Peking, 2024. január 8.Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának fõtitkára, a központi katonai bizottság elnöke (k) a KKP korrupcióellenes ügyekben is illetékes központi fegyelmi bizottságának harmadi
Világ

Elképesztő megállapodást kötött Putyin és Hszi Csin-ping: mire készül Kína és Oroszország?

MTI
2025. szeptember 2. 21:01

Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón, ahol Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Uhnágín Hürelszüh közösen tárgyalt a jövőbeli tervekről.

Hszi Csin-ping hangsúlyozta: a három ország közötti partnerség az elmúlt években folyamatosan erősödött, a kereskedelmi forgalom bővül, és a közös fejlesztési programok zökkenőmentesen haladnak. A kínai elnök szerint a jövő kulcsa a politikai bizalom erősítése, a határon átnyúló infrastrukturális és energetikai projektek felgyorsítása, a helyi valutákban történő elszámolások szélesítése, valamint a turizmus és a kulturális örökség védelme.

Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, hogy Kína, Oroszország és Mongólia „baráti szomszédok”, és a háromoldalú együttműködésnek stratégiai alapokon kell tovább fejlődnie. Kiemelte az energiaipar, a digitális gazdaság, az oktatás és a környezetvédelem szerepét a közös növekedésben.

Uhnágín Hürelszüh szerint Mongólia célja a közös gazdasági folyosó fejlesztése és az emberek közötti kapcsolatok erősítése. Az elnök hozzátette: idén közösen emlékeznek meg a második világháború ázsiai lezárásáról, Japán kapitulációjának 80. évfordulóján.

Címlapkép: Pang Hszing-lej, MTI/MTVA 
 
#oroszország #ország #kína #elnök #mongólia

