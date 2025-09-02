Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Elképesztő megállapodást kötött Putyin és Hszi Csin-ping: mire készül Kína és Oroszország?
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón, ahol Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Uhnágín Hürelszüh közösen tárgyalt a jövőbeli tervekről.
Hszi Csin-ping hangsúlyozta: a három ország közötti partnerség az elmúlt években folyamatosan erősödött, a kereskedelmi forgalom bővül, és a közös fejlesztési programok zökkenőmentesen haladnak. A kínai elnök szerint a jövő kulcsa a politikai bizalom erősítése, a határon átnyúló infrastrukturális és energetikai projektek felgyorsítása, a helyi valutákban történő elszámolások szélesítése, valamint a turizmus és a kulturális örökség védelme.
Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, hogy Kína, Oroszország és Mongólia „baráti szomszédok”, és a háromoldalú együttműködésnek stratégiai alapokon kell tovább fejlődnie. Kiemelte az energiaipar, a digitális gazdaság, az oktatás és a környezetvédelem szerepét a közös növekedésben.
Uhnágín Hürelszüh szerint Mongólia célja a közös gazdasági folyosó fejlesztése és az emberek közötti kapcsolatok erősítése. Az elnök hozzátette: idén közösen emlékeznek meg a második világháború ázsiai lezárásáról, Japán kapitulációjának 80. évfordulóján.
Címlapkép: Pang Hszing-lej, MTI/MTVA
