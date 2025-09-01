Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)

A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.

Egyre több megtakarítással rendelkező keresi, hova érdemes tenni a pénzét úgy, hogy az értéke biztosan ne csökkenjen. Nem kell milliárdosnak lenni ahhoz, hogy valaki festménnyel vagy órával erősítse portfolióját – sokszor a komoly érték ott lapul a padláson, a vitrinben vagy a fiókban. Miközben az állampapírok és a tőzsdei befektetések hullámoznak, a műtárgypiac stabil alternatívát kínál: egy jól kiválasztott festmény, ékszer vagy antik bútordarab hosszú távon nemcsak megőrzi, hanem növeli is értékét.

A művészeti alkotások nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem – megfelelő szakmai háttérrel kiválasztva – kimagasló pénzügyi hozamot is biztosíthatnak, különösen inflációs időszakban. Nem véletlen, hogy a műtárgyak iránti érdeklődés folyamatosan nő a befektetők körében, akik így biztonságos kiegészítést találnak hagyományos eszközeik mellé.

A hazai műtárgypiacon a több mint 100 éves szakértelemmel rendelkező BÁV ART Aukciósház és Galéria kiemelkedő partner a befektetők számára. Tapasztalt becsüsök szaktudásával biztosítja a műtárgyak pontos piaci értékének meghatározását, így a vásárlás és értékesítés átlátható és biztonságos keretek között zajlik. A BÁV ART nemcsak gyűjtőknek, hanem befektetőknek is vonzó lehetőséget kínál, hiszen a műtárgyak kiválóan alkalmasak infláció elleni fedezetként.

Az értéknövekedés szempontjából különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi festők művei, valamint a ritka antik darabok. A BÁV ART szakértői számos esetben fedeztek fel olyan kincseket, amelyekről tulajdonosaik nem is sejtették, hogy jelentős anyagi értéket képviselnek.

A TV2 Kincsvadászok című műsorából ismert Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója mesél a műtárgyfelbecslésről

A BÁV ART kiemelten ügyel arra, hogy az értékbecslés gyors és kényelmes legyen. Nem szükséges Budapestre utazni: a szolgáltatás elérhető a regionális fiókokban, illetve online, ahol akár fotók feltöltésével is igényelhető. Néhány napon belül részletes szakértői véleményt kapnak az érdeklődők, így gyorsan dönthetnek portfóliójuk bővítéséről festményekkel, órákkal, ékszerekkel vagy bútorokkal.

Az aukciósház egész évben várja az ügyfeleket, és 2025. október 4-éig továbbra is gyűjtik a kiemelkedő kvalitású tételeket a december elején megrendezésre kerülő 86. Művészeti Aukcióra. A BÁV ART Aukciósház és Galéria megbízható partner mind a gyűjtők, mind a befektetők számára, akik műtárgyakkal szeretnék bővíteni portfóliójukat és hosszú távon biztosítani pénzügyi hátterüket.

