
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját. A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre
Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
