2025. augusztus 29. péntek
31 °C Budapest
Egy nagy vörös szarvasbika egy kora reggeli ködös reggelen a nőstényeket hívogatja.
HelloVidék

5 lenyűgöző túratipp őszre: mert ha szeptember, akkor indul a szarvasbőgés is a Pilisben

HelloVidék
2025. augusztus 29. 17:15

Elindult a jelentkezés a Pilisi Parkerdő népszerű szarvasbőgés túráira, ahol a résztvevők öt helyszínen élhetik át az őszi erdő egyik legkülönlegesebb természeti eseményét. A gímszarvas bikák szeptemberi bőgése nemcsak látványos, hanem felejthetetlen élmény is, amely minden évben magával ragadja a természet szerelmeseit. Természetesen a Budakeszi Vadaspark is várja az erdő éjszakai élővilágát megismerni vágyókat különleges, záróra utáni szakvezetéseivel.

A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát. Fontos azonban tudni, hogy a bikák nem a látogatók szórakoztatására adják lenyűgöző koncertjüket, hanem a vetélytársak távoltartására és a szarvastehenek meghódítására koncentrálnak. A túlzott emberi jelenlét zavarhatja őket és akadályozhatja a szaporodást.

A Pilisi Parkerdő ezért arra kéri az érdeklődőket, hogy inkább a vezetett túrákon ismerkedjenek meg a szarvasok nászával, ne egyéni éjszakai kirándulásokon. A felajzott bikák közelébe menni nem veszélytelen, a vezetett túrák viszont biztosítják, hogy biztonságosan és zavarásmentesen tekinthessünk be a gímszarvasok „hálószobaablakán”. Nem utolsósorban a túravezetők számos érdekességet osztanak meg. A túrákhoz nem kell más, csak az időjárásnak megfelelő öltözetet, valamint zseblámpa/fejlámpa.

A túrák helyszínei:

  • Budapest, Vadaskert: A fővároshoz közel, mégis a természet nyugalmában figyelhetők meg a bőgő szarvasok.
  • Gödöllő: A Gödöllői-dombság szívében a résztvevők a gazdag élővilágot is felfedezhetik.
  • Visegrád: A történelmi város gazdag kultúrája kiegészül a páratlan természeti élménnyel.
  • Valkó: Éjszakai túra mélyen az erdőben, a bőgő szarvasok hangjával.
  • Szentendre: „Festői” tájak és a szarvasbőgés különleges párosítása.

Az őszi programok között különleges élményt nyújt a Budakeszi Vadaspark éjszakai szakvezetése is, ahol a látogatók záróra után fedezhetik fel az állatok életét.

„A szarvasbőgés az erdő egyik leglátványosabb és legmisztikusabb eseménye. Ilyenkor az éjszakai erdő nemcsak hangokkal telik meg, hanem különleges hangulattal is, amit semmilyen más évszak nem nyújt. Ezeken a túrákon lehetőség nyílik arra, hogy a természet ritmusát közelről megtapasztaljuk” – mondta Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvivője.

A helyek száma korlátozott, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezés és további információ a Pilisi Parkerdő www.parkerdo.hu/szarvasboges2025 oldalán, és a Sportoutdoor.hu oldalon!
Címlapkép: Getty Images
