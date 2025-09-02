Az ország egyik legszebb panorámáját kínáló galyatetői kilátó mostantól Thuróczy Lajos nevét viseli. A hazai természetjárás legendás alakjára, az Országos Kéktúra egyik megálmodójára születésének 100....
Bezár a legendás vidéki kézműves üzlet: végleg eltűnhet ez a gyönyörű mesterség is?!
Szeged belvárosában, a Szent István téren hamarosan lezárulhat egy korszak: eladóvá vált a város egyik utolsó különleges kézműves kalapos boltja. A hosszú évtizedek óta működő üzlet, amely nemcsak kalapokat, hanem rövidárut is kínál, hamarosan új tulajdonoshoz kerülhet – vele együtt pedig egy letűnő mesterség is a feledés homályába merülhet.
A szegedi belváros egyik utolsó különleges kalapos boltja hamarosan bezárhatja kapuit, vele együtt pedig egy letűnő mesterség is eltűnhet a városból. Az üzlet szíve, Anna néni ugyanis már nem tudja tovább folytatni a szegedi vállalkozást, mivel az évek során a mesterség fizikai és időigényes feladatai megterhelővé váltak számára.
„A legszomorúbb, hogy nem lesz, aki továbbvigye a sok éven át dédelgetett mesterséget” – mesélte a Délmagyarnak a bolt tulajdonosa.
A kézműves kalapkészítés manapság ritkaságszámba megy. Egyetlen kalap elkészítése is külön faformát igényel, a fazonok és méretek szerint változó kivitelben. A mesterség fénykorában a férfiak a formázási munkát, a nők pedig a díszítést végezték. Ez a gondos, egyedi munka teljesen eltér a tömeggyártástól, ami különlegessé és értékessé teszi a kézműves kalapokat.
Reménysugárként azonban már látszik az utód: Juhász Andrea szegedi varrónő készül Anna néni nyomdokaiba lépni, és a kalapkészítést újra divatba hozni. Andrea szerint a kalap ma sokak fejében csupán alkalmi kiegészítőként él, pedig megfelelő stílusban és viseléssel a mindennapokban is remekül alkalmazható.
Szegeden nem ez az egy kiadó üzlethelyiség, ahogy a megyei lap is megjegyezte, rengeteg olyan eladó boltot találhatunk a városban, amelynek tulajdonosai szinte az egyik napról a másikra döntöttek úgy, hogy nem viszik tovább az üzletet, teljes egészében megválnának tőlük.
A Balatonon újabb nagy fogás született: Gelencsér Csaba egy 190 centis harcsát fárasztott ki saját rekordjaként. A fogás a pergető horgászat precizitásának sikerét mutatja.
Szeptember 13-14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában ismét együtt főz a gasztrovilág krémje. A SVÉT idei fókusza a magyar sajtok és tejtermékek lesznek.
Agyad eldobod: kétszázezret akar a turista, amiért lespriccelte a siófoki szökőkút, reagált a polgármester
A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Egy eurázsiai hód kétszer is megharapott egy fürdőző nőt Szeged közelében, miután a tiszai partszakasz látszólag biztonságosnak tűnt. Szakértők is megszólaltak az ügyben.
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
Nem mindennapi hirdetésre bukkantunk: Balatonalmádi legikonikusabb luxusnyaralója, a több mint 130 éves Kis Jancsi-villa most vevőre vár – a pazar ingatlan története, és az ára...
Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára, miután egy nagy gyártási projekt lezárul.
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz- közlekedési Szakszervezet között.
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát.
Szeptember 1-jére sztrájkot helyeztek kilátásba a pécsi buszsofőrök, most azonban megszólalt a szakszervezeti vezető, és kiderült, mi várható a város közlekedésében. Egy biztos, alíg egy...
Mielőtt a lapátot kézbe vennénk, érdemes egy egyszerű, de annál hatékonyabb praktikát megfogadni, hogy a fiatal fák valóban egészségesen fejlődjenek – és ne pazaroljuk feleslegesen...
Függőhíd, tanösvények, kerékpáros pihenők és új belépőpontok is szerepelnek abban a nagyszabású, 1,8 milliárd forintos fejlesztési projektben.
Szeptember 15-én végleg bezárja kapuit a Labirintus Pizzéria, amely immár 28 éven keresztül szolgálta ki vendégeit Kecskemét belvárosában.
Szentendre idén is különleges programsorozattal búcsúztatja a nyarat: augusztus 29–31. között rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált, amit kár lenne kihagyni!
Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.
Mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében, de nemcsak korai lombhullás aggasztó, idén a Kékes bükkerdőiben a makktermés teljesen elmaradt.
