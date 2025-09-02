Bezár a legendás vidéki kézműves üzlet: végleg eltűnhet ez a gyönyörű mesterség is?!

Szeged belvárosában, a Szent István téren hamarosan lezárulhat egy korszak: eladóvá vált a város egyik utolsó különleges kézműves kalapos boltja. A hosszú évtizedek óta működő üzlet, amely nemcsak kalapokat, hanem rövidárut is kínál, hamarosan új tulajdonoshoz kerülhet – vele együtt pedig egy letűnő mesterség is a feledés homályába merülhet.

A szegedi belváros egyik utolsó különleges kalapos boltja hamarosan bezárhatja kapuit, vele együtt pedig egy letűnő mesterség is eltűnhet a városból. Az üzlet szíve, Anna néni ugyanis már nem tudja tovább folytatni a szegedi vállalkozást, mivel az évek során a mesterség fizikai és időigényes feladatai megterhelővé váltak számára.

„A legszomorúbb, hogy nem lesz, aki továbbvigye a sok éven át dédelgetett mesterséget” – mesélte a Délmagyarnak a bolt tulajdonosa.

A kézműves kalapkészítés manapság ritkaságszámba megy. Egyetlen kalap elkészítése is külön faformát igényel, a fazonok és méretek szerint változó kivitelben. A mesterség fénykorában a férfiak a formázási munkát, a nők pedig a díszítést végezték. Ez a gondos, egyedi munka teljesen eltér a tömeggyártástól, ami különlegessé és értékessé teszi a kézműves kalapokat.

Reménysugárként azonban már látszik az utód: Juhász Andrea szegedi varrónő készül Anna néni nyomdokaiba lépni, és a kalapkészítést újra divatba hozni. Andrea szerint a kalap ma sokak fejében csupán alkalmi kiegészítőként él, pedig megfelelő stílusban és viseléssel a mindennapokban is remekül alkalmazható.

Szegeden nem ez az egy kiadó üzlethelyiség, ahogy a megyei lap is megjegyezte, rengeteg olyan eladó boltot találhatunk a városban, amelynek tulajdonosai szinte az egyik napról a másikra döntöttek úgy, hogy nem viszik tovább az üzletet, teljes egészében megválnának tőlük.