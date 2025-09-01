A megállapítások előrevetítik, hogy a decemberben életbe lépő tilalom vegyes felhasználói élményt eredményezhet.
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
A Balatonon újabb nagy fogás született: Gelencsér Csaba egy 190 centis harcsát fárasztott ki saját rekordjaként. A fogás a pergető horgászat precizitásának sikerét mutatja.
Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője nemrégiben új mérföldkőhöz érkezett a balatoni harcsapergetés történetében. Két héttel korábban vendégei egy 195 centis harcsát fárasztottak ki, ami már akkor is figyelemre méltó fogásnak számított. Most azonban Csaba saját rekordját döntötte meg: egy 190 centiméteres, körülbelül 50 kilogrammos harcsát sikerült horogra csalnia a Balaton középső medencéjében - számolt be a rekord-fogásról a Pergető Kalandok Facebook-oldala.
Ahogy a mázlista pecás a bejegyzésben elmesélte, a fárasztás során a szonáron megjelenő hatalmas hal háromszor is visszahívta a csalit, mielőtt végül a víz alá merült. A csónak és a hal közötti küzdelem olyan intenzív volt, hogy a bot hajlása és a fék folyamatos terhelése rekordot döntött. A fárasztás mintegy húsz percig tartott, és végül sikerült a halat a szákba terelni:
Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára, miután egy nagy gyártási projekt lezárul.
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz- közlekedési Szakszervezet között.
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát.
Szeptember 1-jére sztrájkot helyeztek kilátásba a pécsi buszsofőrök, most azonban megszólalt a szakszervezeti vezető, és kiderült, mi várható a város közlekedésében. Egy biztos, alíg egy...
Mielőtt a lapátot kézbe vennénk, érdemes egy egyszerű, de annál hatékonyabb praktikát megfogadni, hogy a fiatal fák valóban egészségesen fejlődjenek – és ne pazaroljuk feleslegesen...
Függőhíd, tanösvények, kerékpáros pihenők és új belépőpontok is szerepelnek abban a nagyszabású, 1,8 milliárd forintos fejlesztési projektben.
Szeptember 15-én végleg bezárja kapuit a Labirintus Pizzéria, amely immár 28 éven keresztül szolgálta ki vendégeit Kecskemét belvárosában.
Szentendre idén is különleges programsorozattal búcsúztatja a nyarat: augusztus 29–31. között rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált, amit kár lenne kihagyni!
Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.
Mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében, de nemcsak korai lombhullás aggasztó, idén a Kékes bükkerdőiben a makktermés teljesen elmaradt.
Lefoglalta a NAV az esztergomi Bástya Áruház két emeletét is elfoglaló kínai üzlet teljes árukészletét. Végrehajtás indult, az 1300 négyzetméteres bolt pedig lakat alá került.
Aki járt az elmúlt hetekben a Balatonnál, annak nem okoz nagy újdonságot a hír, miszerint gyakorlatilag eltűnt közel 300 millió köbméter víz a tóból.
2025-ben a március kivételével minden hónap az átlagosnál szárazabb volt Magyarországon
Magyarország barlanglakásai és kőbe vájt terei nem pusztán egyszerű turisztikai látványosságok, hanem az emberi lelemény, a túlélés és a közösségi élet lenyomatainak őrzői.
Az étlap kínálatát a magyaros ételek és a modern konyha fogásai adják. Teszteltük a balatonmáriafürdői kikötő ikonikus éttermét!
