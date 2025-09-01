A magyar gasztrovilág legjobbjai most egy helyen főznek – jön a SVÉT 15 Tatán + itt a lista

A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Szeptember 13-14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában ismét együtt főz a gasztrovilág krémje. A SVÉT idei fókusza a magyar sajtok és tejtermékek lesznek. A mangalica, a szarvasgomba, a helyi borok és egyéb finomságok mellett francia és japán vendégek, valamint több termelői közösség várja a látogatókat, hogy mindenki kóstoljon, csemegézzen és élvezze az ízek kavalkádját.
Idén sem marad el a nagy SVÉT találkozó, ráadásul idén jubileumi évet ünnepelnek Tatán. A Stílusos Vidéki Éttermiség , vagyis a SVÉT idén már 15. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit. Már Facebook eseményen is hirdetik az „ízek tiszta forrásból-t”. Mint mindig most is a tatai, Esterházy-kastélynál kerül megszervezésre a program. Az idei mottójuk: Ízek tiszta forrásból. A rendezvény lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók személyesen kóstolják meg a régió kiemelkedő kulináris teljesítményeit.
Főbb programok 2025-ben:
- Sajt- és tejtermékbemutató: workshopok, kóstolók, párosítások a Kárpát-medence legjobb termelőitől.
Mangalica- és szarvasgombakóstoló: szakmai bemutatók, szeletelési tippek, ínycsiklandó falatok.
- Éttermi élmények: részt vesz többek között a friss Michelin-csillagos Pajta, a Dining Guide Év étterme-díjas helyszínek, és Szabi a pék is.
A fesztiválra idén Franciaországból és Japánból is érkeznek vendégek, így a hazai kulináris hagyományok nemzetközi kitekintéssel is kiegészülnek. (Előzetes regisztráció szükséges a workshopokra és kóstolókra. További információk és jegyvásárlás: SVÉT hivatalos oldalán)
A SVÉT-en résztvevő éttermek:
- 67Sigma Étterem, Székesfehérvár
- Anyukám Mondta, Encs
- Gusto13 Bisztro és Delicate, Veszprém
- Hibiscus Étterem by Jankovich Wellness Hotel,Rácalmás
- Horgonyzó Kisvendéglő, Tiszalök
- IKON Étterem, Debrecen
- Iszkor, Mályinka
- Kistücsök Food&Room****, Balatonszemes
- LaMareda, Györ
- Lokal at the lake, Fonyód
- Macok Bisztró és Borbár, Eger
- MANDULA by GERE, Villány
- Natura Hill, Zebegény
- Nomád Hotel és Glamping, Noszvaj
- Pajta Étterem, Őriszentpéter
- Palkonyha, Panzió, Speiz, Palkonya
- Páskom 1802, Lajoskomárom
- Platán Gourmet Étterem és Bisztró, Tata
- Rosinante Stílusos Vidéki Fogadó és Étterem, Szigetmonostor
- Schwarz Bistro, Székelyudvarhely
- Sulyom Tájétterem, Sarud
- TALU étterem, Tarcal
- Végállomás Bistro & Wine, Miskolc
- Villa Rosa B&B and Restaurant, Dunaszerdahely
