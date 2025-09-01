2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
A Harcsa (Silurus Glanis) víz alatti fotója. Az európai tavak és folyók legnagyobb ragadozóhala.
HelloVidék

Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás

HelloVidék
2025. szeptember 1. 17:45

A Balatonon újabb nagy fogás született: Gelencsér Csaba egy 190 centis harcsát fárasztott ki saját rekordjaként. A fogás a pergető horgászat precizitásának sikerét mutatja.

Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője nemrégiben új mérföldkőhöz érkezett a balatoni harcsapergetés történetében. Két héttel korábban vendégei egy 195 centis harcsát fárasztottak ki, ami már akkor is figyelemre méltó fogásnak számított. Most azonban Csaba saját rekordját döntötte meg: egy 190 centiméteres, körülbelül 50 kilogrammos harcsát sikerült horogra csalnia a Balaton középső medencéjében - számolt be a rekord-fogásról a Pergető Kalandok Facebook-oldala.

Ahogy a mázlista pecás a bejegyzésben elmesélte, a fárasztás során a szonáron megjelenő hatalmas hal háromszor is visszahívta a csalit, mielőtt végül a víz alá merült. A csónak és a hal közötti küzdelem olyan intenzív volt, hogy a bot hajlása és a fék folyamatos terhelése rekordot döntött. A fárasztás mintegy húsz percig tartott, és végül sikerült a halat a szákba terelni:
Címlapkép: Getty Images
