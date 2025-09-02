Szenzáció a Balatonnál: különleges madarat figyeltek meg egy homokzátonynál

A madárvonulás időszaka igazi látványosság a Balaton-parton: a tavasz és az ősz közeledtével sokféle madárfaj jelenik meg, köztük a különleges piroslábú cankó, amelynek megfigyelése igazi élmény a természet szerelmeseinek.

A napokban Balatonfenyves határában sétálva a száraz évnek köszönhetően kialakult homokzátonyok tűntek fel a tóban, amelyek ideális pihenőhelyet biztosítanak a parti madaraknak. A hajnali órákban a fényviszonyok kellemesek, és a fürdőzők sem zavarják a madármegfigyelést - írta cikkében az ng.24.hu.

Ezen a homokpadon több más parti madár társaságában feltűnt egy piroslábú cankó (Tringa totanus), amely vonuló madárfaj: a telet a Földközi-tenger medencéjében tölti, de hazánkban is költ. Kora tavasszal, márciusban érkezik meg a hazai vizes élőhelyekre.

A piroslábú cankó érdekessége, hogy míg más cankófajok, például a pajzsoscankók vagy a havasi partfutók nagyobb csapatokban mozognak, őt inkább egyedül láthatjuk. Magyarországon a tocsogós réteken, szikes tavak közelében és nedves legelőkön költ, és ő az egyedüli rendszeresen fészkelő cankófaj a hazai szikes réteken és mocsárréteken.

A tojó választja ki a fészek helyét a hím által kapart kisebb mélyedésekből, és gyakran bíbicek és nagy godák társaságában építi meg a fészket, akár a zsombék tetején. Áprilisban növényi szálakat hord bele, és ide rakja le sárgásbarna alapon foltos, négy tojását. Általában egyszer költ, de ha a fészekalja meghiúsul, pótköltésbe kezd a pár.

Röptében dallamos, csengő „djűű” hangot hallat. A fészket gondosan elrejtik, mert a talajon fészkelő madarakra számos veszély leselkedik, például a dolmányos varjak gyakran rabolják el a tojásokat. A fiókák fészekhagyók, és körülbelül egy hónapos koruktól képesek repülni.

Táplálékát a fű között, a talajról és az iszapból gyűjti: gilisztákból, apró csigákból, szúnyoglárvákból, legyekből, szitakötőkből és apró bogarakból áll össze. Népi elnevezései között szerepel a szalagosszárnyú sneff, fütyülő sneff, esőssneff és a réti sneff is.

A piroslábú cankó költőállománya hazánkban az elmúlt évtizedekben nagymértékben csökkent, ezért fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A természetkedvelőknek érdemes a tavaszi és őszi madárvonulás idején a Balaton-parton tartózkodni, hogy megfigyelhessék ezt a különleges madarat.