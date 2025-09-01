2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Head chef finishing dish in kitchen at restaurant
A magyar gasztrovilág legjobbjai most egy helyen főznek – jön a SVÉT 15 Tatán + itt a lista

2025. szeptember 1. 14:45

Szeptember 13-14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában ismét együtt főz a gasztrovilág krémje. A SVÉT idei fókusza a magyar sajtok és tejtermékek lesznek. A mangalica, a szarvasgomba, a helyi borok és egyéb finomságok mellett francia és japán vendégek, valamint több termelői közösség várja a látogatókat, hogy mindenki kóstoljon, csemegézzen és élvezze az ízek kavalkádját.

Idén sem marad el a nagy SVÉT találkozó, ráadásul idén jubileumi évet ünnepelnek Tatán. A Stílusos Vidéki Éttermiség , vagyis a SVÉT idén már 15. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit. Már Facebook eseményen is hirdetik az „ízek tiszta forrásból-t”. Mint mindig most is a tatai, Esterházy-kastélynál kerül megszervezésre a program. Az idei mottójuk: Ízek tiszta forrásból. A rendezvény lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók személyesen kóstolják meg a régió kiemelkedő kulináris teljesítményeit.

Főbb programok 2025-ben:

  • Sajt- és tejtermékbemutató: workshopok, kóstolók, párosítások a Kárpát-medence legjobb termelőitől.
    Mangalica- és szarvasgombakóstoló: szakmai bemutatók, szeletelési tippek, ínycsiklandó falatok.
  • Éttermi élmények: részt vesz többek között a friss Michelin-csillagos Pajta, a Dining Guide Év étterme-díjas helyszínek, és Szabi a pék is.

A fesztiválra idén Franciaországból és Japánból is érkeznek vendégek, így a hazai kulináris hagyományok nemzetközi kitekintéssel is kiegészülnek. (Előzetes regisztráció szükséges a workshopokra és kóstolókra. További információk és jegyvásárlás: SVÉT hivatalos oldalán)

A SVÉT-en résztvevő éttermek:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

  • 67Sigma Étterem, Székesfehérvár
  • Anyukám Mondta, Encs
  • Gusto13 Bisztro és Delicate, Veszprém
  • Hibiscus Étterem by Jankovich Wellness Hotel,Rácalmás
  • Horgonyzó Kisvendéglő, Tiszalök
  • IKON Étterem, Debrecen
  • Iszkor, Mályinka
  • Kistücsök Food&Room****, Balatonszemes
  • LaMareda, Györ
  • Lokal at the lake, Fonyód
  • Macok Bisztró és Borbár, Eger
  • MANDULA by GERE, Villány
  • Natura Hill, Zebegény
  • Nomád Hotel és Glamping, Noszvaj
  • Pajta Étterem, Őriszentpéter
  • Palkonyha, Panzió, Speiz, Palkonya
  • Páskom 1802, Lajoskomárom
  • Platán Gourmet Étterem és Bisztró, Tata
  • Rosinante Stílusos Vidéki Fogadó és Étterem, Szigetmonostor
  • Schwarz Bistro, Székelyudvarhely
  • Sulyom Tájétterem, Sarud
  • TALU étterem, Tarcal
  • Végállomás Bistro & Wine, Miskolc
  • Villa Rosa B&B and Restaurant, Dunaszerdahely

 
Címlapkép: Getty Images
#étterem #hotel #magyar #étteremlánc #hellovidék #éttermek #étteremturizmus #étteremteszt

