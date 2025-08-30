2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Koveskal falu a Káli-medencében, Balaton-felvidék, Magyarország
HelloVidék

Elkeserítő videó: kiszáradt a közkedvelt belső tó a Balaton-felvidéken

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 15:28

A Balatonalmádi melletti Káptalanfüred egykori Köcsi-tava mára teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen. Sajnos egyre gyakoribbak az ilyen jelenségek, az aszály idén komolyan befolyásolta például a Nagyszéksós-tó; a Pásztónál a patak; Makónál a Maros; vagy épp a tihanyi Belső-tó vízmennyiségét is - és ez csak néhány a legfrissebb hírek közül.

A Káptalanfüred domboldalán található tó állapota évek óta ingadozó volt, hol volt benne víz, hol nem. Mostanra azonban teljesen kiszáradt, és csak egy száraz mélyedés maradt a helyén, ahol mindössze a jellegzetes növényzet és néhány négyzetméternyi sáros terület utal az egykori vízfelületre.

Az Infostart beszámolója szerint a Balaton Televízió felvételein is jól látható, hogy a Köcsi-tó már csak a térképeken létezik, a valóságban eltűnt. Íme az elkeserítő felvétel:

A tó eredetileg egy felhagyott vöröshomokkő-bánya és egy korábbi agyagbánya helyén kialakult bányató tájrendezésével jött létre. Vízutánpótlását hosszú ideig biztosította a lehulló csapadék és a környék természetes vízmozgása. A sekély vízmélység miatt azonban a tó mindig is érzékenyen reagált a külső vízutánpótlás változásaira, ami végül teljes kiszáradásához vezetett.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #videó #aszály #kiszáradás

