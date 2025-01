Mikor lesz vásár Kistelek területén 2025-ben? Itt a kisteleki vásár dátum és más fontos tudnivalók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma is a Dél-Alföld egyik legnagyobb kirakodó- és állatvásárjaként tartjuk számon a kisteleki kirakodóvásár rendezvényét, ahol 2025-ben is több száz árus kínálja eladásra portékáit. A vásár Kistelek városban most is a legnépszerűbb vidéki vásárok közé tartozik: a Kistelek vásár időpontokban az ország minden szegletéből érkező vásárlók száma könnyen elérheti a tízezer főt is. Nézzük, mikor lesz vásár Kistelek településen, melyek a kisteleki vásár 2025 időpontok!

Ellátogatnál a kisteleki vásárba? Bármikor megteheted, ugyanis cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a Kistelek vásár 2025 évi megrendezésével kapcsolatban! Tudd meg, mikor lesz vásár Kistelek térségében, melyek a Kistelek vásár 2025 időpontok, a kisteleki vásár hol van, hogyan lehet megközelíteni! Amellett, hogy leírjuk, mikor lesz vásár Kisteleken, és hogy mi mindent érdemes tudni a Kistelek kirakodóvásár megközelítése kapcsán, azt is eláruljuk, változik-e a Kistelek vásár dátum rossz időben, ünnepnapokon! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kisteleki Kirakodó- és Kisállatvásár 2025 A kisteleki vásár 2025 során is az ország legnagyobb kirakodó- és állatvásárjai* közé tartozik: több száz kereskedő várja minden hónapban az akár tízezer fős nagyságrendű célközönségét. A kisteleki vásár alapvetően egy klasszikus kirakodóvásár, azonban évről évre egyre nagyobb teret nyer a Kistelek vásárban a növénypalánták és a feldolgozott élelmiszerek, biotermékek árusítása is. A kisteleki vásár dátum 2025 évében a hagyományokhoz híven minden hónap első vasárnapjára esik. A vásár rendezője Kistelek Városi Önkormányzata. A vásározók biztonságára a kisteleki polgárőrség és a Kisteleki Rendőrkapitányság munkatársai felügyelnek. *Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben . A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról. A Kistelek vásár helye: hol van a kisteleki vásár 2025-ben? A kisteleki vásár érdeklődők részéről az egyik leggyakoribb kérdés, hogy hol van a kisteleki vásár, hogyan tudok eljutni a kisteleki vásárba. Nos, a vásár Kistelek város belterületén, az Ipari Park és a vasútállomás közvetlen közelében kerül megrendezésre, a ligetes szabadidőpark területén. A kisteleki vásár helyszíne 2025-ben: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 42-44. (főbejárat). A mintegy 600 m2-en 60 db árusítóhellyel kialakított Kistelek állatvásár helyszíne a kisteleki vásártér mellett, annak a városközponthoz közelebb eső részén került kijelölésre (hrsz. 313/1), külön bejáraton keresztül tudjuk megközelíteni a Rákóczi utca irányából. Itt áll az eladók rendelkezésére az állatok adás-vételéhez és elkülönítéséhez szükséges infrastruktúra. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Kisteleki vásár parkolás 2025 Mivel a Kistelek vásár jelentős látogatottságú rendezvény, a gépjárművek száma sokszor meghaladja az 1000 darabot is. A vásárba érkezők részére van kisteleki vásár ingyenes parkolás lehetőség, azonban számoljunk azzal, hogy ha nem az első látogatók között érkezünk, már csak a Kistelek vásár fizetős parkolás lehetőségeket vehetjük igénybe. Kistelek vásárlaptár 2025: mikor lesz vásár Kistelek településen? Most pedig nézzük, pontosan mikor lesz vásár Kistelek településen, azaz milyen napokra esnek a Kistelek vásár időpontok 2025 évében! A Kistelek vásár dátum lista az idei évre a következőképp néz ki: Kisteleki vásár 2025 január 05.

Kisteleki vásár2025 február 02.

Kisteleki vásár 2025 március 02.

Kisteleki vásár 2025 április 06.

Kisteleki vásár 2025 május 04.

Kisteleki vásár 2025 június 01.

Kisteleki vásár 2025 július 06.

Kisteleki vásár 2025 augusztus 03.

Kisteleki vásár 2025 szeptember 07.

Kisteleki vásár 2025 október 05.

Kisteleki vásár 2025 november 02.

Kisteleki vásár 2025 december 07. Így, hogy tudjuk, mikor lesz vásár Kistelek városban, a Kistelek vásár időpont lista mellett nézzük meg azt is, mi mindenre kell odafigyelnünk, ha eladni/vásárolni szeretnénk a kisteleki vásárban! Kistelek vásár tudnivalók 2025: erre figyelj eladóként, vevőként! A kisteleki vásár dátum lista mellett fontos, hogy eladóként és vevőként is tisztában legyünk a vásártér használatára vonatkozó szabályokkal. A kisteleki vásártér a hónap első vasárnapján rendezett vásárok mellett egész évben nyitva tart hajnali 4 órától déli 12 óráig; az eladók részéről a nem bérelt szabad helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A bérlettel rendelkezőknek reggel 7 óráig el kell foglalniuk bérelt helyüket (helyet folyóméter alapján lehet bérelni). A Kistelek vásár megtartása bizonyos esetekben függ az időjárástól, illetve a Kistelek vásár dátum szempontjából az ünnepnapok is felülírhatják a Kistelek vásár 2025 megtartásának napjait. A 2025 januári Kisteleki vásár megrendezése esetében a madárinfluenza járványra való tekintettel állategészségügyi okokból zárlatot rendeltek el, ezért baromfit, szárnyasokat, illetve ezen állatok tojásait tilos volt árusítani – a zárlat visszavonásig érvényes. Arról, hogy a vármegyében jelenleg van-e érvényes járványügyi korlátozás, illetve, hogy az adott Kistelek vásár dátum esetében lehet-e lehet baromfi termékeket árusítani, a kisteleki vásár megrendezése előtt tájékozódjunk a település önkormányzatánál!

