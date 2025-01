Mikor lesz a kecskeméti vásár? Itt a vásárnaptár: minden vásár dátum 2025-ben Kecskemét városban

Kecskemét kertvárosias peremkeretébe illeszkedve, a Gokart pálya mellett mintegy 20 hektáros területen található meg a nagybani zöldség-gyümölcs piac és használtcikk piac. Több évtizedes múltra tekintenek vissza az Alföld szívében a kisállatvásárok* és a zsibivásárok hagyománya. Lássuk csak, 2025-ben mikor lesz vásár Kecskeméten? Mikor és hol tartanak zsibivásárt, nagyvásárt és termelői piacot?

Aki kedveli az állat- és kirakodóvásárokat, és igazi nagyvásárt szeretne látni, az valószínűleg megfordult már már Kecskemét messze földön híres piacain. Több évtizedes múltra tekint vissza Kecskeméten a kirakodóvásárok és a kisállatvásárok* rendezésének hagyománya is. Az ország földrajzi középpontjában, minden irányból jól megközelíthető helyen, a Szent László körúti vásártéren kínálják eladásra kisállataikat az ország különböző részeiből érkező tenyésztők és árusok. De lássuk csak, 2025-ben mikor és hol lesz vásár Kecskeméten? Mikor tartanak zsibivásárt, és termelői piacnapot? A top országos nagyvásárok után most mutatjuk a 2025-ös kecskeméti vásárnaptárt.

Kecskemét vásár és a vasárnapi piacnapok

A kecskeméti piacon az árusok száma – és ezzel együtt a kínálat is – évről évre növekszik. Az ország minden részéről érkeznek ide kereskedők. A hatalmas vásártérhez igazodva a kínálat is rendkívül széles: a piacon szinte minden megtalálható, ami egy kellemes bevásárláshoz – akár családi programként is – szükséges. Az új és használt árucikkek, régiségek, különlegességek, édességek és élvezeti cikkek mellett folyamatosan bővülő büfékínálat is várja a látogatókat, így többek között pecsenye, kürtőskalács, lángos, fagylalt, üdítők és egyéb italok is kaphatók. A vásárlók kényelmét illemhely is szolgálja. NEm győzzük hangsúlyozni, de ez az a megyeszékhely, amelynek piacán a látogatók számára ingyenes parkolási lehetőség áll rendelkezésre.

A legnagyobb tömegeket vonzó piaci napok jellemzően vasárnapra esnek, míg a szombatok valamivel nyugodtabbak. Éppen ezért havonta egyszer, a hónap második felében, szombatonként Kisállatvásár és Veterán Autó- és Motoralkatrész Börze is helyet kap a kirakodóvásár mellett. Ezek a rendezvények a piac Szent László körút felőli bejárata mentén található, kulturált megjelenésű, tágas és kikövezett eladótérben zajlanak. Új árusok számára is biztosított a csatlakozás lehetősége, azonban a gördülékeny helyfoglalás érdekében előzetes egyeztetés szükséges a piacfelügyelő kollégákkal. Állandó árusítóhelyek bérletvásárlással vehetők igénybe. Új mobil büfék számára már csak korlátozott számban áll rendelkezésre hely, amelyek hamarosan betelnek, ezért az árusítási szándékot előzetesen, írásban kell bejelenteni. A piac szombaton és vasárnap egyaránt 6:00–14:00 között tart nyitva, várva az érdeklődőket.

Kirakodóvásár Kecskemét 2025 - Zsibipiac és vásár Kecskemét

A kecskeméti kirakodóvásár és zsibpiac nemcsak a városlakók, hanem környékbeliek és az idelátogató vendégek körében is igen népszerű. Egy 20 hektáros területen fekszik, és könnyedén megközelíthető a Szent László körút és a Mindszenti körút felől. Az árusok és vásárlók az ország minden pontjáról érkeznek, hogy az Alföld szívében is átéljék a hamisítatlan, kipakolós, termelői piacos vásári élményt. A látogatók számára ráadásul az ingyenes parkolási lehetőség is biztosított. A Kecskeméti Zsibpiac szombaton és vasárnap 6:00 és 14:00 között várja az érdeklődőket.

Kecskeméti kirakodóvásár helyszíne

A Kecskeméti Piac a Budai utca 2/a szám alatt található, de a városban több helyszínen is rendeznek vásárokat, például a Szent László körúti vásártéren, ahol minden szombaton és vasárnap kirakodóvásárt tartanak. Emellett a Széchenyivárosi Kispiac (Kecskemét, Aradi vértanúk tere 11.) és a Baromfi piac

(Kecskemét, Budai u. 6.) is külön helyen található.

Az alábbi térképen a zsibipiac, a nagybani és kirakodóvásárok helyszínét mutatjuk Kecskeméten:

Kisállatvásár Kecskemét 2025.

Kecskeméten, a Szent László körúti vásártéren, a Gokart pályával szomszédos területen márciustól-októberig, minden negyedik szombaton 6.00-14.00-ig megrendezésre kerülő kisállatvásárra* az ország valamennyi szegletéből érkeznek állattartók, és kíváncsiskodók. A plakátok szereplő időpontokon fölül, 2025. február 22-én, próba jelleggel, kisállatvásárt* is tartanak a Szent László körúti vásártéren az első Veterán börzével együtt.

A nyüzsgő vásári forgatagban a dísz- és haszonállatok széles választékával várnak, köztük különleges, színpompás papagájokkal, pintyekkel, cifratollú galambokkal, puha nyuszikkal, díszhalakkal és számos más kedves kisállattal. Az új kis kedvenceik mellé a kezdő állattartók hasznos tanácsokat is kaphatnak közvetlenül a tenyésztőktől, valamint helyben beszerezhetik a gondozásukhoz szükséges minőségi állateledelt, kényelmes fekhelyeket és egyéb kiegészítőket. Figyelem, a kisállatvásáron kizárólag érvényes orvosi igazolással rendelkező állatok kerülnek eladásra, így a szülők biztonsággal vásárolhatnak házi kedvencet gyermekeik számára! A vásárral egy időben veterán autó- és motoralkatrész börze, valamint zsibpiac is várja az érdeklődőket. A látogatók számára a parkolás itt is ingyenes.

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Vásárnaptár: vásár 2025, vásár dátum - vásár időpont

2025-ben Kecskeméten, a Szent László körúti vásártéren, a gokart pálya közelében minden hónap negyedik szombatján – márciustól októberig – 6:00 és 14:00 óra között tartják a kisállatvásárt. Az idei év vásárainak időpontjai a következőek: március 22., április 26., május 24., június 28., július 26., augusztus 23., szeptember 27. és október 25. Ez a rendezvény tökéletes lehetőséget kínál a családoknak, hogy egy kellemes délelőttöt töltsenek el, miközben különféle aranyos kisállatokkal ismerkedhetnek. A belépés ingyenes.

Kecskemét vásár, vásár időpont 2025. Forrás: Programturizmus

Jó ha tudod, ha a kecskeméti vásárba igyekszel:

Szervező elérhetőségei: info@kecskemetipiacig.hu, piacfelugyelet@kecskemetipiacig.hu Telefon: 06-76-503-220

Változások: Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a vásár időpontja eltér a megszokottól, például ünnepnapok miatt.

Telephelyek, dátum, 2025. időpont - Kecskemét és a vásárok

Baromfi piac (Budai u. 6.)

hétfő – péntek: zárva

szombat – vasárnap: 6 – 12 h

Széchényivárosi kispiac (Aradi vértanúk tere 11.)



hétfő – vasárnap: 6 – 14 h

Szent-László körúti - Nagybani zöldség-gyümölcs piac (Szent László körút)



szeptember 1. - április 30.: hétfő/ csütörtök: 7 – 12 h, szombat – vasárnap: zárva

május 1. - augusztus 31.: hétfő/ csütörtök: 6 – 12 h szombat – vasárnap: zárva

Szent László körúti Zsibpiac - használtcikk piac (Aradi vértanúk tere 11.)



Szombat: 6 – 14 h

Vasárnap: 6 – 14 h

Kecskemét Piac 2025: igazi tanyai termékek egy helyen

Külön színfoltja Kecskemétnek a Tanyai Termék Piac, ahol helyi gazdák és kézművesek kínálják portékáikat minden héten csütörtökön Kecskemét Főterén. Ahogy az ajánlóban írják: "A piacon immáron 7 éve árusító helyi gazdák, kézművesek minőségi, biztonságos, e tájegységre jellemző alapanyagokból készült és egyedi termékeikkel magasabb kulináris és esztétikai élményt nyújtanak tudatos vásárlóiknak." A tanyai termékek árusításának megszervezését egy helyi egyesület és együttműködő partnereik segítik. A Kecskeméti Tanyai Termék Piac egészséges termékekkel minden csütörtökön 13-18 óráig várja a vásárlókat.