A magyar gasztrovilág legjobbjai most egy helyen főznek – jön a SVÉT 15 Tatán + itt a lista

Szeptember 13-14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában ismét együtt főz a gasztrovilág krémje. A SVÉT idei fókusza a magyar sajtok és tejtermékek lesznek. A mangalica, a szarvasgomba, a helyi borok és egyéb finomságok mellett francia és japán vendégek, valamint több termelői közösség várja a látogatókat, hogy mindenki kóstoljon, csemegézzen és élvezze az ízek kavalkádját.

Idén sem marad el a nagy SVÉT találkozó, ráadásul idén jubileumi évet ünnepelnek Tatán. A Stílusos Vidéki Éttermiség , vagyis a SVÉT idén már 15. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit. Már Facebook eseményen is hirdetik az „ízek tiszta forrásból-t”. Mint mindig most is a tatai, Esterházy-kastélynál kerül megszervezésre a program. Az idei mottójuk: Ízek tiszta forrásból. A rendezvény lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók személyesen kóstolják meg a régió kiemelkedő kulináris teljesítményeit.

Főbb programok 2025-ben:

Sajt- és tejtermékbemutató: workshopok, kóstolók, párosítások a Kárpát-medence legjobb termelőitől.

Mangalica- és szarvasgombakóstoló: szakmai bemutatók, szeletelési tippek, ínycsiklandó falatok.

Mangalica- és szarvasgombakóstoló: szakmai bemutatók, szeletelési tippek, ínycsiklandó falatok. Éttermi élmények: részt vesz többek között a friss Michelin-csillagos Pajta, a Dining Guide Év étterme-díjas helyszínek, és Szabi a pék is.

A fesztiválra idén Franciaországból és Japánból is érkeznek vendégek, így a hazai kulináris hagyományok nemzetközi kitekintéssel is kiegészülnek. (Előzetes regisztráció szükséges a workshopokra és kóstolókra. További információk és jegyvásárlás: SVÉT hivatalos oldalán)

A SVÉT-en résztvevő éttermek:

67Sigma Étterem, Székesfehérvár

Anyukám Mondta, Encs

Gusto13 Bisztro és Delicate, Veszprém

Hibiscus Étterem by Jankovich Wellness Hotel,Rácalmás