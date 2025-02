Mikor lesz lajosmizsei vásár 2025-ben? Itt a vásárnaptár: minden vásár dátum Lajosmizse városában

Lajosmizsén idén is megrendezik az Országos Állat- és Kirakodóvásár eseményét, minden hónap első vasárnapján. A kirakódóvásár kínálatát tekintve színes a választék, hiszen a kézműves termékek mellett számos finomsággal, sajtokkal, húsféleségekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyógynövényes termékekkel is várják az érdeklődőket.

A lajosmizsei vásár a vásári napokon reggel 5 órától nyitja meg kapuit és egészen délig nézelődhetnek itt a vásárolni vágyók. A lajosmizsei vásáron haszonállatok, háziállatok, illetve kézműves termékek, zöldség, gyümölcs, sajtok és még sok más termék várja a piacozás szerelmeseit. A vásár és kirakodóvásár minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre, de egy évben egyszer búcsú vásárt is rendeznek augusztusban.

Merre keressük a lajosmizsei vásár helyszínét pontosan?

A vásár Lajosmizse területén a Görgey Artúr utca és a Kölcsey Ferenc utca kereszteződésében található meg. A vásár Lajosmizse területén könnyen megközelíthető, az M5-ös autópályáról érkezők a Kölcsey Ferenc utca felől, az 5-ös főútról érkezők a pedig a Görgey Artúr utcáról tudják megközelíteni a vásártér területét.

Lajosmizsei vásárnaptár: az összes vásár időpont 2025-ben

Hogy pontosan mikor készüljünk piacozásra, most össze is gyűjtöttük. Íme a Lajosmizse vásár 2025. évi vásár időpont listája annak mentén, hogy mikor lesz vásár a településen:

2025. január 5.

2025. február 2.

2025. március 2.

2025. április 6.

2025. május 4.

2025. június 1.

2025. július 6.

2025. augusztus 3.

2025. augusztus 31. (búcsúi vásár is)

2025. szeptember 7.

2025. október 5.

2025. november 2.

2025. december 7.

Lajosmizse vásár belépődíj, nyitvatartás

A lajosmizsei vásár a vásári napokon reggel 5 órakor kezdődik, a vásár időpontjának vége pedig 12 óra. Ezt érdemes észben tartani annak is, aki később indulna útnak szemügyre venni a kirakodóvásár portékáit. Arra is érdemes figyelni, hogy, ha búcsúvásárt tartanak, akkor reggel 6-kor nyit a lajosmizsei vásár, és este 22-kor zár be.

Ami még minden látogatót és vásárlót érdekel az az, hogy van-e belépő díj a vásárra. Jó, ha tudjuk, a lajosmizsei vásár esetében is a belépés ingyenes a vásárlók, látogatók számára.

Fontos továbbá, hogy a nyitvatartás, ahogy minden rendezvény esetében, úgy a lajosmizsei vásár során is változhat, így érdemes a település honlapján is követni a híreket, ha azt tervezzük, hogy kilátogatunk a lajosmizsei Országos Állat- és Kirakodóvásár programjára. Itt mindig friss információval szolgálnak az érdeklődőknek, így mindig naprakészek lehetünk a dátumokat illetően.

Új rendelet lépett életbe a lajosmizsei vásár portékáját illetően

Lajosmizse honlapján fontos tájékoztatást osztottak meg januárban, amely a lajosmizsei vásár árusítóit és vevőit egyaránt érinti. A közlemény szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a madárinfluenza miatt a vásárban baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása nem engedélyezett. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet!

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét is az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

A lajosmizsei vásár mellett bolhapiacra is mehetünk

Lajosmizsén évi 12 bolhapiacot is rendeznek, melyet minden hónap harmadik szombatján tartanak meg. A bolhapiac helye a Szent Lajos utca végén található piac, ennek is a Szent Imre tér déli oldalának kerítéssel körülvett részén található. A bolhapiac vagy kirakodóvásár kínálatából használtcikkeket vásárolhatunk meg. A bolhapiac évszaktól függetlenül reggel 6 és 11 óra között van nyitva, így ezzel érdemes tervezni, mielőtt elindulunk.

Nem csak a lajosmizsei vásár ér meg egy kitérőt, országszerte várnak a vásárok

Az ország területén számos helyen rendeznek - nagyrészt vasárnap - országos kirakodóvásárokat. A Pénzcentrum korábbi gyűjtésében összeszedte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Kistelek, Kiskundorozsma, Nagykőrös, Jászapáti, Miskolc, Mezőtúr, Mórahalom, Szeged, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Vác és Dunaújváros helyszíneken.

A kirakodóvásárokat gyakran keresik fel helyiek, hogy olcsón szerezzék be a zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. A vásárokat szintén sok régiségvadász keresi fel, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk: nézelődni, elbeszélgetni, enni egy finom lángost.